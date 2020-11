Aktive foreldregrupper på Ris, Skøyen, Slemdal og Vinderen jobber for å få på plass en nærskole for Skøyenelevene, i stedet for paviljongbygg på Ris skole.

HOFF: Ungdomsskolen som skal bygges på Hoff blir ikke ferdig før tidligst i 2028. Grunnen er forsinket områderegulering Skøyen. Alternativet som kommunen ved Utdanningsetaten har kommet med, er å bygge en ny paviljong på Ris skole for Skøyenelever, som skal over fra barneskole til ungdomsskolen. Halvparten av elevene fra Skøyen skole skal over til Ris neste skoleår. Det betyr at Ris skole med sine 625 elever vil få 180 nye elever etter hvert. Det har ikke falt i god jord blant foreldrene verken på Ris skole eller Skøyen skole. For Skøyen-elevene blir det en lang og kronglete skolevei, samtidig som belastningen øker på Ris skole, som allerede er overbelastet med elever som kommer fra Vinderen og Slemdal skole.

Overbelastet

FAU ved Ris skole har i flere omganger foreslått andre lokaliteter for Skøyenelevene, som altså etter dagens planer skal deles på Majorstuen skole og Ris skole på ungdomsskoletrinnet. FAU ved Ris skole har tidligere pekt på at Ris skole er overbelastet fra før og at Utdanningsetatens argumenter for valg av løsning med etablering av brakkeanlegg på Ris skole er svake. Konsekvensene for den planlagte brakkeskolen på Ris er ikke redegjort for i tilstrekkelig grad, og beslutningen bærerpreg av at Utdanningsetaten har handlet under sterkt tidspress, mener FAU. Blant annet er det et stort problem at nye elever ikke får gymtilbud på selve skolen, men må gå eller sykle til Domus Athletica.

Stort oppmøte

Tirsdag i forrige uke inviterte FAU til møte i kontorbygget i Hovfaret 13. Her var en rekke aktører invitert for å besiktige og vurdere lokalene i kontorbygget på Hoff, for å se om ledige lokaler kunne transformeres til skolebygg. Til stede var to representanter fra Utdanningsetaten, bystyrepolitikere, bydelsutvalgspolitikere fra Ullern og Vestre Aker, FAU-medlemmer fra Ris, Skøyen, Vinderen og Slemdal, samt representanter for eierne av Hovfaret 13, Urbania AS.

En av ildsjelene i prosjektet for å finne alternativer til det å bygge paviljong i skolegården/idrettsplass på Ris Skole er Ella A. Utigard i FAU på Ris skole. Hun innledet på møtet og la vekt på det å finne en nærskole for elevene fra Skøyen.

- Vi håper dette blir et positivt og inspirerende møte, hvor vi setter søkelys på gjenbruk, miljø, læringsmiljø, tilhørighet og trygghet for våre barn. Dette gjelder i første rekke barna fra Skøyen barneskole som skal over på ungdomstrinnet i høst og ikke har en skole å gå til - helt ennå.

Hun viste til at en brakkeløsning i skolegården på Ris skole vil føre med seg en rekke problemer med hensyn til tapt plass i skolegården, manglende trygghet på en lang skolevei fra Skøyen, manglende gymtilbud, spesialrom og stort press på læringsmiljø, samt vekt på miljøaspektet med gjenbruk i stedet for å bygge en stor paviljong på Ris. Hun håpet at Utdanningsetaten (UDE) ville være åpen for en løsning som ville gi Skøyenelevene tilhørighet gjennom en skole i nærmiljøet.

Muligheter

Andreas Thorsnes i Urbania AS orienterte om Hovfaret 13 og byggets kvaliteter. Han mente at det var gode muligheter for å tilrettelegge for undervisning, samtidig som han pekte på problemer knyttet til en eventuell skoles utearealer innenfor tomtegrensen. I den forbindelse ble det vist til at det var flere tilgjengelige omkringliggende grøntområder.

Thorsnes kunne informere om at den gamle vaskehallen på andre siden av gaten med åtte meters takhøyde, med noen grep kunne gjøres om til gymsal.

GYMSALEN: Størrelsen og høyden under taket tilsier at dette rommet kan bygges om til gymsal. Foto: Vidar Bakken

Umusikalsk

Bystyrerepresentantene Odd Einar Dørum (V) og Silje Lutro (H) var åpen for at dette alternativet måtte utredes, men at det hastet. Til syvende og sist satt bystyret med nøkkelen til en løsning. Det var ingen representanter fra byrådet til stede.

Leder av bydelsutvalget i bydel Vestre Aker, Yngvar A. Huseby (H), mente at valget av Ris skole var et bekvemmelighetsvalg, til en bydel som fra før har størst tetthet med hensyn til skoleplasser og minst tilbud med hensyn til idrett.

- Det er også politisk umusikalsk å gå løs på en idrettsbane for å bygge en paviljong. Skulle man bygge paviljonger, måtte det være for våre egne elever, i en bydel hvor vi forventer et behov for to til fire hundre nye plasser de neste to årene, sa Husebye blant annet.

Under møtet var det også flere innspill på hvordan det pedagogiske tilbudet og organisering av skolen kunne tilpasses en eventuell midlertidig skole i Hovfaret.

Etter møtet var det omvisning i 1. etasje i bygget, samt det som kan bli en gymsal på andre siden av gaten.

UNDERVISNINGSROM: Andreas Thorsnes peker og forklarer hva som skal til for å gjøre etasjen om til klasserom. Foto: Vidar Bakken

Julegave til Skøyenbarna

To dager senere hadde Ella A. Utigard, sammen med FAU-representanter fra Slemdal og Vinderen, møte med byrådsavdelingen for kultur og oppvekst. Der var også representanter for UDE til stede.

- Jeg er litt skuffet etter møtet, hvor UDE brukte mye av tiden til å argumentere for paviljong på Ris skole. De mener tiden er for knapp til å kunne gjøre noe med Hovfaret 13. Det er vi ikke enige i, og det haster med å få snudd dette. Da UDE jobbet med en midlertidig løsning på Skøyen barneskoles tomt frem til 13. juni i år, var planen først å sette opp paviljong der, i nærmiljøet til elevene. Det som forundrer meg er at de snudde på dette, fordi de fant ut at med paviljong oversteg man maksimal utnyttelsesgrad av skoletomten. Med brakkeriggen/paviljongen vil også utnyttelsesgraden av Ris-skoletomt bli overskredet i forhold til maksimal utnyttelse. UDE begrunner og rettferdiggjør dette i møtet på torsdag, at på Skøyen ble den utnyttelsesgraden oversteget mer enn på Ris. Det paradoksale er at Ris har et stort problem med manglende kroppsøvingslokale. Med kroppsøvingslokale i skolegården på Ris, vil trolig den utnyttelsesgraden bli overskredet enda mer enn den ville blitt på Skøyen barneskole. Beslutningene virker ikke som de konsekvente. Det ville ha vært langt bedre for skøyen-barna å få ha nærskole på Skøyen enn på Ris, sier Utigard og fortsetter

- Byrådet har lovet at de skal gå en runde til med saken. Da håper vi at de legger vekt på at i Hovfaret er det mulig å skape en trygg, midlertidig nærskole med et miljøaspekt, hvor fokuset ligger på gjenbruk. Hvis byrådet går for skole i Hovfaret, ville det bli en julegave til Skøyenbarna som virkelig teller, sier Utigard.

