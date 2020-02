- Barna gleder seg til disse møtene

Det er god kjemi når de minste møter de eldre og savnet etter besteforeldre langt borte blir kanskje litt mindre.

SKØYEN: Med initiativet «Spis med meg» og prosjektet «Generasjonsmøter» har Ullern Frivilligsentral slått to fluer i et smekk. Resultatet av det fikk Akersposten se i Skøyen menighetshus. I salen får vi se barn og eldre samlet rundt bordene til lunsj og praten rundt bordene går lett og ledig. Ved ett av bordene sitter også byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), sammen med to gutter fra Sollerud barnehage, Ask og Fredrik, og en representant for den eldre generasjonen, Anni Bjørnstad.

FLERE GENERASJONER: Fra venstre: Esther Marie Lier, Ask (5), Fredrik (5), Anni Bjørnstad og Rina Mariann Hansen. Foto: Vidar Bakken

Møtes og bli kjent

Hva skjer? Vi spurte prosjektleder ved Ullern Frivilligsentral, Kim Osmund Ueland.

- Dette er en samling som arrangeres én gang i måneden og som egentlig startet med Ullern Frivilligsentrals prosjekt «Generasjonsmøter». Vi ville skape møteplasser hvor unge og eldre kunne møtes og bli kjent og ha nytte av hverandre. Dette fikk vi midler til etter at TV-aksjonen 2018 gikk til Kirkens Bymisjon, sier Ueland.

- Oslo kommune og Bydel Ullern bevilget penger til prosjektet «Spis med meg» til frivilligsentralen, som handler om at eldre skal få en spisevenn eller noen å spise sammen med. Dermed kunne vi føye disse to prosjektene sammen og her ser du resultatet, fortsetter Ueland.

TOPP ARRANGEMENT: Det er prosjektleder Kim Osmund Ueland og prest i Skøyen menighet, Eva Klokkerud enige om. Skøyen menighet er viktig samarbeidspartner i prosjektet. I bakgrunnen diktlesning.

Sammen er vi sterkere

Han understreker at frivillige og samarbeidspartnere gjør at prosjektet lar seg gjennomføre. Flere enheter i Bydel Ullern er med. Elever fra Ullern videregående, barn og ansatte ved Sollerud barnehage, Skøyen menighet og Ullern Frivilligsentral er alle en del av dette prosjektet.

- Det som er veldig hyggelig å høre er at ikke bare de eldre setter pris på disse sammenkomstene. Vi hører også fra barnas foreldre at barna trives og gleder seg til å komme, sier Ueland.

Leder av Ullern Frivilligsentral, Esther Marie Lier, kommer bortom og er som vanlig i engasjert humør.

- Vi er veldig stolte av dette samarbeidsprosjektet på tvers i bydelen. Sammen er vi sterkere, sier Lier.

Besteforeldre langt borte

Dagens pizza går ned i unge og eldre mager. Så reiser en av de frivillige seg opp og leser dikt, som faller i god jord hos lunsjgjestene. Inger Hagerups «Så rart» er kjent og medfører flere kommentarer og «Lille Petter edderkopp blir både lest og sunget til stor begeistring.

Rina Mariann Hansen fortalte gjestene litt om hva hun hadde ansvaret for, blant annet frivillighet. Hun understreket også at man trengte flere eldre inn i frivillig arbeid.

- De eldre er en kjempestor ressurs, sa Hansen.

Hun fortalte videre at hun hadde tre barn.

- De har besteforeldre som bor langt borte. Da er det fint å møte noen fra en annen generasjon, slik som her, sa Hansen.

Da var det mange små som rakk opp hånden, som også kunne fortelle om besteforeldre som bodde langt unna.

Siden dette var torsdag i forrige uke, skulle det tegnes Valentines-kort etter maten – og det var populært.

Stimulerende

- Dette er et flott arrangement. Å spise sammen er jo helt grunnleggende for oss mennesker, og det er en veldig hyggelig måte å treffe andre på. Det er veldig stimulerende å prate med både store og små. Jeg tror det er viktig hele livet å få treffe folk som er forskjellig fra en selv, og finne ut at man han masse felles likevel, sier byråden.

Hun understreker igjen hvor viktig det frivillige arbeidet er og hvilken ressurs de eldre er.

- Oslo kommune har startet «Dugnad for en aldersvennlig frivillighet» fordi Oslo skal være en aldersvennlig by som strekker seg lenger for å inkludere alle aldre. Frivillighet er god folkehelse. Vi må henvende oss bredt og på nye måter for å inkludere flere i fellesskapet og for å løse de mange viktige samfunnsoppgavene frivilligheten har, i nabolaget, i idretten og i kulturlivet. Seniorer er allerede aktive og attraktive i frivilligheten. Likevel ønsker langt flere å bidra enn de som deltar i dag. Vi vet at rundt 23 000 personer fra 55 år og oppover i Oslo er positivt innstilt til å starte med frivillig innsats, sier Rina Mariann Hansen, som understreker at målet er å finne gode metoder for videre rekruttering.

Ønsker du å engasjere deg som frivillig?

Ta kontakt med Ullern Frivilligsentral på tlf: 22 52 30 05 eller epost: Ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

