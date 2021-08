– At tallene går litt opp, må vi regne med. Men vi har kontroll, sier leder for Smitteteam Vest, Franziska Askeland.

HUSEBY: Smitteteam Vest jobber med smittesporing i fire bydeler i Oslo vest, Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker og Frogner. Det siste året har de fire bydelene gjennom teamet samarbeidet om å spore smitte og bistått med rådgivning ved smittetilfeller.

Smittevekst på sensommeren

Etter en sommer med relativt lave smittetall i Oslo, har tallene gått litt opp de siste ukene. Den siste har det for eksempel vært meldt om 97 nye korona-smittede i Bydel Vestre Aker og 34 i Bydel Ullern. I forrige uke var det flere dager med en del nye smittede i Vestre Aker, men sjefen for smittesporing lar seg ikke stresse.

– Man må forvente at det er en liten økning. Det har vært mer utenlandsreising, og folk har hatt flere møtepunkter sosialt, også på tvers av alder. Skole og barnehage er også i gang. Så dette må vi akseptere, sier Askeland til Akersposten.



– At noe smitte kommer, må vi regne med, og det kommer til å prege samfunnet en god stund fremover. Oslo og alle vi som jobber med dette, er rigget for at det kan komme lokale smittetopper.

– Hvor er det mest smitte nå? Er det tilfeller av at fullvaksinerte smittes?



– Det er det lite av. Ettersom det det er mange som er fullvaksinerte i eldre årganger, er det nå mer smitte blant de yngre, sier hun.

Askeland legger til at av de siste 50 på listen hadde syv fått vaksinedose to for over én uke siden. Det vil si cirka 15 prosent av smittetilfellene.

Nye rutiner

Det har blant annet vært noen smittetilfeller i barnehager, men et smittetilfelle utløser ikke automatisk lengre karantener for alle berørte, slik det var tidligere.

– Barn under 18 år skal i utgangspunktet ikke i karantene lenger, kun i påvente av første testsvar eller dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nære, sier hun.

– Det har vært endringer i forskriften. Det er nå et større testregime i stedet for karantene. Så hvis det dukker opp smitte for eksempel i en skoleklasse, oppfordres hele klassen til å teste seg. Klassen går ikke automatisk i karantene, sier Askeland.

– Så åpent som mulig

På det meste i vinter kunne Smitteteam Vest oppleve å få inn rundt 90 smittetilfeller i døgnet, ifølge Askeland.

– Det var mye. Det var nesten ikke til å holde ut. Da lærte vi veldig mye, sier hun. – Men så kom vi oss godt gjennom det. Vi har ansatte som kan denne jobben. Jeg vil også berømme Helseetaten som støtter oss, og som vi har en god dialog med hele veien.



I forrige uke håndterte smitteteamet hennes på de mest hektiske dagene rundt 35 nye smittetilfeller tilsammen i de fire bydelene de dekker.

Da var det særlig i bydelene Vestre Aker og Frogner det dukket opp en del nye tilfeller. Askeland forteller at den økende vaksinedekningen gjør at de ser at enkelttilfeller av smitte ikke sprer seg like raskt som da det sto på som verst i vinter.

– Vi fortsetter å smittespore nøye for å unngå en uoversiktlig situasjon, og det er også viktig for å unngå å sette flere i karantene enn vi må. Vi gjør det også for å sikre undervisningssituasjonen for barna i størst mulig grad.

– Hvordan ser du for deg høsten 2021?

– Arbeidet vårt utover høsten vil påvirkes av retningslinjene som kommer og gjenåpningen. Vi ønsker jo et så åpent samfunn som mulig. Kommer det nye retningslinjer, må det evalueres hvordan den intense smittesporingen skal være og hvor lenge vi skal holde på med det, sier hun.

PS! Torsdag er det 10 nye smittede tilsammen i bydelene Vestre Aker og Ullern.