Akersposten knuste alle rekorder i 2020

I året som var så spesielt for oss alle, hadde Akersposten flere lesere og sidevisninger enn noen gang. Økningen fra 2019 til 2020 var på hele 45 prosent – og det ga seg også utslag i annonseomsetningen.

ULLERN/VESTRE AKER: – 2020 var et kronglete og vanskelig år for mange. I Akersposten merket vi utover våren 2020 at den veksten vi har hatt helt siden vi startet opp som ren nettavis i 2016, skjøt ekstra fart, sier redaktør Fredrik Eckhoff.

Da året var omme, viste tallene i Google analytics at Akersposten hadde hatt nesten fem millioner sidevisninger. Det betyr et snitt på mer enn 13.000 sidevisninger pr dag, fra rundt 9.000 i snitt pr. dag i 2019.

Mars var den måneden Akersposten nådde høyest antall sidevisninger (510.000), men også slutten av året var veldig sterk, særlig november og desember. I desember var det mer enn 460.000 sidevisninger på Akersposten.



– Så vi kan fastslå at vi har god fart inn i 2021, sier redaktøren.

Antallet unike lesere økte også naturlig nok – og var i 2020 i snitt 38.000 pr. uke.

– Det betyr at vi trygt kan slå fast at Akersposten er større enn noen gang i sin 115-årige historie. Da Amedia ga ut Akersposten (og Ullern Avis) og distribuerte avisen ukentlig til alle husstander i Vestre Aker og Ullern, var toppåret 2009. Da viste Gallups tall at avisene hadde 30.000 lesere pr. uke, sier Eckhoff. – Nå er vi altså langt over det.



Opptatt av det nære

Da dagens eiere av Akersposten, Vidar Bakken, Fredrik Eckhoff og Hanne Bae Ottho, startet opp igjen Akersposten for snart fem år siden, var det etter en rekke henvendelser om at Oslo vest trengte å få lokalavisen sin tilbake. Amedia valgte i desember 2014 å legge ned avisene på grunn av dårlig lønnsomhet.

– Men vi hadde troen på Oslo vest og at det skulle være et marked, både leser- og markedsmessig, for en lokalavis i dette området – som nå har rundt 85.000 innbyggere. Det er jo i folketall som kan sammenliknes for eksempel med Fredrikstad kommune, så det er klart det er mer enn nok å skrive om – og som fortjener oppmerksomhet her, sier Eckhoff.

– Vi tror at en av årsakene til at lesertallene har gjort et solid hopp det siste året, er delvis på grunn av korona-pandemien kan ha endret folks fokus litt. Kanskje er det nå enda litt mer opptatt av det nære, det som skjer der de bor, der barna går i barnehage eller på skole, der de går turer, handler eller bedriver andre aktiviteter, sier Eckhoff.



Han sier også at byrådets og kulturetatens tilskudd til lokalmedier i Oslo har ført til at avisen har kunnet styrke sin redaksjonelle satsing i 2020, og dette har gjort seg utslag både når det gjelder mer nyheter, mer sport og mer kultur i avisen.

– Vi har blant annet hatt mulighet til å benytte oss mer av frilansjournalister, og det har også hatt sitt å si for økningen vi har hatt, sier Eckhoff.

Store og viktige saker

Det er ikke til å legge skjul på at byutviklingen i Oslo vest, når det gjelder både utbygging og samferdsel, engasjerer mange.

– Hver gang vi skriver om nye byggeprosjekter, ser vi at det er en enorm interesse for utviklingen av vårt område. Våre to bydeler blir utsatt for et voldsomt press, særlig de neste 8-10 årene. Her er det mye å skrive om, sier Akerspostens redaksjonssjef Vidar Bakken.



Han har det siste året sett at for eksempel planleggingen og byggingen av det kommende vannbehandlingsanlegget på Huseby, som også får store konsekvenser for folk i Makrellbekkdalen og ved Sollerudstranda, engasjerer mange.

– Når jeg ser tilbake på 2020, tenker jeg også på det vi har skrevet om problemene for myke trafikanter og bilister innover i Sørkedalen. Sykkelvei har vært planlagt og utsatt i mange år, og vi i Akersposten kommer ikke til å gi oss før sykkelveien står der og forholdene er blitt bedre og tryggere for alle parter, sier Bakken.

Han sier at Fornebubanen også er et prosjekt mange lesere er opptatt av, og det er jo også et prosjekt som vil prege mange i Bydel Ullern i årene fremover.

Av enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet, vil han trekke frem sakene om gamle Vækerø politistasjon som en sak Akersposten har fulgt i flere år, og nå skjer det virkelig noe der.

– Nå finner man en løsning gjennom fredning, og for slike saker er det helt avgjørende at Akersposten følger opp over lang tid. Da skjer det noe, sier han.



Bakken snakker også om fremtiden til Skøyen og Bestumkilen, vern av trær, tryggere skoleveier, mangel av ungdomsskole på Hoff, bommen i Svenstuveien og mangel på fortau mange steder som eksempler på temaer som har engasjert mange i året som har gått, og han er helt sikker på at redaksjonen får nok av interessante temaer å ta tak i i 2021 også.

Økning også på markedssiden

Sammen med økningen i lesertall er det også økning i annonsesalget, drøyt 20 prosent opp fra 2019 til 2020. I perioder har det faktisk vært utsolgt på Akerspostens flater, kan markedssjef Hanne Bae Ottho fortelle.

– Vi trodde i mars i fjor, da pandemien slo til for fullt, at det skulle bli hardt å holde hjulene i gang. Men det har vist seg at vi klarte å stå støtt gjennom denne perioden også på markedssiden. Vi mistet et par store annonsører da Norge ble stengt ned, men det viste seg at det var andre aktører som var mer enn villige til å bruke den beste lokalavisen i området til å spre sine viktige budskap til innbyggerne i Ullern og Vestre Aker, sier Bae Ottho.

– Hvorfor tror du at store, lokale aktører velger Akersposten?



– Det er ikke så rart, med tanke på avisens høye lesertall. Dessuten er avisens saker åpne og gratis for alle. Vi har ingen betalingsmur eller abonnementsordninger. Det har bidratt til veksten på rundt 45 prosent i antall lesere i 2020, sier hun.



Samtidig minner markedssjefen at dette fremdeles ikke er noen gullgruve, og at det er tøft å drive lokalavis i Oslo. Hun ønsker å understreke overfor bedrifter som velger Akersposten, at de i tillegg til å vise seg frem for avisens mange lesere lokalt, er med på å holde liv i lokalavisen sin.

– Derfor håper jeg både gamle og nye annonsører bruker Akersposten også i 2021! sier Bae Ottho.

Akersposten ønsker samtidig alle lesere og annonsører et riktig godt 2021. Sammen sørger vi for at bydelene Ullern og Vestre Aker har en god lokalavis!

