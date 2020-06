Fant det perfekte lokalet etter 10 år

Det er in i tiden å skaffe seg kjæledyr, og korona-krisen har neppe lagt en demper på denne trenden. Samtidig har Røa fått sin egen dyreklinikk.

Publisert: 25.06.2020 kl 09:50

RØA: Med stadig voksende befolkning er Røa et populært sted å etablere seg. Siste skudd på stammen er at den norskeide dyreklinikk-kjeden Empet har etablert seg.

– Hvorfor på Røa?



– Vi har sett etter et egnet lokale i dette området i sikkert 10 år, sier Fredrikke Buer Sollie. Hun er daglig leder, men for tiden ute i barselspermisjon. I hennes sted er det Anita Paxton som fungerer som daglig leder.

Riktig beliggenhet

Empet er en kjede med 13 klinikker, og de er svært fornøyde med endelig å ha funnet det ideelle stedet på Røa. Klinikken har flyttet inn i lokalene som inntil nylig huset hestebutikken Paddock.

– Det er perfekt å ligge vegg i vegg dyrebutikken Røa hundesport og zoo. Dessuten var det viktig for oss å ha parkeringsmuligheter utenfor klinikken. Det har vi her, sier Buer Sollie.



– Det har vært en mangel her på Røa. Vi har trengt en dyreklinikk, sier hun, som selv er Røa-beboer.

Velutstyrt

– Vi har klart å få inn ganske mye på disse 160 kvadratmeterne, sier hun.

Klinikken har blant annet operasjonsrom og tannrom, røntgen, ultralyd og blodmaskiner, et velutstyrt laboratorium og separate oppstillingsplasser for hunder og katter som må bli der over litt tid.



Som del av en større kjede har Empet også tilgang på de måtte ønske av spesialister når det trengs.

– Vi har mange spesialister i kjeden, som for eksempel kardiologer og ortopeder. Vi som er her på Røa, kan brukes til veldig mye. Hvis det trengs, henviser vi videre til spesialister andre steder hos Empet, sier Buer Sollie.

Trend

Korona-tiden har ført til at veldig mange ser for seg å være hjemme eller på hytta denne sommeren. Tiden er som skapt for å skaffe seg kjæledyr. Oppdrettere melder om enorm interesse for hunder, katter og andre dyr, og hos Empet merker de det samme.

– Det har vært veldig mange valpeeiere innom her allerede, sier Anita Paxton. – Selv om vi ikke har annonsert åpningen vår, har vi hatt stor pågang.

– Hva slags hunder er typisk på Røa og populære for tiden?



– Det er mye fuglehunder. Mange liker å være aktive og gå på jakt. Ellers ser vi for eksempel cocker spaniel, jack russel, border collie… Også er det alltid mange golden retrievere, sier Paxton.

Hos Empet understreker de at de ikke «bare» tar imot hunder og katter. Her kan man kan komme med alt av kjæledyr.

– Har du selv hatt noen oppgaver litt utenom det vanlige, Paxton?



– Ja, jeg fikk jo en slange med middproblemer. Det er litt mer uvanlig, sier hun.

