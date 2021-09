– Her er kupp å gjøre for alle, sier Dag Andreassen, en av mange ildsjeler som står på for å arrangere loppemarked denne helgen.

Publisert: 24.09.2021 kl 08:54

SKØYEN/LYSEJORDET/HUSEBY: Hele tre lokale skolekorps inviterer til loppemarked lørdag og søndag,25. og 26. september. På Huseby skole er det Huseby skoles musikkorps som står som arrangør, på Lysejordet arrangerer Lysejordet skolekorps, som også er korpset for Bjørnsletta og Montessoriskolen Lyse. På Skøyen skole inviterer Peik skolekorps, som er korpset til Majorstuen og Skøyen.

Tidligere denne uken skrev Akersposten om at nå var det tid for å lete høyt og lavt etter gjenstander som kan passe for å gi til loppemarked, etter at korpsene har hatt en lengre periode uten sine vanlige og kjærkomne inntekter fra loppemarkedene.



Dagen før dagen kan Dag Andreassen melde om at det på Skøyen skole blir et innholdsrikt marked.

– Loppene har strømmet inn hele uken, og alt tyder på at folk har lengtet etter å rydde kjellere og loft for å bidra med lopper og hjelpe korpsene, sier han til Akersposten.

Spennende

– I dag starter Peik riggingen på Skøyen skole – en stor gjeng frivillige korpsforeldre som maur på skolen som pakker ut loppene og rigger de ulike avdelingene, sier Andreassen.

– Dette er den spennende fasen: Hva har kommet inn av masser og sjeldenheter i år? Gamle, billige klær og bøker er like viktige som mulig verdifulle antikviteter og sjeldne LP-plater. Her er kupp å gjøre for alle!

– Spenningsmomenter i år er om kundene vil komme like ivrig som før, sier han.

Det gjenstår å se. Bor du i Oslo vest, er det uansett ikke særlig langt til det nærmeste loppemarkedet for deg.