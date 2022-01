Akersposten plasserte hundejorde feil

Ikke rart frisbeegolf-klubben reagerte. Akersposten plasserte et potensielt hundejorde midt i banen deres.

Publisert: 11.01.2022 kl 10:53

VOKSEN: Akersposten skrev i går om et vedtak i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, hvor utvalget hadde pekt ut to mulige områder for inngjerdet friområde for hunder.

Les saken: To hundejorder er nå foreslått

Det ene alternativet var et område nord for Voksen kirke. I den forbindelse plasserte Akersposten det potensielle hundejodet nordøst for kirken, med rød avmerking. Det reagerte et medlem av Ekeberg sendeplateklubb på, da det avmerkede området er en del av fribeegolfklubbens aktivitetsområde, rettere sagt banens hull 16. Dette er Akespostens feil, da det tiltenkte området for plassering av hundejordet er rett nord for Voksen kirke, som er tenkt ryddet for noe buskas om dette alternativet blir valgt(hvit avmerking).

Takk til medlem av Vestre Akers byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite, Karsten Wakeford-Wesmann (H), som gjode oss oppmerksom på feilen.

Akersposten beklager feilen.

