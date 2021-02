Åpner for innendørsaktiviteter for ungdom opp til og med 19 år

Byrådet har onsdag besluttet å åpne for fritidsaktiviteter innendørs for ungdom til og med 19 år, samt at voksne skal kunne delta i organisert trening utendørs. Kjøpesentre må fremdeles holde delvis stengt, og ølkranene er fremdeles tørre.

Publisert: 17.02.2021 kl 13:30

OSLO: – Vi står i en krevende situasjon der vi på den ene siden ser smitten har steget noe den siste tiden, mens vi på den andre siden er fullt klar over den tunge byrden oslofolk bærer ved langvarige og strenge tiltak. Vi må balansere behovet for smittevern med behovet for gjenåpning. Det er krevende, men jeg er veldig glad for at vi nå kan fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av byen vår, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding onsdag.

Denne uken gikk videregående skole fra rødt til gult nivå, og elevene kunne dermed vende tilbake til en mer normal skolehverdag etter tre måneder med i hovedsak digital undervisning. Tidligere har også barnehager og grunnskoler gått til gult nivå. Byrådet har også åpnet for fritidsaktiviteter og idrett for barn, skolesvømming, svømmekurs og toppidrett, samt gjenåpnet bibliotek, butikker og serveringssteder med smitteverntiltak.

Fra og med i torsdag vil byrådet altså åpne for trening og organiserte fritidsaktiviteter fra ungdom innendørs, til og med 19 år. I tillegg åpnes det for aktivitet og idrett utendørs for voksne, gjerne organisert av treningssentre og idrettslag, så lenge man kan holde minst en meters avstand og i grupper på maks ti personer.

Disse gjenåpningene innebærer at vi beholder begrensningene som gjelder for kjøpesentrene. Det betyr at serveringssteder, matbutikker, apotek og andre virksomheter på kjøpesentre med unntak kan holde åpent, men andre typer butikker på kjøpesentre må holde stengt. Johansen understreker at byrådet tar sikte på at kjøpesentrene kan gjenåpne i løpet av de neste ukene.

Skjenkestopp fortsetter

Oslo kommune forlenger skjenkestoppen som har vart siden 10. november.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjorde forlengingen på en pressekonferanse onsdag.

Nyheten får NHO Reiseliv til å reagere. Organisasjonen mener det haster med å få opphevet skjenkestoppen.

– Oslo har vært uten skjenking i tre måneder, og det rammer serveringsbransjen hardt og brutalt. Hundrevis av særlig små serveringssteder er på randen av konkurs. Alkoholsalget utgjør en betydelig del av restaurantenes inntjening sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

Treningssentre fortsatt stengt

Treningsglade Oslo-borgere må vente enda lenger med å dra på treningssentrene, som har vært stengt i hovedstaden siden 10. november.

Det ble kjent på en pressekonferanse onsdag. Treningssentre – i likhet med idrettslag – får derimot lov til å organisere trening utendørs.

– Dette er en forsiktig start for treningssentre og idrettslag på veien mot full gjenåpning, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tiltakene som ble lagt fram onsdag, vil i utgangspunktet vare i to uker fra torsdag 18. februar til 3. mars.



Skuffet

Oslo Handelsstands Forening er skuffet over at butikker i kjøpesentre i hovedstaden fortsatt skal holdes stengt.

– Dette var skuffende. Vi mener kjøpesentrene bør åpnes snarest mulig, sier administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss i en pressemelding.

Onsdag ble det kjent at Oslo kommune har besluttet å holde kjøpesentrene stengt. Serveringssteder, matbutikker, apotek og andre virksomheter på kjøpesentre med unntak kan holde åpent, mens andre typer butikker på kjøpesentrene må holde stengt.

– Stengte kjøpesentre medfører sterk konkurransevridning til nabokommuner og mellom kjøpesenter og butikker på gateplan. Erfaringene de siste ukene viser at det blir større trengsel i gatebutikker når kjøpesentrene holdes stengt og at folk reiser til nabokommuner for å handle på kjøpesentre, sier Næss.

Han viser til at kjøpesentrene har god plass, solide rutiner for smittevern, gode tellesystemer for antall kunder i senteret og ekstra vakthold.

Også NHO-foreningen Norsk Eiendom sier begrunnelsen ikke holder mål, mens NHO Service og Handel sier de er svært overrasket over avgjørelsen, etter at regjeringen med støtte fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, fant det forsvarlig å holde butikker i kjøpesentre åpne.

– Det er betydelig risiko for at dette vil føre til økt mobilitet, og ikke det motsatte, fordi kjøpesentre i kommunene rundt Oslo er åpne fra torsdag, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.

Heller ikke Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, er begeistret og sier det er uforståelig at mange butikker på kjøpesentre fortsatt må holde stengt.

– Det er strengere tiltak enn hva helsemyndighetene anbefaler ut fra smittetrykket i Oslo. Vi har sett stor omsetningsøkning i nabokommuner som har holdt åpent. Fortsatt stenging i Oslo er negativt for virksomhetene, arbeidsplassene disse representerer – og kan gi fortsatt økt mobilitet i samfunnet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.