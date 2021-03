– Alle over 85 år blir kontaktet

– Vi har prøvd å komme i kontakt med alle over 85 år i bydelen, men riktig kontaktinformasjon er en forutsetning, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i Bydel Ullern.

Publisert: 04.03.2021 kl 18:10

ULLERN/ VESTRE AKER: Noen ønsker å vente med vaksinen, og noen vil ikke ha. Det er også innbyggere uten telefon som det er vanskelig å nå.

– Dette er vi i ferd med å kartlegge, sier Dobloug og legger til at det har bydelen gjort hele veien.

– Mange har vi kontaktet flere ganger uten å få svar.

Bydelen tar kontakt både via pårørende og fastlegen for å nå fram til den enkelte. Dobloug sier at man i Ullern vurderer å gjøre det samme som Vestre Aker – nemlig å banke på dørene til dem over 85 år som bydelen ikke får kontakt med.

E-postadressen er ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no. Man kan også ringe på telefon: 404 02 938.



Neste uke

– I neste uke får vi 734 doser, kun 78 av disse er dose 1, sier Dobloug og legger til at når denne uken er over, er 2291 vaksinert i Bydel Ullern.

– Vi forventer en stor levering av vaksinedoser i påskeuken, sier Dobloug og viser til uttalelser fra regjeringen.

– Men her endres ting veldig fort, så ingenting er vel helt sikkert før vi har vaksinedosene i hus, sier Siri Dobloug.

Vestre Aker har vaksinert 2111 innbyggere i prioriteringsgruppe to og tre.

– Av disse har 893 fått sin første dose, mens 1218 personer nå er fullvaksinert. I tillegg er helsepersonell og sykehjemsbeboere i bydelen vaksinert, sier Inger Thommassen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Når en regner med helsepersonell og sykehjemsbeboere, er det totale antallet vaksinerte i bydelen 2693 personer.

Neste uke mottar Oslo kommune 948 førstegangsdoser til prioriteringsgruppen 75-84 år. Bydel Vestre Aker får tildelt 102 av disse dosene.

– Vi fortsetter å kalle inn innbyggere i årskullene 1939 og 1940. Det er i overkant av 500 innbyggere i disse to årskullene i vår bydel. Bydelen vil også motta 600 andregangsdoser Moderna-vaksine til uken, sier Thommassen.

Fra og med uke 10 vil Oslo kommune starte vaksinering av prioriteringsgruppe 5 med AstraZenica. Hittil har denne vaksinen vært forbehold helsepersonell. AstraZenica vaksinen er ikke anbefalt til personer over 65 år eller gruppe 4b, og derfor vil prioriteringsgruppe 5 bli vaksinert med AstraZenica parallelt med at bydelen fortsetter vaksinering av prioriteringruppe 3 med de to andre vaksinetypene. Det er fastlegekontorene i Oslo som får ansvar for vaksinering av gruppe 5.

– De som er i denne prioriteringsgruppen vil derfor motta informasjon om vaksinering fra sin fastlege, sier Inger Thommessen. For mer informasjon om prioriteringsgruppene gå inn på kommunens hjemmeside

Først til sommeren

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, heller kaldt vann i blodet for dem som håper at Oslos smittetall er på vei nedover. Han sier at det er lys i tunnelen, men først mot sommeren. Nakstad har uttalt at det svinger mye, men kan ikke si om smitten går opp eller om det har noe med når prøvene er rapportert inn.

Smitten er tilbake på samme nivå som ved nyttår, men Nakstad kommer med en oppmuntring – nemlig at det ikke er lenge til sommeren. Da forventer myndighetene at langt flere er vaksinert og at smittetrykket er på vei nedover.

Smittetallene øker i Norge

Oslo har fortsatt et stort smittetrykk og ligger høyt oppe på landsbasis. Hovedstaden ligger høyt med totaltall, faktisk oppe ved toppen av den andre bølgen som nådde oss ved nyttår. Det er helt klart en utfordring i og rundt Oslo.

Bydel Grorud har nå det høyeste smittetrykket. Der er det 520 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Bydel Stovner, som tidligere har hatt det høyeste smittetrykket, følger på andreplass med 465. Alna er på tredjeplass med 464 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Nordre Aker og Ullern med 147 og 150 smittede per 100.000 innbyggere. Totalt er 20.617 Oslo-borgere registrert smittet, siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene - om lag 4.900 - er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.