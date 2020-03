Alle gjenbruksstasjoner i Oslo stenges

Det er nok mange som benytter tiden hjemme til å rense opp i garasjer og boder, men fra i morgen, onsdag 18.03, er alle gjenbruksstasjoner stengt.

Publisert: 17.03.2020 kl 09:45

OSLO: Dette er et forebyggende tiltak for å hindre smittespredning mellom ansatte og kunder. I første omgang er alle stengt frem til og med lørdag 28 mars.

De som drifter gjenbruksstasjonene opplevde høye besøkstall og lange køer ved flere stasjoner fredag 13. og lørdag 14. mars, og ønsker ikke å opprettholde et tilbud som kan medføre at folk reiser og samles unødvendig. De har også erfart at kunder på eget initiativ har opplyst at de er i karantene.

Ettersom mange er hjemme, blir det også mer avfall. Annet avfall skal ikke kastes i avfallsbeholderne hjemme eller settes ved returpunkter eller stasjoner.

Avfallsinnsamlingen fortsetter som normalt, men det er viktig at den enkelte gjør de riktige grepene for å ikke utsette de som henter og håndterer avfallet blir utsatt for smitte:

• Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt

• Avfallsposene må knytes ekstra godt. Bruk gjerne en ekstra pose.

• Sørg for at lokket på beholderne kan lukkes helt

• Ikke plasser avfall ved siden av beholderne

• Sorter avfallet ditt godt, så det blir å lite blandet avfall som mulig. Det er det blandede avfallet som det er viktigst av vi får hentet fortløpende nå.

• Ikke kast matrester sammen med plast, papp, papir etc. Det kan utsetter de som skal sortere avfallet ditt for smittefare.

• Det er ikke anbefalt noen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

