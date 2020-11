Akkurat da de skulle starte opp, ble verden snudd på hodet

Sommeren 2019 fant de to ut at de skulle starte egen virksomhet. Alt gikk etter planen, og virksomheten var i gang i mars 2020 – akkurat da det smalt.

ÅSJORDET: De har mange års erfaring innen serverings- og utelivsbransjen, Igor Denovski og Diogo Mouteira. De siste årene har ønsket om å jobbe mer på dagtid og på hverdagene, ført dem inn i kantinebransjen, og det var nettopp på et kantinekjøkken de møttes, på BI i Nydalen.

De begynte å prate sammen om å gjøre noe sammen, satse på noe eget.

– Vi hadde samme etiske standarder og de samme visjonene om matkvalitet og service. Vi bestemte oss sommeren 2019 for å starte bedrift sammen, sier Mouteira.

– Det viste seg å være det verste tidspunktet å starte opp noe på kanskje 100 år, sier han, og Denovski nikker.

I et drøyt halvår hadde de lagt planene for Modern Catering. Noe av det aller viktigste var å finne den perfekte lokasjonen. De ønsket å være utenfor sentrum, men likevel være tilgjengelige uten at kundene skulle ha altfor lang reisevei.



Valget falt på Åsjordet, lokalet rett ved stasjonen, der det blant annet har vært pizzarestaurant i mange år tidligere.

Alt ble kansellert

I mars i år var det endelig klart for åpning, men det tok ikke mange dagene før alt endret seg. Korona-pandemien slo inn, Norge ble stengt ned, og det som så både lyst og lovende ut for den unge gründerbedriften, ble helt uvisst.

– Akkurat da vi var i ferd med å åpne, hadde vi masse bookinger allerede, sier Mouteira. Det var like før vårens konfirmasjoner, og de to var klare til å levere.

– Alt ble kansellert, sier han.

– Det var veldig frustrerende, og det skapte mye problemer naturligvis, sier Denovski.

De to måtte snu seg rundt og se hva de kunne gjøre ut i fra vanskelige forutsetninger. Cateringmarkedet var redusert kraftig, men de hadde et nyoppusset kjøkken og vilje til å tenke annerledes.



Med gode treretters-menyer og tapas har de på et vis klart seg gjennom sommeren, og fra juni merket de at markedet igjen begynte å ta seg opp.

De siste par månedene har det blitt vanskeligere igjen, med ny nedstenging og langt mindre levering til både bedrifter og private arrangementer.

Modern Catering ligger rett ved Åsjordet stasjon i Ullern allé. Foto: Fredrik Eckhoff

Tid for taco!

En nyhet på menyen denne høsten er takeaway-taco.

– Det er en del meksikansk mat på restaurantene, men ikke så mye takeaway. Taco passer veldig bra for å ta med, sier Mouteira.

– Ja, taco viser det seg at det er et godt marked for. Det er allerede veldig mye pizza og sushi, sier Denovski.

Nå håper de to, som alle andre, at korona-tiden forsvinner snart, og at de kan få oppleve mer normale tilstander for sin nye bedrift.

– Vi kan love at vi er veldig klare når koronaen er forbi. Da blir det veldig travelt! sier de to – som for øvrig stortrives på Åsjordet.



– Ja, vi er kjempefornøyd med området! sier de.

Modern Catering på Åsjordet.

