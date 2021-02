Mange barn, foreldre og ansatte fikk en ubehagelig overraskelse, da byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap den 22. januar kunngjorde at Monolitten barnehage ved siden av Skøyen skole skal legges ned til sommeren.

Publisert: 04.02.2021 kl 09:10

SKØYEN: Barna trives i Monolitten barnehage, men nå vil byrådet legge ned barnehagen.

- Det kom helt ut av det blå, uten noen form for forvarsel og uten å involvere foreldre eller ansatte. Det betyr også at vi har fire uker på oss på å finne en ny barnehage i området, uten å vite om det er plass til de 70 barna som nå må ut av barnehagen, sier Ninja Lundby Nossen, som sitter i samarbeidsutvalget og FAU i Monolitten barnehage.

River opp nærmiljøet

Hun viser til betydningen av Monolitten barnehage som nærbarnehage.

- Her har barna funnet sammen - hvor mange senere skal over på Skøyen skole, hvor flere også har søsken som går på skolen. Nå vil de bli spredt på barnehager rundt i bydelen i beste fall og mister kontakten med venner i et etablert og trygt miljø, i en barnehage som scorer høyt på alle undersøkelser om tilfredshet. Og hva med de ansatte, som plutselig må finne seg en annen jobb.

Sammen med Nossen møter Akersposten Roger Engebretsen som også har barn i denne barnehagen.

- Dette er en populær nærbarnehage med gode uteområder, hvor det i stor grad er barn fra lokalmijøet. Dette er en «gåbarnehage», som er i tråd med hva dagens byråd ønsker. Det er ingen annen barnehagedekning for dette området. Nå river de opp hele nærmiljøet for dem som skal over på Skøyen skole. Det er ingen forutsigbarhet i dette, sier Engebretsen.

Det er brutalt

- Midt i en pandemi risikerer altså barna våre å bli spredt for alle vinder og måtte møte opp alene i ny barnehage etter sommerferien. Det er ingen tvil om at barnehagene har fungert som en trygg havn for mange barn i et år preget av usikkerhet, lockdowns og liten interaksjon med andre mennesker. Å ta disse rammene fra små, sårbare barn som er tett knyttet til både andre barn og voksne de møter i barnehagen hver dag, synes jeg er brutalt. Når det ikke tillegg blir gjort i all hast uten å involvere og uten å planlegge dette på en god måte synes jeg det er kritikkverdig, sier Nossen, som setter spørsmål ved om ikke dette er lovstridig.

Hun mener det er gjort et klart brudd med Barnehageloven § 4 som sier at Barnehageeieren (her Oslo kommune) skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

- I stedet får vi uten varsel litt over fire uker på oss til å søke plass i ny barnehage. Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig opplyst før vedtak er gjort. Manglende involvering av sakens berørte parter har ført til manglende innspill og opplysning av saken, sier Nossen.

Uforutsigbart

Byrådsavdelingen har en todelt begrunnelse for nedleggelse av barnehagen, som administrativt hører innunder Bydel Frogner, selv om barnehagen ligger i Bydel Ullern. Det blir vist til at kapasiteten for barnehagedekningen er tilfredsstillende i bydelen og at det er aktuelt å avvikle barnehagekapasitet i enkelte bydeler. I tillegg har Monolitten barnehage en midlertidig brukstillatelse og byrådsavdelingen har i dialog med Plan- og bygningsetaten avklart at det ikke vil være mulig å forlenge de midlertidige brukstillatelsene utover 2021 for barnehagen.

Roger Engebretsen reagerer på at dette fører til så kort varslingsfrist og at denne burde vært forlenget, slik at foreldre og barn i større grad kunne områ seg.

- Jeg fikk sist sommer mitt barn inn i denne barnehagen, etter å ha stått ett år på venteliste. Det er klart jeg hadde latt mitt barn fortsette i barnehagen han var i, om jeg hadde visst at denne barnehagen skulle legges ned. Det er som sagt uforutsigbart, som mange andre ting i denne delen av byen. Se bare på Skøyenelever som ikke får et ungdomsskoletilbud i nærområdet. På kort varsel ble det bestemt at halve kullet skal over til paviljonger på Ris skole.

Håper på ny behandling

Nossen viser til Priorveien barnehage ved siden av Smestad skole, som i 2014 fikk beskjed om at den skulle nedlegges, med begrunnelse i overkapasitet. Lokal motstand og støtte fra bydelsutvalget i bydelen, sørget for videre drift av det som også er en paviljongbarnehage med midlertidig brukstillatelse.

- Vi reagerer også på at avgjørelsen blir tatt nå, i og med at barnehagebehovsplanen kommer først til høsten. Da vet man også mer om behovet, mens vi nå blir kastet ut i en konkurranse om plasser i andre barnehager, uten at vi får noen fortrinnsrett. Det rammer jo også andre foreldre som søker barnehageplass i sitt nærområde. Jeg håper nå at byrådsavdelingen vil se på saken på nytt, sier Nossen.

- Vi må heller ikke glemme alle de flotte ansatte i barnehagen, som også blir rammet av denne uforutsigbare situasjonen, sier Engebretsen.

FAU peker også i sin klage på byrådsplattformens punkt om "At flere barn skal få plass i nærområdet, med ambisjon om at søsken sikres mulighet til plass i samme barnehage». I tillegg Budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2022-2024, som henviser til at de neste ti årene er det anslått et behov for økt barnehagekapasitet i området.

