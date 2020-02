Bydelslederen er svært kritisk til hvordan Vann- og avløpsetaten håndterer det gigantiske prosjektet som berører Bydel Ullern og ikke minst barnehagen på Sollerudstranda.

Publisert: 10.02.2020 kl 14:06

Situasjonen for barnehagen som opplever at deres fremtid har blitt en kasteball mellom etater i Oslo kommune, illustrerer på tragisk vis hvordan Vann- og avløpsetaten håndterer nærmiljøet. At barnehagen på Sollerudstranda skulle relokaliseres har vært en kjent problemstilling siden sommeren 2019.

Les saken: Barnehagebarna blir kasteballer i vannsaken

Vi etterlyser en profesjonell prosjektorganisasjon som får ansvar for dette gigantiske prosjektet, som vil berøre befolkningen i både bydel Vestre Aker og Ullern på en brutal måte. Da må vi få på plass forutsigbare prosesser, slik at alle berørte parter blir opplyst og involvert, som jeg oppfatter at bystyret la til grunn da de vedtok ny vanntilførsel til Oslo.

Jeg forventer nå at byrådsavdelingen gir klar beskjed til VAV at de må spille på lag med lokalmiljøet på en langt mer profesjonell måte enn det de har demonstrert så langt. Barnehagen må sikres videre drift og dette burde vært avklart for lengst.

I Vann- og avløpsetatens saksfremstilling og i presentasjon for byutviklingskomiteen fremgår det i forbindelse med avbøtende tiltak at Sollerudstranda barnehage skal få erstatningslokaler. Det samme står i Plan- og bygningsetatens anbefaling av planforslaget, samt i byrådets forslag som ble vedtatt av bystyret. Og nå sier VAV at de ikke kan garantere for nye lokaler. Det kan vi ikke akseptere.

Carl Oscar Pedersen (H)

Leder av bydelsutvalget, Bydel Ullern

Følg Akersposten på Facebook