– Alt blir tipp topp fra dag én

Rektor legger ikke noe imellom når han beskriver nye Slemdal skole. Han er rett og slett veldig godt fornøyd med skolen som tar i mot 24 skoleklasser til skolestart mandag.

Publisert: 13.08.2020 kl 10:40

SLEMDAL: Skolen ble grunnlagt allerede i 1898 av Nanna Scheel i en villa på oversiden av Slemdalkrysset. I 1939 sto hovedbygget ferdig, og for fire år siden var skolen så nedslitt og utdatert at man ikke hadde noe valg. Her måtte det omfattende ombygging til.

I dag står skolen der igjen i all sin prakt, klar til å ta imot elever som har busset til og fra midlertidige lokaler i FO-bygget på Huseby og lånt lokaler på Holmen skole – i tillegg til fire helt ferske førsteklasser.



Kort fortalt: Hovedbygget med sine to hovedetasjer står fremdeles, og er modernisert. Nordbygget er helt nytt. «Det gule huset» er rehabilitert. Dessuten er det kommet et nybygg på tre sider av hovedbygget.

Først var planen å bygge en tre-parallell-skole, det vil se med plass til til sammen 21 klasser fordelt på syv barneskoletrinn. Etter blant annet konstruktive innspill fra foreldre, kom man imidlertid frem til at her måtte man tenke større.

– Foreldrene hadde et godt poeng. Vi måtte ha plass til fire klasser på hvert trinn, sier rektor Vegard Kjesbu.

Dermed måtte man gjøre noen grep for å få plass til alt. En skole på en slik størrelse skal egentlig ha to gymsaler. På nye Slemdal skole er det bare én gymsal. I tillegg har de inngått en avtale med Heming om bruk av anlegget både innendørs og utendørs i skoletiden.



– Det er ikke ideelt å bygge med bare én gymsal, men da fikk vi plass til et fint allrom i stedet, sier Kjesbu.

Det gule huset

Rektor viser ivrig frem det nye biblioteket. Det ligger i Det gule huset, som har stått der i mer enn 100 år. I nyere tid har huset blant annet huset Aktivitetsskolen og fritidsklubb før det.

– Det var her det var skaterampe, sier han og peker utover ii den flotte biblioteksalen.

– Bibliotek er viktig. Det blir helt fantastisk og gir oss masse muligheter, sier han, før han forteller at Det gule huset også inneholder lokalene til helsesykepleier og skolepsykolog.

– Å ha skolepsykolog er noe vi har prioritert. Det er egentlig i stedet for å ha sosiallærer, sier han.

Nordbygget

Vegard Kjesbu kom fra jobben som rektor på Vinderen skole for fem år siden, da man begynte å legge planene for nye Slemdal skole.

– Så jeg har vært med på hele prosessen, sier han og åpner døren til en helt strøken gymsal. Her er det plater på veggene som skal sørge for god akustikk, og her er det naturlig lys fra lange rekker med vinduer oppunder taket.

– Kjenn på den gode luften – hør på lyden! sier Kjesbu og hever stemmen litt. Her gjaller ikke ordene veggimellom, snarere tvert imot. Det er så man har lyst til å finne frem en basketball og kjøre i gang.



Rektor viser fornøyd frem topp moderne sløydsal, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken og naturfagrom.

I Nordbygget er det mange lokaler som egner seg for utleie utenom skoletiden.

– Det er viktig å kunne bruke Slemdal skole mest mulig, sier rektor.

Hovedbygget

– Hovedbygget fra 1939 er vernet, men det var en grønn tredjeetasje som ble revet. Nå har vi bygget på på flere sider, men det nye er trukket litt inn, slik at vi får frem det gamle bygget, sier Kjesbu. Han viser oss hvordan de gamle ytterveggene er bevart også inni bygget.

– Det er i dette bygget de fleste klasserommene ligger, og her er det blitt mye mer transparent, sier han, mens vi står i gangen og titter inn gjennom et stort dobbeltvindu til et av klasserommene.



– Men klasserommene er litt små, så vi har måttet gjøre noen grep, sier han og forteller at de har kuttet ut hyllene der elevene egentlig skal ha bøkene sine. Det var faktisk rektor selv som foreslo at man skulle ta frem den gode, gamle pulten som hadde plass til bøker under platen.

– Jeg tenkte at det kunne være interessant igjen å ha tingene sine inni pulten, og at det måtte være mulig å lage slike pulter igjen. Det var det, møbelet fantes! sier han.

Kjesbu viser frem smarttavlen som er av ypperste kvalitet.

– Det er den beste man får på markedet, sier han og legger ut om lærerens muligheter til å utnytte teknologien – og ikke minst samspillet med elevenes læringsbrett.

I gangen ser vi kunstner Johannes Høie, som står og svaier oppi en stor metallkurv som henger fra taket. Han maler fargerike verker rett på veggen i flere etasjers høyde.



– Han er vår Michelangelo, smiler Kjesbu, mens de siste penselstrøkene føres på med imponerende presisjon.

Hvis det er noe tidligere Slemdal-elever vil kjenne seg igjen i fra sine dager ved skolen, er det i trappeløpene. De er beholdt akkurat slik de har stått siden 1939.

– Vi tenkte vi kulle «shine» dem opp litt, men nei. De er akkurat som de har vært, med gamle tyggegummier og alt, sier han.

På lærerrommene møter vi smilende lærere som er strålende fornøyd med nye lokaler, og en og annen håndverker som vi passerer i gangene, ser ut til å ha god kontroll på den siste hånden på verket.

Avslutningsvis tar rektor oss med til sørenden av hovedbygget, omtrent der gymsalen lå tidligere. Her holder Aktivitetsskolen til, vegg i vegg med det nye allrommet, som har fått egen scene og egen inngang rett fra skolegården.

– Perfekt for å leies ut utenom skoletiden, påpeker Kjesbu

– Fantastisk

– Det har blitt helt fantastisk. Det er så gjennomført overalt, sier han og legger til at det er jo ikke bare byggene som er er topp moderne. Det følger også med nytt utstyr og nye møbler når man bygger ny skole. Han gleder seg som et barn til skolestart på Slemdal mandag.

Etter fire år i eksil skal endelig Slemdal-elevene – og lærerne – få komme hjem igjen.

– Alt blir topp topp fra dag én, sier rektor Kjesbu.



Fakta Om nye Slemdal skole:



Prosjektet utvider kapasiteten fra 3-parallell barneskole til en 4-parallell barneskole (trinn 1–7). Totalt nytt areal er like over 10 000 kvadratmeter. For Slemdal skole innebærer dette totalt 728 elever (maks 26 elever per klasse pga. tilpasninger til eksisterende bygningsmasser med noe lavere klasseromareal enn gjennomsnittet). Hovedbygget har en eksisterende vernet del i midten fra 1940 og tilbygg og påbygg mot nord, vest, sør samt ny toppetasje. «Gamleskolen» er et mindre bygg fra 1899 som er rehabilitert og bevart på best mulig måte. Nybygg nord er helt nytt og bygges i 4 plan for å frigjøre utearealer i skolegården. Utearealene blir på 9,5 kvadratmeter per elev. Det har også en nedsenket gymsal der de to øverste meterne er vinduer over bakkeplan som slipper rikelig med dagslys inn til brukerne av gymsalen. Det er lagt vekt på å ha et attraktivt allrom og aktivitetsskole (AKS) i hovedbygget. Disse rommene vender mot Stasjonsveien og sentrum av Slemdal, og skal bli et innbydende område til blant annet kulturelle arrangementer i skoletiden og på kveldstid. Utekunstprosjektet er utført av Gisle Harr. Uteområdene vil få 9 skulpturer i 1/3-dels størrelse der 6 av disse skulpturene blir av kjente personer med tilknytning til Slemdal: Torleif Schelderup (skihopper), Kirsten Flagstad (operasanger), Nanna Scheel, Per Aabel, Stein Eriksen og Turi Widerøe. Innekunstprosjektet er utført av Johannes Høie med veggmalerier i vestibyle og trapperom. Prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF: Gaute Briseid Brunovskis Bestiller: Utdanningsetaten. Prosjektleder, Utdanningsetaten: Jan Tore Brunstad Arkitekter: ArchUno v/Nina Tendal og Merete Varøystrand Byggeledelse: AFRY Advansia Størrelse: 10.337 m2 (hvorav 6520 m2 nybygg og 3817 m2 rehab) Kostnadsramme: Totalt P85 ca. 526 MNOK ink. mva. (dette inkluderer forprosjekt og prøvedrift i tillegg til selve byggeprosjektet) Kilde: Undervisningsbygg

