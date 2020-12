Da Høyres gruppe startet opp arbeidet med budsjettet for bydel Vestre Aker, var vi klar over at det ville bli et stramt budsjett med lite rom for hjertesaker. Likevel var hele Høyres gruppe tydelig på at dersom det var rom i budsjettet, skulle det komme barn og unge til gode.

Publisert: 23.12.2020 kl 13:00

I en krisetid blir det ekstra viktig å fokusere på kjerneområdene; på de aller viktigste oppgavene. Bydelens svakeste skal ivaretas først. Det er mange gode formål Høyre ønsket å støtte, men nå er vi i en situasjon der kjerneoppgavene må ivaretas før vi kan vurdere noe annet.

Høyre ønsker å bidra til å få bydelens økonomi på beina igjen, og gikk gjennom budsjettet med lys og lykte for å finne steder vi kunne kutte, uten at det ville ramme bydelens befolkning. Det første kuttet vi festet oss ved, var å kutte møtegodtgjørelsen til bydelens politikere. Det var viktig for Høyre å signalisere at foran den jobben som nå gjøres av bydelens ansatte, og som også går utover bydelens innbyggere, skal vi bidra med vårt. Dette kuttet ble ikke foreslått av MDG, Arbeiderpartiet og SV.

Les også: Opposisjonen: «Hvor går Bydel Vestre Aker?»

Dette er kanskje ikke det største bidraget, men alle monner drar. Det samme var tanken bak å fjerne ordningen med frikjøp av tillitsvalgte og verneombud. Bydelen må følge opp sine forpliktelser, men ellers fjerne ordninger som ikke er absolutt nødvendige.

Videre ønsket vi å se på hvordan bydelen kunne jobbe mer effektivt og få mest mulig ut av bydelens midler. Derfor peker Høyre på å konkurranseutsette kommunale tjenester, og kjøpe tjenester privat der det er mulig. Dette ville også kunne gi bydelen bedre forutsigbarhet og et bedre, mer variert og tilpasset tilbud til bydelens innbyggere og brukerne av tjenester. I dag koster en kommunal barnehageplass mer enn en plass i en privat barnehage. Men enda viktigere; bydelens innbyggere er mer fornøyde med de private barnehagene. Nylig kom resultatene fra brukerundersøkelsen for barnehagene, og i bydel Vestre Aker slår den fast at foreldre i private barnehager er mest fornøyde med barnehagene til sine barn. Når det er sagt, er Høyre pragmatiske til eierform, så lenge pris og kvalitet sikres.

Høyre mener også det vil kunne være stordriftsfordeler med å samarbeide med andre bydeler, i tillegg til at dette kan forbedre tjenestene innenfor enkelte områder ved å styrke fagmiljøene og øke kvaliteten gjennom erfaringsutveksling.

Den eneste utgiftsøkningen Høyre foreslår i dette budsjettet er å opprette en stilling til skolehelsetjenesten som skal deles på bydelens tre ungdomsskoler; Ris, Hovseter og Midtstuen. Bakgrunnen for dette er Høyres ønske om en satsing på bydelens ungdom i en sårbar fase i livet. Det er i løpet av ungdomsskolen mange ungdommer tester rusmidler for første gang. Og i denne perioden føler mange unge på press, for å prestere både på skolen, sosialt og innen idrett. Mange ungdommer i denne alderen forteller om depresjon og angst. Høyre håper større tilstedeværelse av helsesykepleier i ungdomsskolen, kan gi hjelp til flere. Dette forslaget er dekket inn av de kuttene Høyre har foreslått.

Når det kom en ekstrabevilgning etter bystyrets budsjettbehandling, øremerket barn og unge, ønsket Høyre å benytte anledningen til å signalisere først vårt ønske om å satse på barn og unge, samtidig som vi ønsket å sette fokus på Hovseter. Bydelen har lenge etterlyst en satsing på dette området fra bystyret, og til tross for fagre løfter, har lite skjedd. Derfor foreslo Høyre at en stor del av dette skulle gå til Ungdomshuset B7 på Hovseter som et tilskudd til aktivitetstilbud til barn og unge fra lavinntektsfamilier, samt ferietilbud til lavinntektsfamilier. Et tilsvarende beløp ga vi til Frivilligsentralen og deres prosjekt Hovseterentreprenørene. Et mindre beløp ble også gitt til idrettslaget TRY for å få oppgradert fotballbanenen på Voksentoppen, slik at de endelig kan få sin egen bane for kunne tilby fotball for ungdom.

Høyre har sympati med mange av forslagene til Arbeiderpartiet, MDG og SV, men oppfatter det som økonomisk og politisk uansvarlig å foreslå disse tiltakene nå, uten å vise til kutt som muliggjør dem. Opposisjonspartiene balanserer alle sine forslag mot risikoavsetningen til bydelsdirektøren. Men dersom de hadde lyttet til bydelsdirektøren og lest budsjettet grundig, ville de visst at denne avsetningen allerede er brukt opp (opptil flere ganger). Tidligere år har budsjettene for bydelen blitt vedtatt enstemmig. I år var avstanden mellom Høyre, og MDG, Arbeiderpartiet og SV så stor, at det viste seg tidlig at det ikke lot seg gjøre å komme til enighet. Det var umulig for Høyre å være med på å øke kostnadene i en situasjon der bydelen må spare og nedbetale gjeld.

Skal bydel Vestre Aker komme på riktig kjøl økonomisk, er det nødvendig å gjennomføre omfattende omstillinger i bydelsorganisasjonen, ha en tydelig ledelse på alle nivå, og ikke minst bedre kontrollrutinene. Bydelen har fått en ny bydelsdirektør, som på kort tid har vist seg som en tydelig og handlekraftig leder, som vi håper kan klare å ta de nødvendige grepene for å komme i balanse.

Med støtte fra Venstre og Fremskrittspartiet ble Høyres budsjettforslag vedtatt. Høyre er av den oppfatning at budsjettet som ble vedtatt i forrige uke er et så godt budsjett som det er mulig å vedta, gitt bydelens økonomiske situasjon. Livremmen må strammes, men det er håp om at dette kan gjennomføres uten store konsekvenser for bydelens innbyggere og det tilbudet som leveres. Høyre håper, som bydelens nye direktør Kari Andreassen skriver i sitt budsjettfremlegg, at «størsteparten av omstillingen kan gjennomføres på en slik måte at det faktisk også bidrar til forbedret kvalitet for bydelens innbyggere». Det er også vårt mål for bydelen det kommende året.

Med dette ønsker Høyres gruppe i Vestre Aker bydelsutvalg å ønske bydelens innbyggere en riktig god jul.

Yngvar A. Huseby

Bydelutvalgsleder Vestre Aker

Anita Leirvik North

Gruppeleder Høyres gruppe i Vestre Aker bydelsutvalg

Følg Akersposten på Facebook