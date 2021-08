«Arbeid for alle bidrar i kampen mot utenforskap»

«Lediggang er roten til alt vondt». Å få mennesker ut i arbeid, er det mest verdiskapende og forebyggende vi kan bidra med både for den enkelte og for samfunnet.

Publisert: 29.08.2021 kl 13:11

«Å få folk i arbeid er nøkkelen til å få folk ut av utenforskap og til å redusere økonomiske forskjeller», som James Stove Lorentzen i Oslo Høyre ofte påpeker.

Derfor er det så spennende å oppleve og lese om ulike aktiviteter som sikter mot dette, blant annet i vår bydel, Vestre Aker.

Vår bydel er dessverre blant de som byrådet gir minst midler til slike tiltak, men alle bidrag er av det positive. I informasjonssaker til bydelsutvalgsmøtet 2. september får vi vite at bydelen ble bevilget kr 750.000 til sommeraktiviteter for barn og unge. Det ble også bevilget kr 300.000 til sommerjobber i tre uker.

Næringslivet burde også stimuleres med insentiver til å investere i jobbtilbud til de unge. Jobberfaring/trening i ung alder tror jeg er svært viktig for videre veivalg i livet og til å bekjempe utenforskap. I juli etterspurte også Røa-mannen Qasem Ahmad i «Sens Arbeidsinkludering» arbeidsgivere om de kunne tilby praksis 1-2 dager til de som har falt ut av arbeidsmarkedet. Dessverre var det kun én av 10 arbeidsgivere som var villige til dette tross av at lønnen ville bli støttet av NAV. Vi har en jobb å gjøre her og heldigvis finnes det gode eksempler og ideer på hvordan flere kan bidra.

David Adampour, som ble årets Oslo-borger i 2018, er butikksjef på Rema ved Torggaten. Han har gitt sjansen til mennesker som har problemer med å få en fot innenfor det normale arbeidslivet. Ikke minst har han funnet plass til mange av våre nye landsmenn. Rundt 40 mennesker fra over 15 forskjellige nasjoner stempler daglig inn. Utfordringer er taklet og vinn-vinn-opplevelser for den enkelte og samfunnet er oppnådd.

Tirsdag 31. august arrangerer Marita-stiftelsen i samarbeid med freelance-journalist Hanne-Karine Sperre, vinner av frivillighetsprisen i vår bydel, en konferanse «Alle i arbeid» hvor blant annet næringslivsledere, politikere, LO, NHO, NAV, ulike lokalmiljøer og flere andre aktører som søker å få unge, som har havnet på skråplanet inn i arbeidslivet. Samtaler og gode ideer på tvers av miljøer blir en lovende dag som jeg gleder meg til å delta på.

For mange er det en terskel som skal overvinnes for å komme seg ut i arbeid. Det kan dreie seg om en tung fortid på skråplanet, dårlig selvtillit, lav/feil kompetanse eller mangel på arbeidstilbud. Utviklingen i samfunnet går mot at alle skal ha høyere utdannelse. Det blir mindre plass til dem som skiller seg ut. Tilbud om arbeidspraksis er viktig for å komme videre med livet.

«Høy arbeidsledighet er et tap for samfunnet fordi folk som kunne ha jobbet ikke jobber. Det er et tap for den enkelte, økonomisk og for noen tap av selvfølelse, har arbeids-og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) så presist sagt.

Pandemi-tiden har vært tøff for mange. Samtidig har vi i Norge vært svært heldige som har kommet gjennom denne perioden uten at arbeidsledigheten har økt. Det har også vært eksempler på at «nøgen kvinne har lært seg å spinne».

«Sisters in Business» er et godt eksempel på hvordan man har vært kreative i å skape bærekraftig arbeid for kvinner med flerkulturell bakgrunn. Med utgangspunkt i blant annet gjenbruk av ulike kvalitetsmaterialer utvikler og produserer de nye produkter. De har 3 systuer blant annet på Ikea Slependen og Furuset. De teller i dag 16 ansatte hvor alle er i 100% faste stillinger. De har fått en trygghet i livene sine og har klart å skaffe seg egen bolig.

Og vel fortjent har de nå vunnet Mangfoldprisen Viken 2021.

«Medarbeiderne» er nok et eksempel på sosialt entreprenørskap hvor de som har falt ut av arbeidslivet har blitt hanket inn og har fått en meningsfull hverdag med hagerydding, avfallskjøring med mer. Så da er det å håpe at folk, næringslivet og samfunnet benytter seg av disse tilbudene slik at de ikke bare blir en døgnflue.

Anita Asdahl Hoff (H)

Nestleder i bydelsutvalget i Vestre Aker