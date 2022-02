– Alle kjemper for å overleve nå

Med et til tider storspillende forsvar og syv scoringer fra Janne Håvelsrud Eklo dro håndballjentene til Aker i land 24-20 over Fredrikstad søndag kveld.

Publisert: 07.02.2022 kl 08:20

ULLERN/OPPSAL: – Jeg har veldig troen på det som skjer i Aker, og jeg er veldig positiv til å fortsette her hvis det ligger til rette for meg. Vi har masse på gang, og vi er en ung spillergruppe. Hvis vi får litt kontinuitet i de som er i laget, så tror jeg Aker kan hevde seg i årene som kommer, sier Marielle Daae Nordvang (21).

Hun ble utnevnt til ny kaptein i Aker foran sesongen og har vært en av Akers viktigste spillere denne sesongen sammen med Janne Håvelsrud Eklo, som fortsatt er usikker på hvor hun spiller kommende sesong.

– Det er ingenting som er bestemt ennå, sier hun.

Men sannsynligvis er hun nok en spiller som de i Aker er motiverte for å beholde, og mot Fredrikstad ble hun kåret til Akers beste etter syv scoringer og ni assist.

– Jeg har tenkt at det er ikke bra nok det jeg har levert de siste kampene, og da må jeg bare prøve. Det hjelper ikke å gi seg hvis man bommer, sier Eklo.

Kriget i forsvar

Da Fredrikstad kom på besøk til Oppsal Arena, lugget det imidlertid litt i angrepsspillet, både hos Eklo og resten av Aker.

Ni minutter ut i kampen sto hjemmelaget med syv bomskudd, og Fredrikstad ledet 3-1. Så tråkket Aker skikkelig til bakover.

– I dag synes jeg at vi greide å stå sammen skikkelig bra. Vi hadde bra kommunikasjon og vi fikk pratet godt. Så det var en laginnsats. Så det er skikkelig deilig å kjenne på at vi har det inni oss, at det er mulig å stå så bra, sier kaptein Marielle Daae Nordvang.

Sammen med Ine Grimsrud og de andre lagvenninnene bidro hun sterkt til at Fredrikstad ble presset til en rekke tekniske feil samt at Maren Austmo Pedersen tok det hun skulle.

– I dag var det skikkelig gøy å stå i forsvar, og det tror jeg alle andre kan si og, for vi stod der og fightet sammen. Da har vi den tryggheten, og vi tør å gå ut i kroppen og i duellene. Da får vi de redningene bakerst av Maren også sånn at vi kan løpe, og det er der vi er best, sier Nordvang.

Til pause sto det 12-7.

– Vi snakket i pause om at vi var nødt til å holde det oppe. Vi var bare halvspilt, og alt kan skje i en håndballkamp. Jeg er skikkelig stolt over at vi går ut i andre omgang og klarer å fortsette å krige, sier Nordvang.

Syv minutter ut i omgangen løp Henriette Jarnang inn 15-8 fra høyrekanten, så stokket det seg.

Aker begynte å rote i det offensive spillet, og det utnyttet Fredrikstad.

– Vi merker i angrep at vi får mye feil, og da løper Fredrikstad på oss. Vi får en del skuddbom, og vi har mye mer inne, absolutt. Det er litt deilig å kjenne på det og at vi vinner en kamp, men vi vet at vi kan bedre, mener Nordvang.

Snaue tre minutter før slutt kontret Ine Grimsrud inn 22-18, og Aker vant til slutt 24-20.

Kan kjempe om sluttspillplass

Siden Aker tapte 34-32 i Fredrikstad i høst, betyr firemålsseieren at Aker har østfoldingene på innbyrdes hvis de skulle komme likt.

– Det er faktisk veldig viktig for oss, og det ser vi når det skal telles opp til slutt hvor jevnt det er på tabellen, sies Aker-trener Lars Abelsen.

I skrivende stund ligger Aker på en åttendeplass og kan komme til sluttspillet som en av de åtte beste i Rema 1000-ligaen.

– Vi må bare jobbe på og se hva vi kan få til, men det er klart at hadde vi tapt i dag, så hadde vi vært nærmere nedrykk enn noen gang faktisk. For det er så jevnt der nå, og jeg tenker at nummer én for oss nå er at vi skal ikke rykke rett ned, og vi skal helst ikke komme i kvalik. Men kommer vi i kvalik, så skal vi ikke havne i den andre kvalifiseringen - det vil si at havner du i den kvaliken i eliteserien, så skal du spille i den kvalifiseringen der og så er det taperen av den kvaliken som skal møte nummer to i 1. divisjon. Så vi kan si det sånn at det er ikke urealistisk at vi kan havne i kvalik, men vi skal ikke havne i den andre kvaliken. Vi prøver alt vi kan å komme over der, sier Abelsen.

Han spår at det mentale kan komme til å spille inn.

– Alle kjemper for å overleve nå. Det er mange unge jenter og mange har ikke den rutinen, så det blir en mental «rollercoster». Men vi må vinne de. Det å holde de skade- og sykdomsfrie blir noe av det viktigste fremover, forteller Abelsen.