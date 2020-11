Bare se, men (nesten) ikke røre

Fantastiske Bogstad kunstisbane er klar til bruk, men det er ikke bare å snøre på seg skøytene og skli ut på isen.

Publisert: 27.11.2020 kl 12:45

BOGSTAD: En av de store fordelene med Bogstad kunstisbane er at det alltid er plass til uorganisert lek, moro og skøytegåing på en del av banen, uansett om det samtidig er kamp eller organisert trening på resten av banen. Det har gjort at helt siden banen åpnet høsten 2014, har det fra november til langt ut i mars vært mulig å bruke banen for store og små.

Nå ligger isen der igjen, skinnende glatt og innbydende. Det er meldt flott og kaldt vintervær i helgen, og spesielt før det har kommet snø i marka, er skøyter en veldig populær aktivitet. Derfor er det en trist daglig leder i Røa IL, Roger Bjørn Haugen, som må informere om at banen ikke kan brukes som vanlig nå under korona-pandemien.

– Byrådets forlengelse av smitteverntiltakene torsdag 25. november, medfører at både Røa Kunstisbane på Bogstad og andre kunstisbaner i Oslo er stengt for publikum og egenorganisert aktivitet til minst 14. desember, sier Haugen.



I Røa IL hadde man naturligvis helst sett at ting var som vanlig, med et yrende folkeliv på kunstisbanen.

– Men vi følger selvsagt opp påleggende fra myndighetene, sier han.

– Det viktigste vi gjør i denne perioden, er å hindre smitte. På den måten kommer vi alle raskest mulig tilbake til en hverdag med normal aktivitet på våre arenaer. Vi håper og tror derfor at folk forstår dette og respekterer disse begrensningene. Så snart smittevernreglene tillater det, ønsker vi selvsagt alle igjen hjertelig velkommen til Røa Kunstisbane Bogstad, sier Haugen til Akersposten.

I tiden fremover er imidlertid banen åpen for organisert trening for barn og ungdom under 20 år, så det kommer til å være aktivitet på banen likevel.

De samme reglene gjelder for andre kunstisbaner i området, som Gressbanen til Ready og Ullernbanen.

Her er reglene for bruk av idrettsanleggene nå