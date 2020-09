Skal du delta på aktiviteter på Skøyen aktivitetssenter? Påmelding skjer tirsdag og onsdag denne uken.

Publisert: 01.09.2020 kl 09:50

SKØYEN: Aktivitet er viktig! er meldingen fra Skøyen aktivitetssenter, det ene av to seniorsentre i Bydel Ullern.

Med korona-tilpasninger ønsker de velkommen til høstsesong, og tirsdag 1. og onsdag 2. september kan man komme innom og melde seg på aktiviteter.

– Da sitter vi klare med listene over de aktivitetene som er planlagt denne høsten, sier daglig leder Kristina Lysdal.

Treningsgrupper, språkgrupper, filosofi, snekkergruppe og mange andre grupper skal starte opp igjen fra neste uke.



– Det er viktig at alle som ønsker å være med melder seg på. I koronaens tid må vi ha oversikt over alle som befinner seg på senteret, sier hun.

Programmet for alle aktivitetene og arrangementene finner man i resepsjonen på senteret i Skøyen terrasse 1.

– Vi har smitteverntiltak her på aktivitetssenteret, og et viktig tiltak er at vi ikke kan samle mange i én gruppe samtidig. Det kan bety endringer av rommet som gruppen er i, og vi har allerede en plan om hvordan vi kan løse dette, sier Lysdal.

– Men vi skal ta imot alle henvendelser tirsdag og onsdag, og hører fra oss når vi har satt sammen alle gruppene. I tillegg har vi nye vaskerutiner, og gruppelederne er viktige personer som ser at holder avstand og at alle vasker ordentlig etter seg. Aktivitetsoppstarten skjer i samråd med bydelslegen, sier hun.



– Aktivitet er viktig, og etter en lang periode uten tilbud er vi nå glade for at vi kan åpne for organisert aktivitet igjen. Noen grupper må dessverre utsettes, blant annet kor og bridge. Men vi holder løpende dialog med gruppelederne, og skulle ting endre seg, så informerer vi om det, sier Lysdal, som forteller at administrasjonen på senteret og brukerrådet har hatt jevnlige møter, for å diskutere smitteverntiltak og oppstart av gruppetilbud.

– Vi samarbeider veldig godt, og alle ønsker å være med i dugnaden om å følge smittevernreglene, slik av vi setter tryggheten først.