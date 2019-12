«Beboerne trygler om medvirkning, men blir overkjørt»

Entydig ba alle om 12 etasjer. Etaten var enig og ga dem rett, men så kom byråden på banen.

Publisert: 18.12.2019 kl 16:40

Vi snakker om medvirkning. Kommunerevisjonen har nylig utarbeidet en rapport med tittel «Medvirkning i reguleringsplaner». Dette er et svært omfattende dokument som blant annet har Områderegulering Skøyen som et av hoved-casene. Dette dokumentet er viktig og tar opp ulike sider ved medvirkningsprosesser i planbehandlingen. Under «Hovedbudskap» skriver Kommunerevisjonen blant annet:

Plan- og bygningsetaten sørget ikke i tilstrekkelig grad for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Blant annet hadde etaten ikke rutiner eller en enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Plan- og bygningsetaten hadde i undersøkelsesperioden heller ikke rutiner eller en etablert praksis som sørget for medvirkning etter beste praksis i alle egne plansaker

Nå skal det sies at det er ikke snakk om entydig kritikk av en etat som jobber under sterkt tidspress. Etaten får også får positiv kritikk i flere sammenhenger i måten etaten har håndtert medvirkningsprosesser, men svikter på enkelte områder.

I Plan- og bygningsloven står det blant annet: «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter».

Kommunerevisjonen legger til grunn at reell medvirkning betyr at innspill som kommer, har mulighet til å påvirke planen. Det forutsetter at medvirkningen skjer tidlig, og at alle innspill konkret vurderes med tanke på om de kan og bør påvirke planen. Hvis Plan-og bygningsetaten sikrer reell medvirkning, er det rimelig å kunne observere at innspill har påvirket utformingen av noen planforslag.

Hvordan forholder dette seg til for eksempel Områderegulering Skøyen som snart skal til politisk behandling i rådhuset? Hva har medvirkningsprosessen gjort med hovedgrepene i planen?

Selv om Kommunerevisjonen i sitt sammendrag er kritisk til PBEs håndtering av medvirkningprosesser og byrådsavdelingens oppfølging, vil Kommunerevisjonen likevel vise til hva reell medvirkning kan føre til. Det er viktig å få med seg at revisjonens arbeid er avsluttet før det siste forslaget til områderegulering Skøyen kom på bordet med radikale nye endringer. Det som også er interessant er at «Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for byutvikling følger opp at Plan-og bygningsetaten iverksetter tiltak som kan gi bedre medvirkning i planprosesser.»

Men hva skjer når etaten nettopp gjør det, følger opp sin egen medvirkningsprosess, og byråden så setter fagetatens oppfølging med konklusjon til side?

Kommunerevisjonen vil tydeliggjøre et eksempel på reell medvirkning i forbindelse med områderegulering Skøyen og viser til at Plan-og bygningsetaten endret det opprinnelige planforslaget etter innspill fra innbyggere, vel og berørte aktører. Dette gjaldt å få begrenset byggehøyder fra 16 til 12 etasjer og lavere utnyttelsesgrad enn det som var beskrevet i planforslaget. Dette tok PBE altså på fullt alvor og reduserte byggehøydene i sitt nye forslag i tråd med de entydige innspillene som hadde kommet i forbindelse med medvirkningsprosessen. I den sammenheng sa avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl, til Akersposten i april 2018:

«Hovedendringen i det nye forslaget er at omfanget med hensyn til høyde og utnyttelse er endret. Kotehøyden er redusert og utnyttelsesgraden er redusert i dette forslaget. Det betyr at planlagt bebyggelse vil bli bedre tilpasset eksisterende boliger. Mange vil se at vi har tatt de mange innspillene med hensyn til høyder på alvor. Samtidig har vi imøtekommet Riksantikvaren som ikke ønsket bebyggelse som svekker møtet med Bygdøy. Det vil for eksempel si at deler av Karenslyst allé høydemessig er blitt trukket betraktelig ned, slik at den visuelle kontakten med Bygdøy opprettholdes. Lavere bebyggelse gir også bedre lys og solforhold på viktige uteoppholdsarealer.»

Les saken: Skøyen: Det blir 12 etasjer i stedet for 16

Dette var jo vel og bra, men Kommunerevisjonen hadde avsluttet sitt arbeid da byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) instruerte PBE om at her skulle maks byggehøyde justeres opp igjen til 16 etasjer. Det er også resultatet i det siste planforslaget før politisk behandling i rådhuset.

Les saken: Fra 12 til 16 etasjer på Skøyen

Det som Wasstøl karakteriserte som hovedendringen i planforslaget basert på medvirkningsprosessen, ble altså bare satt til side. Da er det grunn til å peke på hva Kommunerevisjonen sier i rapporten: «Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for byutvikling følger opp at Plan-og bygningsetaten iverksetter tiltak som kan gi bedre medvirkning i planprosesser.» Det som er bemerkelsesverdig i forhold til dette er at når fagetaten vurderer innspillene i medvirkningsprosessen og som faktisk gir resultater, så går byråden inn og overprøver dette. Marcussen instruerer etaten om at 16 etasjer skal legges inn. Det er jo nærmest som å trygle om bråk.

Selv om byråden har poengtert at medvirkning ikke er det samme som medbestemmelse, så føles dette som en begravelse av en lang og grundig prosess i denne sammenheng. Det er ikke rart at mange roper om at det er helt andre krefter som styrer den fremtidige utviklingen av Skøyen. Det er grunn til å minne byråden om følgende, som også Kommunerevisjonen skriver: «At muligheten for medvirkning i en planprosess føles reell, er en av de viktigste forutsetningene for at medvirkning skal lykkes. Medvirkning skaper nemlig forventninger til at ideer, innspill og innsigelser skal føre til konkrete resultater». Så ikke her.

Bydel Ullern skal under torsdagens møte i bydelsutvalget vedta en høringsuttalelse i forbindelse med områderegulering Skøyen. Det er ikke lagt særlig brett på hva bydelen har uttalt tidligere med sine mulighetsstudier, og det er heller ingen grunn til å tro at eventuelle innsigelser til hovedgrepene blir noe annet enn tidligere, et slag i løse luften. Blant flere viktige momenter er Folkepark er blitt et vesentlig tema, hvor en total nedbygging av den kommunalt eide båtopplagstomten blir møtt med store protester. SV lokalt og med støtte sentralt, før kommunevalget, har tidligere gått inn for folkepark. Det kan synes som om partiet har fått kalde føtter fordi partiet ikke kan gå inn på en folkeparkløsning på borgerlige premisser. Det kan jo høres litt rart ut, og man skulle tro at det var mulig med et kompromiss når alle parter er for folkepark. SV sier også lokalt at de vil lojalt støtte SV i rådhuset, uansett hva de vedtar. Det kan tyde på at den støtten SV tilsynelatende hadde for folkepark-ideen, har forvitret på sentralt hold.

Les sakene:

Folkepark i Bestumkilen – SV kan bli avgjørende

«Skøyenområdet må bli til det beste for de mange»

«Skøyen: Innbyggerne bør få tjenester de har krav på»

På informasjonsmøtet som PBE hadde på Skøyen for en stund siden, forsvarte forøvrig Wasstøl utbygging av båtopplagstomten med at det ville fremstå som en beskyttende barriere mot E18. Det var vel ikke den opprinnelige begrunnelsen. I det første planforslaget hvor hovedgrepet var med E18 i tunnel forbi Skøyen, altså før det ble klart at Statens Vegvesen på ingen måte ville støtte et slikt forslag, så var også planen å bygge ned den samme tomten. Da var det heller ikke behov for denne barrieren. Flere vil nok se på barriereargumentet som vikarierende og at det dessuten er mange måter å lage en barriere på.

Les også: Enorm interesse for utviklingen av Skøyen – og de vil ha folkepark

Oppsummert. Det blir nok høyt og tett på Skøyen, og byrådet vil nok selge seg dyrt på den attraktive tomten ut mot Bestumkilen. Da er bare å vente videre på den endelige områdereguleringen for Smestad, hvor heller ikke medvirkningsprosessen akkurat har gått på skinner hele veien. Hva som skjedde rundt vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, skal ikke berøres her. Det er annen skål, og god jul.

Vidar Bakken

redaksjonssjef

Les også:

- Det er ikke bra for lokaldemokratiet

Det blir høyt på Skøyen – biltrafikken må reduseres med 30 prosent

Følg Akersposten på Facebook