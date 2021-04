– At det har vært tøff jobbing, er det ingen tvil om, men når resultatene fysisk og psykisk er så markante er, det motiverende å gå eien videre, sier Henrik S. Hunstad, grunnlegger og eier av Sangrok Norge på Lilleaker.

Publisert: 18.04.2021 kl 10:05

LILLEAKER: Henrik Hunstad påpeker at dette ikke er en «quick fix». Hunstad har trent i 40 år. Med lang fartstid som kampsportutøver, og med sortbelte 8.dan i Taekwondo, 7.dan i Hapkido, 6.dan i Kumdo (sverd), vet han hva bevegelse gjør for kroppen og psyken. Han vet også at motgang tærer på overskudd, og fysisk og psykisk livskvalitet.

– Som eier av et treningssenter er min hverdag nå preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, og om jeg i det hele tatt klarer å overleve denne lockdownen, erkjenner han.



I fjor var nedstengingen altoppslukende, og det tæret på helsa. Han beskriver en følelse av å ikke nå helt opp, en følelse av å ikke bli hørt. Samtidig som livsverket sakte smuldrer. Frykten for at det han har bygget opp skal glippe, følges av en sterk fortvilelse, et spor som lett fører til at mismot tar overhånd.

– Tid for utvikling og endring

– Noe av det vi mennesker frykter mest, er endring, og det paradoksale er at endring er det eneste sikre i livet. Hvordan vi møter endringer, er nøkkelen til utvikling kontra stagnasjon, sier Hunstad til Akersposten.

Hunstad øynet noen lyspunkter i alt det negative som har fulgt mange i over et år. Ensomhet, mangel på sosialisering, manglende inntekt og usikkerhet, har sakte, men sikkert blitt skjøvet litt til side av en større ro.



Han forklarer at han gjennom nye rutiner og større fokus på egen helse, fikk et mentalt overskudd. I hans tilfelle dukket det nærmest opp som en følelse av magi. Han opplevde at de små valg førte han fremover.

– Det er ordtak som sier at vi skal se mot lyset, vi må vende mørket ryggen. Dette er jeg overbevist om at det er noe i. Det gjør noe med oss i enhver situasjon, hvis vi evner å løfte blikket. Se mot soloppgangen.

Han viser til at det er mye snakk om felles dugnad for tiden. Hunstad sier at ved å ha et større fokus på å ivareta egen helse, gir det et bedre grunnlag for å holde ut og samtidig være motivert. Det er hans erfaring.



– Det blir som på flyet, du må ta på deg din egen surstoffmaske før du hjelper de andre passasjerene.

Har en annen ro

– Jeg er fremdeles urolig for bedriften min, og jeg ber om at tiltakene snart lettes, men jeg har en helt annen ro. Det er et før og etter, og jeg vet hva det gjør med meg.

– Men slik jeg ser det har jeg to valg: Jeg kan fortsette å fortvile over situasjonen, mens jeg venter på at skjebnen avgjør. Eller jeg kan ta ansvar for helsa mi og holde et sunt regime med faste rutiner.



– Jeg valgte det siste. Selvfølgelig har jeg stunder hvor alt føles tungt og håpløst, men ved å ta tak i rutinene er disse stundene ikke like mange som det kunne ha vært.

Hunstad fortelle at han de siste månedene har klart å løfte blikket og møte dagen som kommer. Han erfarer han han har klart å opparbeide seg mer pågangsmot.

– Jeg klarer i større grad å se på problemer som utfordringer som kan løses. Det er i soloppgangen det er energi, og det er der endringer skjer. Det er når denne energien får jobbe, at vi opplever utvikling, både på det mentale og det fysiske plan.

Noen vil kalle det åndelig. Men det handler like fullt om holdninger. Hunstad erfarer at det er viktig å løfte blikket og forsøke å se verden fra annet perspektiv. Helt konkret ser han mot soloppgangen. Hver dag.

– Disse måtene å møte dagen på kan etterleves både filosofisk, men også rent praktisk. I disse dager med lockdown og uforutsigbarhet har det aldri vært så viktig med rutiner som nå. Når jeg snakker om fysisk etterlevelse, går det nettopp på den praktiske gjennomførelsen av hverdagen.



Han forklarer at vi mennesker er styrt av det sikadiske systemet. Som blant annet styrer vår døgnrytme. For å trigge dette trengs lys og rutiner. Ved å møte lyset om morgenen gir vi signaler til nervesystemet, som igjen har positiv effekt på vårt hormonelle system.

Tok tak

– 9.november i fjor stengte treningssentrene ned igjen. Selv om jeg alltid har trent og spist, relativt sunt, hadde jeg også vokst på meg en femtiårs-vom. Da tenkte jeg at nok er nok. Jeg økte intensiteten på trening, kontrollerte næringsinntaket, i tillegg satt jeg opp en avtale med meg selv om å følge rutiner.

– Nå, fire måneder senere, er jeg 20 kilo lettere, og helsen min er bedre enn noen gang, sier han.

– Dette føles naturlig nok godt, både for selvfølelsen og ved det visuelle, men det har også en enorm effekt på det mentale. Vi kan ikke spå fremtiden, og noen ganger går det ikke som vi hadde håpet, men har vi gjort vårt beste underveis, har jeg troen på at vi lettere kan si til oss selv «at jeg gjorde mitt beste!».



Hunstads tips er å lese boken «Shambala», for de som er nysgjerrig på denne formen for åndelig veiledning. For Henrik Hunstad funket det.

Følg Akersposten på Facebook