«Alle» ville leie båten til Thomas – da dukket drømmejobben opp

Publisert: 27.05.2021 kl 08:31

OSLO VEST: I oppveksten var han mye ute i familiens båt, og for fire år siden kjøpte Thomas Holmen seg egen båt.

– Det var min første, en Fjordterne. Siden den gang har det blitt mange båtturer, sier Holmen, som vokste opp på Lysejordet og nå bor på Abbediengen.

Han har jobbet i klesbransjen i mange år, blant annet med egne agenturer. Noen år har også gått med i finansbransjen, i et rådgivningsfirma.



Så kom altså den spesielle sommeren 2020. Pandemien stengte for utenlandsreiser, og båtlivet blomstret som aldri før.

– Jeg leide ut båten min i fjor. Da fikk jeg en vanvittig respons. Før en fin helg kunne det være 40-50 henvendelser. Jeg tenkte at dette var jo helt crazy, sier han og forteller at han begynte å leke med tanken om å starte med båtutleie i større format.

– Så kom jeg over annonsen fra Skipperi. De søkte etter en daglig leder for å starte opp virksomheten i Norgen. Det var noen som hadde tatt ideen min! smiler han.

Holmen skrev mail, og han fikk raskt svar. Jobben ble hans, og dermed var det klart for å starte opp Skipperi i Oslo.



– De startet med 20 båter i Helsinki i 2019, og i fjor åpnet de i Stockholm med 30 båter. Nå har de 170 utleiebåter i Finland, 140 i Sverige, og vi starter opp samtidig nå i Norge og Danmark med 20 båter i hvert land, sier han.

Konseptet

Enkelt forklart er tanken at man skal betale for et medlemskap i sommersesongen og kunne booke seg en båt når man ønsker det. De 20 båtene er ligger ved populære og sentralt plasserte brygger i Oslo vest, Bærum og Asker.

– Ja, vi har båter på Killingen, Bygdøy, hos Oslo Motorbåtforening på Sjølyst, Oksenøya, Solvik, Asker og Leangbukta, sier han og forteller at de har satset på motorbåter i størrelse 19 til 21 fot, av merket Yamarin.



De fleste som har sett utover bryggene, selv på fine sommerdager, konstaterer at det til enhver tid er veldig mange båter som ikke er i bruk.

– Vi ønsker at båtene skal bli brukt mye. Vi begynner med et begrenset inntak av medlemmer, men hvis mange båter blir liggende stille, tar vi inn flere medlemmer, sier Holmen. – Vi ønsker også at folk skal føle at de er ute med sin egen båt, at de får et eierskap til båten.

Han forteller at de allerede opplever at mange booker den samme båten flere ganger på rad, selv om mange av båtene er like.

(Saken fortsetter under bildet.)

Foto: Kyle Meyr

Dyr hobby

Å eie egen båt i Oslo-området er en dyr fornøyelse.

– Båtplass i dette området nå koster 15-20.000 i sesongen, og så er det forsikring og mange tusen for vinteropplag. Det er dessuten veldig vanskelig å skaffe seg båtplass nå, sier han. – Du slipper også båtpuss og service. For mange er det kos, og det er hyggelig når alt er bra og solen skinner, men...

Alt dette trenger man altså ikke å tenke på når man er medlem av Skipperi. For en pris fra 1990 kroner og oppover i måneden i de seks månedene i sommerhalvåret kan man slippe bekymringene og konsentrere seg om det triveligste, nemlig båtturene.



– Og når det åpner opp for å reise igjen, kan man dra til Stockholm og ta ut en båt der. Eller andre steder i Norge når vi åpner flere steder, sier Holmen.

Sikkerhet og ansvar

Å føre båt i indre Oslofjord, der man ofte ikke er helt alene på de fine sommerdagene, medfører et stort ansvar. Holmen forteller at de har mange kunder som er båtvante, men også ganske ferske.

– Å være på sjøen betyr et ansvar. Vi har for det første 21-årsgrense for medlemmer. Vi er også åpne på at vi tracker all ferdsel med båtene våre. Hvis det er medlemmer som ikke oppfører seg skikkelig på sjøen, får vi vite om det.



Når man melder seg inn, må man legge ved en CV, som dokumenterer båterfaring.

– Vi vurderer om man trenger praktisk opplæring, og det er noe egentlig mange kan ha godt av, sier han.

Skipperi er bare så vidt i gang i Norge. Drømmen er å ha båter på alle sentrale og gjerne noen litt usentrale steder der båtliv egner seg.

– Meningen er at du skal ha tilgang på en båt nesten hvor enn du er ved sjøen, sier han.



