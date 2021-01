«Andre mennesker gir livet mening»

«Når vi er på vei ut av denne pandemien og igjen skal fylle dagene med noe annet enn koronarestriksjoner, vær med på å skape gode nærmiljøer.»

Publisert: 29.01.2021 kl 09:01

Vi vet litt av hva som vil prege dagene i den nærmeste framtid. Konsekvensene av Follo-utbruddet vet vi for lite om. Derfor holder myndighetene fortsatt et fast grep om reguleringstiltakene – og fastere kan det bli. Riset bak speilet – hvis vi ikke får kontroll med smittespredningen – er at det innføres portforbud. En slik nedstenging er uhyre dramatisk.

Dette er en inngripen som kommer til å ramme hver og en av oss – men særlig dem som allerede i dag har få sosiale kontakter. Det er å håpe at vi aldri kommer dit fordi det å kunne være sammen med andre, er med på å gi livet mening – en avgjørende drivkraft til mental sunnhet.

Faktum er at vi og viruset er blitt samboere – for bestandig. Framtiden vil vise hvordan vi skal leve sammen når vaksinen – eller vaksinene – har gjort sitt inntog.

Begge våre bydeler i vest, både Ullern og Vestre Aker, står overfor tøffe dager. For ikke å si et utfordrende år – også på andre områder. De lovpålagte oppgavene kommer selvsagt først, men forebygging er vel så viktig.

I budsjettdokumentene fra Bydel Ullern leser vi at bydelen ønsker å legge vekt på å forebygge, fortsette arbeidet med å inkludere og legge til rette for deltagelse, samt satse på gode møteplasser og nærmiljøer. Koronatiden viste betydningen av hva det lokale betydde for innbyggerne.

Omsorgstjenesten står overfor omstillinger. Det er lett å tenke at disse tjenestene bare går til den eldre generasjon, men slik er det ikke lenger. Tjenesten dekker hele livsløpet.

De siste årene har det vært en vekst i brukergrupper under 67 år. Denne sammensatte brukergruppen har et varierende og til dels omfattende hjelpebehov. Den nye generasjonen eldre vil også ha andre behov, ønsker og krav til tilbud enn dagens eldre.

En av hovedutfordringene er å dreie tilbudene i tråd med behovene til nye og endrede brukergrupper. Bydelen ønsker – sammen med innbyggerne – å utvikle og ta i bruk nye og gode løsninger. Blant annet skal teknologi bidra til effektivisering av arbeidet og gi en tryggere hverdag for de som mottar tjenester. Samarbeid med pårørende står sentralt i årene som kommer.

Bydelen har et ønske om å involvere innbyggerne både som frivillige og å legge til rette for at det finnes steder å gå til som skaper møtesteder og gode opplevelser. Når vi er på vei ut av denne pandemien og igjen skal fylle dagene med noe annet enn koronarestriksjoner, vær med på å skape gode nærmiljøer. Bydelen er rik på gode krefter, rik på human kapital.

Nedstengingen har gitt hver og en av oss et innblikk i hvordan lokalsamfunnet fungerte, og vi fikk se hva vi ønsker skal bli bedre. Bydelen er alltid interessert i innspill. Kom med dem.

Bjørg Duve

journalist