Barn og unge dominerer smittetallene i ytre øst, men ikke i vest

Det er store forskjeller på hvilke grupper som dominerer smittetallene i de ulike bydelene.

OSLO: Det er store demografiske forskjeller mellom bydelene, men likevel er det grunn til å se på tallene. Disse spriker veldig. Stovner (33 316 innb.) er den bydelen som har det største smittepresset de siste 14 dagene med 499 smittede og 1497,8 per 100 000 innbyggere. I aldersgruppen 0-9 år er 74 registrert smittet de siste 14 dagene og i aldersgruppen 10-19 år er 138 smittet. Det betyr samlet at disse to aldersgruppene utgjør 42, 5 prosent av de som er smittet.

På den andre siden av skalaen har Ullern (34 569 innb.) som bydel det laveste smittetrykket med 89 smittede og 257 per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. I denne bydelen er det kun 3 som er smittet i aldersgruppen 0-9 år og 17 i gruppen 10-19 år. Til sammen utgjør de to gruppene 22,5 prosent av de smittede. Den aldersgruppen som har flest smittede er 30 – 39 år med 25 smittede.

Grorud (27 707 innb.) følger etter Stovner med et smittetrykk på 1288,5 per 100 000 og 357 smittede siste 14 dager. Her utgjør 0-9 år 55 smittede og 10- 19 år 88 smittede. Til sammen utgjør disse 40 prosent av antall smittede.

Bydel Alna (49 801 innb.) har et smittetrykk på 1261 per 100 000 og 628 smittede siste 14 dager. Aldersgruppene 0-9 år (121 smittede) og 10- 19 år (119 smittede) utgjør til sammen 38,2 prosent av de smittede.

Vestre Aker (50 813 innb.) har et relativt lavt smittetrykk med 309 per 100 000 med 157 smittede siste 14 dager. 0-9 år (13 smittede) og 10-19 år (29) utgjør til sammen 26,8 prosent av totalen. Det er flest smittede i aldersgruppen 20 – 29 år med 32 smittede.

Nordre Aker har et litt høyere smittetall blant de yngste, hvor gruppene 0-9 år (33 smittede) og 10-19 år (16 smittede) til sammen utgjør 31 prosent av de 158 smittede siste 14 dager. 297 er beregnet smittet per 100 000 innbyggere. Også her er det aldersgruppen 20-29 år som har flest smittede med 40 registrert smittede.

At befolkningssammensetningen har stor betydning for smittetallene er for eksempel Bydel Frogner et bevis på med sine unge voksne. Her er 87 smittede registrert i aldersgruppen 20-29 år. Det er 40,5 prosent av de 215 smittede de siste 14 dagene.

