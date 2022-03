«At etaten planlegger å rive hyttene, er vanskelig å forstå»

«Det er å håpe at de kulturhistoriske hyttene vil overleve og at ildsjelene får fortsette sin gode gjerning for ski- og natur-glade året rundt,» skriver Anita Asdahl Hoff (H).

Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn og aktiv by. Som bydelspolitiker undres jeg derfor ofte over Bymiljøetatens prioriteringer og opplever at de på flere måter kunne bidra bedre til en trygg, vakker og aktiv by, på lag med bydelens innbyggere.

Hvorfor prioriterer for eksempel Bymiljøetaten å rive tre hytter ved Øvresetertjern, hytter som har kulturhistorisk verdi? Alle tre hyttene ble benyttet av Tomm Murstad sin skiskole; verdens eldste barne-skiskole, hvor også dronning Sonja var skiinstruktør. Her har mange generasjoner og våre kongelige lært skiglede siden 1934.

At Bymiljøetaten nå planlegger å rive hyttene, er vanskelig å forstå. Hyttene har vært i daglig bruk for blant annet skolebarn og barnehager, så sant pandemien har tillatt det. Fra en av hyttene har det også vært solgt vafler og forfriskninger til familier som har lekt i bakkene rundt Øvresetertjern.



Skiskolen v/Trine Lunde og familien Sæterbø (Aktiv Norge) har uten tilskudd fra Bymiljøetaten vedlikeholdt hyttene og holdt området rundt pent, siden 1972 da de overtok etter Tomm Murstad. Aktiv Norge (familien Sæterbø) har søkt om ny konsesjon for hyttene og aktiviteter i området. Familien har lagt om driften for å kunne ta et større samfunnsansvar og tilby aktiviteter for også vanskeligstilte grupper hele året.

Hvorfor blir ikke frivillig initiativ heiet på og fremelsket? Det må da være vinn-vinn for både Bymiljøetaten og for byens innbyggere at frivillige ønsker å bidra til aktiviter for barn og unge uten kostnader for etaten?



Jeg noterer med forundring at Bymiljøetaten har gitt feilaktige opplysninger til Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten om hyttenes alder og tilstand. Bymiljøetaten har ikke informert familien, som drev og investerte i stedet, om rivingen. De fikk tilfeldigvis denne informasjonen fra nabo-barnehagen. Låsene på hyttene, som fremdeles inneholdt familiens utstyr, erstattet Bymiljøetaten med uforsvarlige hengelåser. Nå oppdages det at innhold er stjålet til en antatt verdi på rundt kr. 50.000. God dialog og vanlig folkeskikk burde vi kunne forvente av etaten.

Anita Asdahl Hoff (H)

En annen bekymring er hensynet til sikkerheten for de mange akende i Tomm-kleiva om hyttene skal rives i høysesongen. Skoler og barnehager er der også i ukedagene. Polstring rundt trær og hytter, som Aktiv Norge har sørget for i alle år, er fjernet av Bymiljøetaten. Det opplyses nå om stadig farlige situasjoner rundt hyttene.

Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har opprettet undersøkelsessak og dermed utsatt rivingen. Det er å håpe at de kulturhistoriske hyttene vil overleve og at ildsjelene får fortsette sin gode gjerning for ski- og natur-glade året rundt.



Bymiljøetaten har mange oppgaver. Badebryggen og toalettene ved Øvresetertjern har også vært populære bidrag. Men mange ønsker seg også noen søppelbøtter som tømmes og at eksisterende p-plasser holdes fri for snø om vinteren.

Politikerne i bydelen inviterte Bymiljøetaten til bydelsutvalgsmøtet i januar for å styrke samarbeidet om deres bidrag til en trygg, aktiv, grønn og vakker bydel.

Vi håper nå på en bedre dialog om deres prioriteringer fremover.

