Høyres representanter imøtegår SVs økonomikritikk. De minner blant annet SV om at partiet har vært med på alle enstemmige vedtak vedrørende bydelens økonomiplaner og årsbudsjetter når de har vært i posisjon.

Publisert: 13.01.2021 kl 13:58

Høyre er opptatt av å få mest mulig velferd for hver skattekrone, og mindre opptatt av hvem som tilbyr denne velferden. Det er heller ikke noe mål for Høyre at alle bydelens oppgaver skal tilbys av private, vi mener derimot at et mangfold av tilbydere, kommunale, ideelle og private, samlet sett gir våre innbyggere et best mulig tilbud. Det viser også brukerundersøkelser, også fra bydelen. Dersom dette også gjør tjenestene rimeligere, er dette bare en bonus, og gjør at bydelen får muligheten til å yte mer.

SVs gruppe i bydel Vestre Aker mener høyrepolitikk har ført bydelen ut i et økonomisk uføre. Løsningen må derfor være mer pengebruk, utelukkende på vekst i offentlig ansatte, og fjerning av private tjenester. Vi observerer at dette er løsningen de rødgrønne har for bydelen og for Oslo, sterkt påvirket av partiet Rødt i bystyret. Høyre mener noe annet. I bydel Vestre Aker går over 60% av bydelens barn i en privat barnehage, og mange av bydelens eldre har valgt mellom private leverandører for hjemmetjenester. Hvorfor skal vi ta fra bydelens innbyggere denne valgfriheten?

Les SVs debattinnlegg: «Mer konkurranseutsetting er ikke ansvarlig i Vestre Aker»

SV har rett i at den økonomiske situasjonen i Vestre Aker ble forverret mange år tilbake, og at bydelen i dag har en gjeldssituasjon som ikke lar seg løse på kort sikt. Bakgrunnen er sammensatt, med tidligere omsorgsvedtak som har vært på et for omfattende nivå, samt for svak innkjøpskompetanse og oppfølgning av inngåtte avtaler. I praksis betyr det at man ikke styrte bydelen så stramt som det kreves.

Bakgrunnen for bydelens økonomiske uføre er komplekst og sammensatt. Høyre mener at en del av utfordringene for bydelen er at bydelen tildeles relativt sett mye mindre midler enn andre bydeler, samt utstrakt bruk av unødvendig øremerking. Kombinasjonen gir Vestre Aker et vanskelig og lite fleksibelt utgangspunkt.

Så må vi legge til, at ved nærmere ettersyn av tidligere budsjettforhandlinger, har SV og de rødgrønne partiene stemt sammen med Høyre ved samtlige årsplaner og årsbudsjetter for bydel Vestre Aker de siste 13 årene. Alle budsjettene har vært enstemmige. Riktignok har SV noen år vært ute av bydelsutvalget, men Arbeiderpartiet har i alle år stått bak budsjettene, også MDG etter at partiet kom med. Har da de rødgrønne partiene i alle disse årene stemt for høyrepolitikk? Det er i så fall hyggelig, men er neppe tilfelle.

Vi skal ikke dvele for mye ved tidligere års situasjon, for vi tar nå tak for å snu utviklingen og sikre et mer robust tjenestetilbud. For å få til det, vil vi ta i bruk alle dyktige tjenesteytere, offentlige, men også private og ideelle. Vi har tro på at også kommunen kan bli bedre, med konkurranse fra private og ideelle tilbydere. Med et variert, effektivt og populært tjenestetilbud kan bydelens innbyggere selv finne det som passer dem, samtidig som det kan spare bydelen penger

Blant vedtakene som Høyre fremmet, med støtte fra Venstre og Fremskrittspartiet, er teksten under. De rødgrønne partiene stemte nei til dette, enda de fleste antakelig vil mene at dette er fornuftige føringer for en bydel som må effektiviseres og forbedres:

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren analysere tjenester produsert av bydelen opp mot kostnadene ved å benytte private og ideelle tjenesteytere. Der det er mulig, ber bydelsutvalget at private og ideelle tjenesteytere foretrekkes når tjenester tildeles bydelens brukere. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren alltid bruke den beste leverandøren i markedet og derfor konkurranseutsette tjenesteproduksjonen. Bydelen skal selv kunne delta i konkurransen.

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å søke samarbeid med andre bydeler på områder der man har få ansatte for å styrke fagmiljøet og kvaliteten i tilbudet, samt kunne få stordriftsfordeler. Eksempler man spesielt ønsker vurdert er barnevern, NAV og rus/psykiatri.

SV og de rødgrønne fremmet flere forslag som innebar økte kostnader for bydelen. Enkelte av forslagene kunne Høyre gjerne tenkt seg å støtte, hadde ikke bydelen befunnet seg i den vanskelige økonomiske situasjonen vi er i. Men her velger man bevisst bort kostnadseffektivitet mot ideologisk, ekspansiv politikk. Det kan vi ikke være med på. Etter spørsmål i bystyret måtte det rødgrønne byrådet utrede hva som er mest kostnadseffektivt, av private eller kommunale omsorgstjenester. Resultatet ble fremlagt i mars 2019, og viste at private tjenestetilbydere innen hjemmetjenesten er 20-40 % billigere enn det kommunale tilbudet. Her snakker vi om hundrevis av millioner kroner i differanse for Oslo som helhet. Når vi i tillegg vet av undersøkelser at innbyggerne gjennomgående er mer fornøyde med private og ideelle tjenestetilbydere, er det bare innbitt ideologi som hindrer en mer fornuftig og logisk fordeling av hvem som gjør hva.

Vedtaket over, som Høyre vedtok med støtte fra Venstre og Fremskrittspartiet, vil nå bli anket inn til byrådet og deretter bystyret. Hvorfor må bydelsdirektør anke et så logisk og fornuftig vedtak, som de fleste vil mene er innlysende? Forklaringen er enkel: Byrådet med Arbeiderpartiet, MDG og SV, med støtte fra Rødt har gjort det ulovlig å konkurranseutsette, enda tallene er klare og innbyggerne vil ha det. Bydelen har stor gjeld, og dette er beviselig en vei ut av uføret. Men det tillates ikke, av ideologiske grunner. Hvis noe bør kalles uansvarlig, så er det.

I bydelspolitikken handler det ofte om lokale utfordringer og om å finne gode løsninger for innbyggerne. Det er i mange saker mulig å finne frem til tverrpolitiske og enstemmige vedtak. Som regel klarer vi å finne frem til kompromisser. SVs gruppe har vært konstruktive i dialogen, og vi setter oss gjerne ned for å se på felles løsninger i en krevende tid for oss alle.

Yngvar A. Husebye (H)

Bydelsleder, bydel Vestre Aker

Anita Leirvik North (H)

Gruppeleder, bydel Vestre Aker