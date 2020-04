«Alle» vil på postjakt – men noen ønsker å sabotere

– Turorienteringen vår har gått over all forventning og hatt rekordoppslutning i år. Vi har til nå, på under to uker, solgt mer enn dobbelt så mange turer som vi gjorde i hele fjorårssesongen tilsammen! sier leder i Heming Orientering, Harald Eide-Fredriksen. At noen saboterer noen av postene, skaper imidlertid stor frustrasjon.

Publisert: 17.04.2020 kl 13:00

BOGSTAD/MARKA: Vi møter Harald Eide-Fredriksen ved Jegersborgdammen, like ovenfor Bogstad Gård. Der må han inn i skogen og erstatte de tre postene som noen har fjernet i løpet av de siste par dagene.

– Alle de tre postene i nærheten her er blitt fjernet, og det har skjedd flere ganger, sier han.

– Hvorfor tror du det skjer? Er det noen som ikke ønsker at folk skal bruke marka? Fins det noen orienteringshatere der ute?



– Jeg vet ikke. Men hvis man ikke ønsker folk her, er det dummeste du kan gjøre å fjerne posten. Da leter jo folk rundt her i en halvtime, sier han.

– Så dette er antakelig ren sabotasje?



– Ja, det kan hende. Og det er kjempefrustrerende! For å bruke et forsiktig uttrykk. Postene får henge maks én dag eller to, og så er det noen som fjerner dem. Det er et mysterium for oss, både hvem dette er og ikke minst hvorfor noen kan få seg til å gjøre dette, sier han.

– Vi er ganske fortvilet over situasjonen, og det er naturlig nok ikke moro hverken for turorienterere som forgjeves leter etter posten, eller for oss som arrangører å bruke mye tid – og penger – på å hele tiden henge ut nye poster.

Orienteringseksplosjon!

Men hvis man ser bort i fra sabotasjen av de tre postene på den ene turen, går alt på skinner. I disse spesielle tider, hvor mange aktiviteter er satt på vent, er bruk av marka noe man faktisk kan gjøre. Det har de merket i Heming Orientering. De har lagd fire orienteringsturer, med ulik vanskelighetsgrad. Aktiviteten har slått godt an!

Heming Orientering har solgt mer enn dobbelt så mange turer på de første to ukene i år, enn de gjorde i hele fjorårssesongen. Turorientering er blitt den nye trendaktiviteten i Oslo vest.



– Disse turene og postene gleder tusenvis av mennesker, og hvis du ser bort i fra de tre postene som stadig blir fjernet i området ved Jegersborgdammen, har vi ikke fått en eneste sur kommentar, sier Eide-Fredriksen.

Sunt og godt alternativ

For 175 kroner kan man laste ned Hemings turorienteringspakke, som altså inneholder tre betalte turer – og én som altså er gratis. Man kan også kjøpe turene enkeltvis. Så er det bare å legge i vei. Ambisjoner og orienteringserfaring er forskjellig, og det er også vanskelighetsgraden på turene.

Flere andre idretter sliter i disse tider. Fotballkamper kan ikke spilles, og det kan bare trenes i små grupper og med avstand. Tennis kan bare spilles uten serve og håndkontakt med ballene – hvis man ikke spiller med noen i husstanden. Og håndball i vanlig forstand er bare å glemme akkurat nå.

Da er turorientering et sunt og godt alternativ. Her er det fullt mulig å holde god avstand – og samtidig gjøre noe sammen med familie eller venner.

– Dette kan vel gi økt rekruttering til orienteringssporten også?

– Ja, det er klart det gjør det, sier Harald Eide-Fredriksen, som legger til at det er plass til flere medlemmer i Heming Orientering. I motsetning til i flere andre idrettsgrener, er det her ikke noe ventetid på å bli med.

Flere muligheter

Den enorme interessen har ført til at Heming Orientering har planer om å lage flere turer, også gratis. Disse kommer utover våren, ifølge Eide-Fredriksen.

– Hvis man ønsker flere turer og valgmuligheter, er det jo også mulig å velge turene til for eksempel Fossum eller Nydalen, sier han.



Her finner du mer informasjon om Hemings turorientering.



