Barn til legevakt etter lynnedslag

Lynnedslag og kraftig tordenvær buldret over Oslo sent torsdag kveld. Uværet startet i Innlandet og beveget seg ned mot hovedstaden. På Vettakollen gikk det utover flere som campet.

Publisert: 14.08.2020 kl 08:55

OSLO: Ved 23-tiden torsdag rullet det spektakulære tordenværet inn over Oslo. Oslo Brann- og redningsetat har hatt det hektisk, melder VG.

Politiet i Oslo merket uværet, men det er ikke det som har preget natten. Politiet erfarer mer brudd på natteroen.

I Oslo vest rykket politiet ut til melding om et lynnedslag som traff svært nært et område hvor foreldre og tre 14-åringer overnattet utendørs på Vettakollen. Politiet dro ut sammen med ambulansepersonell, som videre vurderte at de tre guttene måtte ha oppfølging på legevakten.

– De ble sendt til legevakten for sjekk, men det er ingenting som tilsier at det er snakk om noe alvorlig, opplyser Per Ivar Iversen i Oslo-politiet.



Videre ble tre barn fra Vinderen sendt til legevakten etter at lynet slo ned like i nærheten. De campet ute, forteller Per Ivar Iversen i Oslo-politiet til Akersposten.

Tordenværet beveget seg østover, og tidlig fredag morgen passerte fronten grensen til Sverige.