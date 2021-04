– Alt vi skal gjøre er å vinne – vi skal opp igjen!

Fjorårssesongen var tung for Tuva Leschbrandt Espås (22) og Røa Dynamite Girls. Nå har spissen jobbet knallhardt foran årets sesong og fikk lønn for strevet da Røa spilte 1-1 mot Toppserie-laget Stabæk lørdag.

Publisert: 25.04.2021 kl 19:20

RØA: – Sesongen i fjor var trøblete og vanskelig, og i år håper vi at vi skal få spilt offensiv fotball, og at jeg kan bidra med litt målpoeng, sier Espås.

22-åringen var ikke sen med å fornye med barndomsklubben i vinter og er en av de man håper skal gå i bresjen for et opprykk.

Da var det nok godt å se scoringen hun vartet opp med lørdag i treningskampen mot Stabæk, etter pasningen fra Ragne Hagen Svastuen etter tolv minutter da Stabæk-keeperen var satt litt ut av spill.



– Vi skulle gjerne scoret noen flere mål, men vi skal være fornøyd med at vi scorer, sier Røa-spilleren.

Selv kunne hun puttet både ett og to mål til.

– Vi ser jo at hvis vi spiller på våre premisser og gjør det vi gjør på trening, så ser vi at vi kommer til sjanser. Og så må vi bare sette dem rett og slett, forklarer Espås.

1-1 mot Stabæk

De rødkledde skal som kjent spille i 1. divisjon etter at de rykket ned fra Toppserien forrige sesong, men med under en måned til den utsatte seriestarten er det lite som tyder på at oppholdet i 1. divisjon skal være noe annet enn kortvarig for Espås og Røa.

– Nå må dessverre vi spille 1. divisjon. Men når vi først er der, så skal vi kun vinne. Alt vi skal gjøre, er å vinne, og vi skal opp igjen. Det er målet, sier Espås.

Stabæk er absolutt en habil motstander for Røa, men også en liten erkerival.



– Jeg kommer fra Røa, og jeg har aldri vært noe fan av Stabæk, smiler hun.

Justine Kielland utlignet til 1-1 etter halvtimen spilt, og hun hadde også en sjanse til å avgjøre matchen fra straffemerket tolv minutter før slutt, men ble stoppet av Linn-Mari Nilsen (22).

Røa-keeperen var god med flere strålende redninger første omgang i tillegg til strafferedningen.

– Det er selvfølgelig veldig deilig at det noen ganger går min vei, at jeg kan redde. Så det er skikkelig deilig, sier keeperen.

– Hvordan er formen nå?



– Formen er veldig bra. Vi er godt i gang, og vi er klare for seriestart om ikke så lenge, sier Nilsen.

Ubeseiret etter tre kamper

Det er også trener Geir Nordby enig i etter noen sterke resultater etter at fotballdamene fikk spille kamper igjen.

– Jeg må si at vi har en veldig spennende og god gruppe nå med spillere som ønsker å bidra 100 prosent for laget og klubben. Og det liker jeg å se. Vi har spilt mot to gode toppserielag og kanskje den aller største favoritten i Toppserien, Vålerenga, tidligere i uka, og nå Stabæk. To uavgjorte er veldig sterkt av jentene, sier Nordby etter kampen lørdag.

5-0 over Hønefoss, 2-2 mot Vålerenga og nå 1-1 mot Stabæk lover i alle fall godt foran seriestarten som sparkes i gang 22. mai, men Nordby er klar på at laget fortsatt har litt å gå på.

Søndag spilte laget nok en treningskamp, mot Amazon Grimstad, som Røa møter igjen i 1. divisjon. Da ble det tap, 0-1.

– Det er egentlig godt, for da kan vi ta oss selv litt i nakken utover i uka, sier Nordby, som omtaler tapet søndag som en god gjennomkjøring.

– Er dere i rute?



– Ja, jeg synes vi er i rute og vel så det. Jeg hadde egentlig ikke trodd at vi skulle prestere så godt, spesielt i de to siste kampene, som vi har gjort. Det gir oss gode tilbakemeldinger, selvtillit, bra motivasjon og "go" til å stå på enda mer. Jeg er veldig fornøyd med det som har skjedd fram til nå, avslutter Geir Nordby.