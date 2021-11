– Absurd at våre barn har tilgang på videoer som dette

– På flere av bildene og videoene blir barn penetrert av voksne menn, og spredning av slike bilder bidrar til å øke etterspørselen, sier moren til barnet som nylig fikk tilsendt grove overgrepsbilder på sin mobil.

Publisert: 01.11.2021 kl 10:32

OSLO: Nettovergrep er kriminalitet som rammer de mest uskyldige og sårbare. Nå deler barn ned i tolvårsalderen overgrepsmateriale. Nylig fikk et barn i Bydel Vestre Aker tilsendt noen bilder fra en venn i klassen. Idet skjermen lyste opp ansiktet til 12-åringen, viste displayet flere tragedier: Barn som seksualiseres og voldtas for å tilfredsstille voksne.

Heldigvis fortalte barnet om dette hjemme.

Prosjekt ble permanent

Akersposten tok en prat med politifaglig etterforskningsleder i Operasjon Spiderweb, Oddgeir Høyekvam. Prosjektet som egentlig skulle ha en levetid på to år, er nå permanent.

De har reddet barn i hele Norge. Siden 2019 har han ledet operasjonen som ved etterforskning har ført til 56 domfellelser med en samlet utmålt straff på over 66 år.

Det var sivilt ansatte i Sør-Vest politidistrikt som utviklet programmet som nå også andre store politidistrikt, blant annet Oslo, bruker. Et program som faktisk finner bevisene i nettovergrepsaker.

I store databeslag med mangfoldige tusen chattelinjer oppdager programmet hvor etterforskerne bør lete først. Ved manuell gjennomgang ville dette arbeidet, selv for et trent øye, vært som å lete etter nålen i høystakken.

Høyekvam bekrefter at programmet også blir brukt for bevissikring i andre alvorlig saker.

– Nettovergrep har ingen geografiske grenser. En overgriper kan forgripe seg på barn i hele verden. Vi har også flere eksempler på saker hvor etterforskning gjort av Spiderweb har ført til pågripelser i andre politidistrikt.

Norsk politi har i mange år jobbet aktivt mot spredning av overgrepsbilder og videoer av barn på internett. Gjennom et omfattende arbeid jobber de med å ta lovbrytere og identifisere ofre. Internett spiller en stadig mer sentral rolle i overgrepssaker i Norge, og i 2020 økte antall anmeldelser som involverer overgrepsmateriale med barn med over 15 prosent.

Overgrep på små barn

Det foregår overgrep i Norge – sikkert hver dag. De fleste skjer i hjemmet og blir ikke dokumentert, men en del av overgrepene blir det, og spredd via nettet over hele verden. Dette er materiale som kan vise grove seksuelle overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder.

Noen av de bildene og videoene som havnet på mobilen til barnet i Vestre Aker, tilfellet Akersposten ble forelagt, viser nakne barnekropper sammen med nakne voksne. Groteske scener dokumenterer hvordan små barn rått og hensynsløst blir utnyttet seksuelt.

Barnet som det her er snakk om, er ikke alene om å få tilsendt bilder og videoer med overgrep. Det var barnets foresatte som tok kontakt med Akersposten. De ønsker større åpenhet og håper at deres erfaring kan bidra til en lavere terskel for å snakke sammen.

– På flere av bildene og videoene blir barn penetrert av voksne menn, og spredning av slike bilder bidrar til å øke etterspørselen, sier barnets mor til Akersposten. Hun trekker frem det hun mener er en skremmende utvikling.

Politiet frykter at slikt materiale blir spredt av barn for underholdning. Også svært grovt materiale som viser voldtekter av spedbarn deles av mindreårige. Politiet har den siste tiden gjennomført flere bekymringssamtaler med barn, og deres foresatte, etter at barna har delt overgrepsmateriale.

Utviklingen bekymrer politiet.

Internett og sosiale medier har blitt en integrert del av dagliglivet til barn og unge. Samtidig flytter den raske utviklingen i datateknologi stadig grensene for nettovergrep. Teknologiske løsninger endrer seg kontinuerlig. Anonymiseringsteknikker, krypteringsmuligheter og sletteprogrammer bidrar til lavere risiko for å bli oppdaget når man deler eller lagrer overgrepsmateriale.

Videoen har gått viralt

Flere barn og unge deler bilder og videoer på Snapchat av barn i seksuell aktivitet. Spesielt én video har blitt delt hyppig. Denne viser to gutter i barneskolealder som er i seksuell aktivitet.

– Når bilder og filmer som dette deles, bidrar de som laster ned og deler også til flere overgrep. I denne sammenheng barn, og det tror jeg de færreste foreldre tenker over. Det er absurd at vi er der at våre barn ned i barneskolealder har tilgang på videoer som dette. En annen viktig side av dette er at overgrep som deles på internett kan forverre traumene som påføres i forbindelse med selve overgrepene, sier moren.

Ved tiårsalder har omtrent alle barn tilgang på mobil. 90 prosent av barn i denne alderen har egen smarttelefon. Trenden med å sende intime bilder, også kjent som «dick pics» og «nudes», er vanlig blant barn og ungdom.

Det er ikke bare politiet som er kritisk til at barn bruker sosiale medier. Også Barnevakten og Redd Barna advarer.

Innholdet på mobilen til barnet som omtales innledningsvis strekker seg langt utenfor «nudes». Barnet, som går på en av barneskolene i Vestre Aker, har ikke delt innholdet videre.

– Temaet må tas opp på alle arenaer der barn ferdes, jeg mener at dette ikke kan tas opp ofte nok, sier moren som ønsker seg mer åpenhet.

– Egen erfaring er et godt bevis på at vi foreldre må følge med på hva barna våre gjør, i tillegg må vi skape rom for at barna tør fortelle om dette hjemme. Et annet aspekt av dette er det forebyggende i dette, vi har et ansvar for å gi barna våre de nødvendige redskapene slik at de kan sette grenser for egen kropp. I tillegg mener jeg at når hendelser som dette avdekkes, har jeg en god mulighet til å hjelpe eget barn slik at risikoen for nettovergrep minker.

– Det er ikke politiets jobb alene å forebygge dette, sier hun.

Moren tror uvitenhet og også ønske om oppmerksomhet kan være noe av forklaringen på at slik deling forekommer blant barn.

Politiet frykter økning

I Norge holdt en sjelden allianse av kristenkonservatisme og feminisme forbudet i live til etter tusenårsskiftet – godt inne i internettalderen.

Sexscener i utenlandske filmer ble klippet bort før visning på norske kinoer og tv-skjermer. Importerte magasiner ble utstyrt med sladd foran de kvinnelige skrev før de nådde bladhyllene. De barna som ville pirre nysgjerrigheten snek seg inn i «voksenavdelingen» ved bladhylla eller i utleiesjappa. Der kunne flire og gispe mens de snoket blant lettkledde damer, store pupper og erigerte peniser.

I dag får barna alt og mer til rett inn på barnerommet, om de vil eller ikke.

Høyekvam frykter at det i fremtiden blir en økning i antallet nettovergrep mot barn.

– Det er en utvikling vi har sett over tid, sier han og fortsetter.

– Kompetansen som er opparbeidet i Spiderweb er meget høy. Vi merker oss også at publikum nå kjenner til oss. Vi blir kontaktet av folk som vil rådføre seg, også utover politidistriktets geografiske dekningsområde. Noen tar kontakt for å anmelde forhold som har rammet deres egne barn, sier Høyekvam.

I sakene som er etterforsket, er det ofre i hele Norge, også i utlandet. Flere av sakene Spiderweb har produsert er sendt til andre politidistrikt for videre etterforskning da gjerningspersonen er hjemmehørende der.

Siden oppstarten har Spiderweb etterforsket opp mot 350 saker. Noen av sakene er fremdeles under etterforskning. Under halvparten av disse sakene har Spiderweb fått fra Kripos, andre politidistrikt eller fra andre enheter i Sør-Vest politidistrikt. Resten har Spiderweb produsert selv.

En beklagelig begrepsbruk

Begrepet «barnepornografi» blir brukt tilsynelatende ukritisk flere steder. Det bidrar også til å legitimere overgriperens egen forståelse av materialet; nemlig som pornografi.

– En fortsatt bruk av begrepet «barnepornografi» bidrar til å forsterke de svært alvorlige krenkelsene mange barn utsettes for, og som fortsetter hver gang en voksen benytter materialet til sin egen seksuelle tilfredsstillelse, sier moren.

Etter en samtale med politiet ble hun oppmerksom på hvordan begrepet ufarliggjøres, og dermed bagatelliseres forbrytelsen som begås mot disse barna.

– Begrepsbruken vitner om manglende respekt for barna som avbildes og filmes, sier hun.

Bygge tillit

Bjørn Erik Ludvigsen i Kripos jobber med seksuelle overgrep på nett. På Kripos' Facebook side sier han:

– I en sak med én overgriper og over 100 fornærmede barn sa ingen av dem ifra til foreldrene sine. Jeg mistenker at de er redde for å få digital husarrest. Foreldre må forstå sosiale medier. Snakk med barna om hva som er greit. Prinsippene er viktigere enn teknologien. Vi må ikke bruke pekefinger eller være mistenksomme til alt. Men vi må forstå det for å kunne være der hvis det går galt.

Hans eksempel viser hvor viktig det er å bygge tillit mellom barna og foreldrene. Dersom barna ikke er trygge på at de kan komme til foreldrene med vanskelige ting, tør de kanskje ikke si fra når det gjelder.

For å gjøre internett tryggere trenger politiet at du melder fra. Gi oss informasjon om identiteter, kallenavn og hendelser hvor barn og unge er usikre på hvem de snakker med, og intensjonene vedkommende har. Med slike opplysninger kan vi danne oss et bilde av personene som er en trussel mot barn, og sette i verk tiltak både på og utenfor internett.

Vil du tipse politiet? Er du usikker på om det er alvorlig nok sak?

Det er ikke sikkert du klarer å tolke det selv. Er du i tvil, send oss tipset. Politiet kan vurdere om materialet er noe vi går videre med.