– Jeg har alltid trodd at Casper skulle komme dit han er nå. Men at det skulle gå så fort, er et lite sjokk, sier Joachim Bjerke (27). De siste årene har han blitt en stadig viktigere del av teamet rundt verdens åttende beste tennisspiller – som i helgen blir å se i Davis Cup for Norge på hjemmebane.

Publisert: 23.11.2021 kl 13:50

Joachim Bjerke er selv en meget god tennisspiller, og høydepunktet kom allerede da han som 18-åring kunne løfte kongepokal og smykke seg med NM-tittel i 2012. Da var han ung og veldig lovende, og planen var å kjempe seg oppover på ATP-rankingen. Den reisen stoppet imidlertid på en plass rundt 900.

– Jeg slet dessverre med mye skader og fikk egentlig aldri gjennomfør en eneste hel sesong uten skadeavbrekk, sier 27-åringen, som vokste opp på Slemdal og spiller i Holmenkollen TK.

Casper Ruud er fire år yngre enn Bjerke, og den samme sommeren som Bjerke vant kongepokal, spilte stortalentet seg frem til finale i EM for 14-åringer. Da var det enda flere som fikk øynene opp for at Norge hadde en spiller utenom det vanlige på gang.

– Casper og jeg har trent mye sammen siden han var 14-15 år. Vi er gode venner, o og jeg har i disse årene også fått et nært forhold til Christian (Ruud, Caspers far og trener, red.anm.), sier Bjerke.

Selv om han trappet ned sin egen satsing, fortsatte tennis å være en viktig del av hverdagen hans. I dag er han trener for noen spillere og trener på Wang. Han kombinerer dette med sin rolle i Ruud-teamet.

– Jeg kom inn i teamet til Casper som trenerassistent og sparringpartner for rundt tre år siden. Jeg trener mye med ham når han er hjemme, og jeg er også ute og reiser på noen turneringer. Da er jeg både sparringpartner og coach, sier han.

Lærerikt og spennende

– Det må være spennende å være en del av hverdagen til en spiller som er blant de aller beste i verden?

– Ja, det er veldig spennende – og det er lærerikt å få et så tett innblikk i toppen av tennisverden. Jeg ser hvordan de trener og jobber, sier Bjerke.

Det er veldig mange spillere som kjemper knallhardt for å lykkes, slik Casper Ruud har klart de siste årene.

– Casper har en utrolig bra fysikk, en base som stadig blir bedre. Han er alltid sulten på å utvikle seg videre, og det skjønte han tidlig at han måtte gjøre. Det er derfor han er der han er i dag.

Ruud har hatt et helt utrolig 2021. Resultatene inneholder blant annet fem ATP-titler, en klatring til åttendeplass på ATP-rankingen og til slutt stor suksess i ATP-sluttspillet. Der måtte det en verdenstoer, Medvedev, til for å stoppe ham i semifinalen. I gruppespillet slo han blant andre Andrej Rublev (ATP 5) for første gang i karrieren.

– Hva kan du si om det siste året?

– Jeg har alltid trodd at Casper skulle komme dit han er nå. Men at det skulle gå så fort, er et lite sjokk. Men jeg ser jo også hvor utrolig mye arbeid han legger ned i dette. Han er utrolig dedikert og seriøs, sier Bjerke.

Se Ruud på nært hold

Førstkommende helg, fredag 26. og lørdag 27. november, spiller Norge en av sine viktigste Davis Cup-kamper noensinne. I Oslo Tennisarena på Hasle skal Norges fremste spillere, med Casper Ruud og Viktor Durasovic i spissen, spille mot Ukrania.

Joachim Bjerke ser naturligvis frem til landskampen på hjemmebane.

– Dette er en viktig kamp. Vi møter Ukraina, som har i hvert fall to spillere som kan spille veldig bra innendørs. Det blir gøy å se om Casper og Viktor kan ta den seieren. Det hadde vært veldig gøy å få Norge opp i World Group i Davis Cup, sier han.

– Og du regner med at Casper Ruud er klar til full innsats, selv etter utladningen sist uke?

– Casper syns det er gøy å spille på hjemmebane. Det er ingen proffturneringer her hjemme på hans nivå, så han syns det er gøy å vise seg litt frem her hjemme. Det har vært en lang og tøff sesong, men jeg tipper han er klar! sier Joachim Bjerke.



