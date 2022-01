Avslår planene for Esso-tomten

Røa Senter AS, eid av Dypro Holding, har fått avslag for sine byggeplaner, som blant annet omfatter Esso-tomten i Røakrysset. Igjen er det Røa-planen som står i veien. Nå går selskapet til bystyret.

Publisert: 19.01.2022 kl 10:35

RØA: Skanska har nettopp fått avslått sine planer for utbygging på motsatt side av Esso-tomten. To av byggene som er planlagt, er for høye i henhold til reguleringsplanen, slår Plan- og bygningsetaten (PBE) fast. Dermed blir ikke dispensasjon fra gjeldende byggehøyder gitt.

Før jul led Dypros planinitiativ samme skjebne. Tross sterke medvirkningsprosesser i forkant og positive lokalpolitikere til prosjektet, har PBE satt foten ned for planinitiativet.

PBEs begrunnelse

PBE skriver blant annet i sitt avslag:

Store deler av Røa er regulert gjennom Røaplanen. Det har vært flere planinitiativ som har utfordret gjeldende regulering. De seneste årene har disse planene blitt stoppet, foruten planen for Røa torg som ble vedtatt i 2016 (Reguleringsplan S-4882). For å få til en helhetlig og sammenhengende utvikling av området, mener Plan- og bygningsetaten at det er behov for samordning før videre planarbeid på enkeltområder innenfor Røaplanen. Vi viser her til vårt svar til BYU av 20.01.2021 der etaten anbefaler at det ikke iverksettes forslag til nye detaljreguleringer for enkelttomter innenfor Røa-planen. Det vises i den forbindelse til at bystyret i juni 2019 støttet etatens beslutning om å stoppe Skanskas forslag til ny reguleringsplan for Vækerøveien 203. Etaten anmodet i den forbindelse forslagsstiller om å utvikle området basert på dagens regulering. Dersom områdets utvikling skal sikres på en annen måte enn det som følger av Røa-planen, bør det utarbeides en ny helhetlig plan for Røa, som en større detaljregulering eller en områderegulering. Slik plan må ta for seg større deler av Røa sentrum, og inneholde felles tiltak ut over hver enkelteiendom. Dette kan være trafikksikkerhetstiltak, tiltak for syklister og gående, og tiltak for å sikre passasjer og byrom.

Saken fortsetter under bildet

FORDELING: Illustrasjon av fordeling av funksjoner på Røa Senter og Esso-tomten, men ikke arkitektonisk utforming. Til høyre i bildet, illustrasjon av pågående prosjekter som ikke er vedtatt. Ill.: LINK Arkitektur

Til bystyret

LINK Arkitektur, som er ansvarlig søker for prosjektet, ber om at planinitiativet blir vurdert av bystyret for endelig avgjørelse og skriver i sin begrunnelse blant annet:

1. Planinitiativet representerer samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling på Røa, og er tilpasset lokalmiljøets ønsker og behov. Planinitiativet foreslår å sanere en bensinstasjon, til fordel for utviklingen av ny sentrumsbebyggelse med tilhørende torg, uteoppholdsareal og gangforbindelser i et område utpekt som et prioritert stasjonsnært område i kommuneplanens arealdel. 2. Vi forholder oss til gjeldende byggelinje fra dagens regulering. Muligheten for sykkelvei og andre tiltak vil ikke hindres av den nye planen. 3. Vi foreslår at den nye bebyggelsen på bensinstasjonstomten får 6 etg. Det er allerede vedtatt to nye reguleringsplaner for deler av Røa som har åpnet for høyere bebyggelse. Røa Senter AS bør kunne forvente lik behandling med øvrige utbyggere.

I forbindelse med det siste punktet vises ansvarlig søker til Røa torg og Røa bad, som begge er detaljreguleringer som er kommet etter Røaplanen og ferdigstilt.

- Begge prosjektene legger opp til vesentlig høyere utnyttelse og høyder enn hva som er nedfelt i Røaplanen, uten at det har hatt nevneverdige negative konsekvenser for skalaopplevelsen på Røa, skriver LINK Arkitektur.

