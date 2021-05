Arbeidet med nye Smestad skole er i gang

De første skissene for ny ungdomsskole på Smestad har sett dagens lys. Se skissene i saken.

Publisert: 14.05.2021 kl 17:15

SMESTAD: Akersposten skrev tidligere i år om reaksjonene, da nyheten om planene for en gigantskole på Smestad skoles område ble lansert av Utdanningsetaten. I planene inngår en seksparallell ungdomsskole på Smestad skoles tomt, samt utvidelse av barneskolen. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap støtter planene, mens de samme planene fikk liten gehør fra skolens ledelse, FAU og politikere. De var alle svært skeptiske til en stor skole med rundt 1380 elever fordelt på ungdomsskolelever (540) og elever fra barneskolen (840) i samme område, med fare for reduserte utearealer, tapt skolehage og en uholdbar trafikksituasjon. Ønsket er å utvide Smestad skole som ren barneskole og la planlagte Hoff skole bli ren ungdomsskole.

Ny trafikkløsning

Nå har Utdanningsetaten og Undervisningsbygg vært på skolen og presentert foreløpige planer med tre ulike konsepter. Det som er felles for de tre konseptene er å hindre biltrafikk i Priorveien gjennom skolens område. Man foreslår innkjøring øverst i denne delen av Priorveien, til parkeringsplass sydvest for Smestadhjemmet. Denne skal betjene parkering for kjørende til skole, barnehage, flerbrukshall og sykehjem. Denne løsningen bidrar til å frigjøre areal til skolens uteområde.

Konsept 1.

Dette viser en ungdomsskole som til en viss grad er integrert med barneskolen, hvor bygningsmassen i hovedsak legges langs Priorveien . En flerbrukshall må på plass og den er tenkt plassert under skolegården, hvor dagens ballbane og skolehage blir beholdt. Dagens hovedbygg rehabiliteres.

Konsept 2.

Skissen tar utgangspunkt i frittliggende ungdomsskolebygg ut mot Konventveien, mens dagens hovedbygg rehabiliteres og utvides. Dagens ballbane blir flyttet og blir noe mindre. Skolehagen beholdes. Også her tenker man seg flerbrukshall under skolegård.

Konsept 3.

Her legges ungdomsskolen på andre siden av Priorveien, ved siden av dagens barnehage, godt adskilt fra barneskolen. Dagens hovedbygg rehabiliteres og utvides. Her vil man legge flerbrukshall under dagens ballbane og med ballbanen på taket. Skolehagen må i dette tilfellet flyttes til et annet sted.

Etter planen skal ny ungdomsskole stå ferdig til skolestart i 2028.

