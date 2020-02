Ap: – Tilbudet må hele tiden forbedres

– Bussene er her. De rosa! Det er jeg utrolig glad for. Det var en av kampsakene mine før kommunevalget i september i fjor, sier en superfornøyd arbeiderpolitiker, Katrine Ore.

Publisert: 19.02.2020 kl 12:25

Katrine Ore, Arbeiderpartiet, Ullern bydelsutvalg:



BYDEL ULLERN: – Tenk at det skjedde allerede 3. februar. Nå blir det spennende å se på hvilken måte de eldre kommer til å benytte seg av tilbudet, fortsetter Ore, som legger til at de rosa bussene ikke løser alle problemene. En må også se nærmere på når bussene kjører.

– Vi må jobbe videre med det.

Nå kjører de rosa bussene mandag til lørdag mellom klokken 10.00 og 18.00 I første omgang er det seks busser som skal hente og bringe.

– Er du glad for at en nå kan bruke bussene i både Bydel Ullern og Vestre Aker?



– Det er en kjempefin utvidelse av ordningen.

Viktig med kollektivtilbud

– Vi må også se på hvordan det kollektive tilbudet i sin helhet er i bydelen.

Ore peker på at de fleste tilbudene går på langs på E18, T-bane, trikketrase og ringveien. Det er lite som går på tvers. Fra Vestre gravlund til Folkemuseet er det tidkrevende å reise kollektivt.

– Vi må også se nærmere på hvordan folk lettere kan komme seg til de eksisterende kollektivtilbudene. Flere steder er det for langt å gå for mange mennesker, sier Ore og fortsetter med å si at i årene framover kommer kollektivtilbudet til å bli enda viktigere enn i dag.

– Stadig flere ønsker å reise på den måten til og fra jobb, fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter.

Universell utforming

Derfor er hun opptatt av at det offentlige kollektivtilbudet må forbedres.

– Forurensingen må ned, sier Ore.

Hun er ikke i tvil om at klima kommer til å stå øverst på dagsordenen i det tiåret som ligger foran oss.

– Er dagens busser og trikker for vanskelige å komme på og av for folk med dårlige bein og barnevogner?



– Ja, mange er det. Mye av materiellet som brukes er for gammelt.

T-banen ser ut til å fungere bra med hensyn til av- og påstigning.

Ore peker på at transportmidlene må ha en universell utforming.

– Folk med rullestoler og barnevogner må også få plass, sier hun.

Rutebussene kjører ikke alltid nærme nok fortauskanten, slik at det kan være vanskelig å komme av og på for mange.

Skole på Hoff

Selv om de rosa bussene nå er på plass, er det mer å kjempe for.

– Vi må få på plass en barne- og ungdomsskole på Hoff, sier Ore og legger til at det har bydelen kjempet for i rundt 20 år.

– Den kampen begynte på slutten av 90-tallet.

– Blir det ny skole?



– Ja, nå ser det endelig ut til at en skal komme i gang med planleggingen.

I dag går ungdomsskoleelevene på Ris eller på Majorstuen.

– Hvor stor blir skolen?



– Vi snakker her om en 4-500 elever, som skal få skole i sin egen bydel, sier Ore og legger til at nå må en følge med i planleggingsarbeidet.

Endringsprosess

Det blir mye å følge med på for politikerne i det tiåret vi nå er inne i.

– De store utbyggingssakene står i kø. Bydelen er riktignok kun høringsinstans. Det betyr at vi politikere har en stor jobb foran oss med hensyn til å påvirke planleggerne på Rådhuset og partifeller i Oslo bystyre.

Ore er ikke i tvil om at de nestes ti årene blir en stor endringsprosess for bydelen og nevner blant annet Lilleaker, Skøyen, Fornebu-banen, vannanlegget og master.

– Det kommer til å bli gravemaskiner over alt. Det vil bli krevende for folk som bor i nærheten av områdene det skal graves og det er stort sett over hele bydelen.

Koordinator

– En eller annen koordinator må på plass.

– En bydelskoordinator eller et ombud?



– Arbeiderpartiet kan gå inn for begge deler, men det blir særs viktig å få en person alle kan henvende seg til, slik at prosessene koordineres, sier Ore, som sitter i arbeidsutvalget i Bydel Ullern. I tillegg er det viktig at innbyggere får god informasjon om alle prosjektene mens de planlegges og gjennomføres.

– Det må være en person som er tett på disse prosessene. I tillegg så har vi også all den fortettingen som foregår. Her må vi fortsette å følge med.

– Bydelsoverlegen kommer til å ha mye å henge fingrene i årene som kommer.

– Ja, all denne utbyggingen vil komme til å påvirke innbyggernes helse.

– Mener du at dere blir overkjørt av sentrale myndigheter i Oslo kommune?



– Ja, i mange tilfeller gjør vi det.

– Er det bekymringsfylt?



– Selvsagt er det det. Ikke minst er dette krevende for demokratiet. Innbyggerne skal ha medvirknings- og påvirkningsmulighet også i realiteten, sier Ore. Hun vil ikke at medvirkning og påvirkning kun skal være honnørord i festtaler.

– Vi har krav på medvirkning. Da må ikke vedtak bare bli tredd nedover hodet på oss, sier Katrine Ore, som legger til at Bydel Ullern har fått for lite gjennomslag på de innspillene som er kommet. Rådhuset har lukket ørene for lokale forslag og innspill.

