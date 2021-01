Åpner opp p-plassen for alle – alle dager

Bydelen med bydelsleder Carl Oscar Pedersen i spissen og Akersposten, har i flere omganger pekt på at den store parkeringsplassen ved Maxbo bør være åpen for publikum. Nå kom gladmeldingen.

Publisert: 18.01.2021 kl 15:40

VÆKERØ: I forbindelse med koronasituasjonen, åpnet Løvenskiold Eiendom opp for at publikum kunne benytte parkeringsplassen på alle helligdager. Det skjedde rett før fjorårets påske, slik at flere kunne få tilgang til fjorden, i en tid hvor blant annet tilgang til offentlig kommunikasjon begrenset seg selv i forbindelse med smittesituasjonen.

Les saken: - Takk til Løvenskiold

Nytt parkeringssystem

Nå vil selskapet åpne opp for publikum alle dager, som en permanent ordning. Det kommer frem av et skriv som har gått til Bydel Ullern, fra administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom, Jens Jalland, som blant annet skriver:

«Vi kan nå med glede meddele at vi etablert et helt nytt parkeringssystem til Maxbo Vækerø slik at det blir mulig for allmenheten å benytte parkeringsplassen på en god og effektiv måte fremover. Vi har installert et «autopay system» der det er 1 times gratis parkering for Maxbo sine kunder i åpningstiden. Utover denne timen og utenfor Maxbo sine åpningstider er det parkering mot avgift.

Vår hensikt med dette er å legge til rette for en permanent situasjon med parkeringsmulighet på Vækerø utenom åpningstidene til Maxbo.»

Strålende

Carl Oscar Pedersen ønsker tiltaket velkommen.

- Det er strålende at vi nå får positiv respons på våre gjentatte henvendelser. Det at Løvenskiold Eiendom åpnet opp for bruk av parkeringsplassen på helligdagene, har vært en suksess. Det har jeg fått tilbakemelding på, både fra nærmiljøet og ellers i Oslo. Takket være bistand fra Akersposten, så gis nå mange i nærmiljøet muligheten for god tilgang til fjorden med sine turmuligheter, sier Pedersen.

Følg Akersposten på Facebook