Beboerne får beholde valgfriheten

Sykehjemsetaten utelukker ikke at beboerne på Silurveien sykehjem får benytte sin valgfrihet.

Publisert: 12.10.2021 kl 17:50

ULLERNÅSEN: I innkallelsen til informasjonsmøtet i forbindelse med avviklingen av Silurveien sykehjem, sto det at Oslo kommune har besluttet at Silurveien sykehjem skal avvikles. Beboere og medarbeidere flytter til Dronning Ingrids hage, som ligger på Tøyen, 1. kvartal 2023.

Kan velge andre

Det vakte reaksjoner og Akersposten stilte blant annet spørsmålet:

– I forbindelse med avviklingen av Silurveien sykehjem står det at beboere og medarbeidere flytter til Dronning Ingrids hage, som ligger på Tøyen. Flere pårørende har reagert på at deres nærmeste kan bli flyttet til andre siden av byen. Er det ikke slik at beboerne kan søke seg til et av sykehjemmene i for eksempel Bydel Ullern, slik at avstanden mellom beboere og pårørende blir mer overkommelig? Da poster ble avviklet 2020/2021 fikk beboere og deres pårørende beskjed om at de skulle tenke på hvilket annet sykehjem i Oslo de ønsket å flytte til. Har de ikke lenger denne valgmuligheten?

Sykehjemsetaten ville vente med å svare ut spørsmålet til informasjonemøtet ble holdt mandag ettermiddag og har senere sendt ut et informasjonsskriv til Akersposten, hvor det blant annet står om beboere:

Vi skal sammen med beboere og pårørende jobbe for at denne prosessen blir så trygg og god som mulig. Flyttingen skal skje i tett kontakt med beboere og deres pårørende, og vi skal lytte til individuelle behov. Sykehjemsetaten vil bistå og hjelpe til i denne prosessen. I Oslo er det fritt sykehjemsvalg og beboere som ikke ønsker å flytte til DIH (Dronning Ingrids hage – journ.anm.) kan velge seg til andre sykehjem i Oslo.

Utdatert

Sykehjemsetaten skriver at Silurveien har siden 2020 vært under gradvis omstilling, fordi bygget ikke oppfyller kravene til framtidens sykehjemsbygg. 40 år gammelt sprinkelanlegg og mangel på bad og toalett på hvert rom, er en del av dette. Det er altså ikke mindre etterspørsel etter ordinære langtidsplasser på sykehjem som er grunnen til avviklingen. Oslo kommune har lagt en plan for de neste ti årene, som innebærer milliardinvesteringer for å erstatte mange av dagens bygg som har dårlig teknisk standard. Tomten til Silurveien sykehjem skal utredes med hensyn til nybygg.

Dronning Ingrids hage

Sykehjemsetaten skriver om Dronning Ingrids hage, som er innflyttingsklart 1. kvartal 2023:

DIH er en boform for personer med demenssykdom som sikrer et godt og verdig liv for beboerne. Beboere på skjermede plasser er i målgruppen for denne boformen og kan nyttiggjøre seg hagebyens tilbud. Omgivelsene skal skape bedre grunnlag for bruk av sanser og minner fra livet. Et liv, hvor det er rom for å erkjenne de minner som beboerne har med seg og som de verner om. Bygget vil omslutte et definert område som gjør det trygt å bevege seg fritt utendørs, og beboerne vil kunne bruke fasiliteter som kafé, kultursal med mer. Med dette tilbys også aktiviteter og muligheter for å integrere nabolag og nærmiljø. Målet er å trekke bylivet inn i hagebyen, til glede for både beboere og besøkende. Dronning Ingrids hage bygges på Lille Tøyen og skal ha 130 beboere. Bygget skal stå klart 1. kvartal 2023. Det er også besluttet at Manglerudhjemmet skal flytte til Dronning Ingrids hage.

