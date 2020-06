Politibrutalitet – demonstrasjoner – koronaspredning – ytringsfrihet.

Plutselig kokte det over for mennesker over hele verden. De tok til gatene. Ville vise sin avsky over for politiets kvelertak på George Floyd - som gjorde at han ikke fikk puste – og til sist døde.



«Hjelp meg, hjelp meg, I can’t breathe» skrev Akersposten 5. juni i forbindelse med at demonstrantene ga uttrykk for sin klare mening ved den amerikanske ambassaden på Huseby. Deretter sluttet demonstrantene seg til dem som hadde strømmet til Eidsvold plass ved Stortinget. Tusenvis viste at et levende demokrati trumfet viruset.

Ytringsfrihet var viktigere enn smittevern. Det å vise sin avsky overfor diskriminering – uansett hvor det finner sted – gjorde at det at vi ikke må samles i store grupper, ble helt uvesentlig. Å si nei til det som opprører oss, var viktigere enn å holde 1-meters avstand.

Kanskje får vi en økning i antall smittede, men det gjenstår å se. I skivende stund har vi lite smitte her i landet, og de fleste Covid-19-smittede bor i Oslo.

Myndighetene – og de som bestemmer smittevernreglene – ble nok meget betenkte da de så at tusenvis brøt reglene fordi det var noe som var viktig for dem. Pandemi eller ikke, et levende demokrati må forsvares. Mennesker over hele verden befinner seg i farlige situasjoner fordi det å kjempe for demokrati og ytringsfrihet kan få fatale følger. Det demonstrantene her i landet utsetter seg for, er å kunne få – og eventuelt også spre - Covid-19 samt noen dager i karantene.

Vi har tatt de første skrittene inn i sommermåneden, og ferien står for dør. Vi har senket skuldrene når myndighetene nå åpner samfunnet litt etter litt. Det betyr ikke at vi kan leve helt som normalt igjen. Vår ubudne gjest er her fortsatt. Korona-viruset tar ikke ferie – tvert om.

Vi skal leve sammen med dette viruset – slik vi er samboere med alle de andre virusene. De blir ikke borte. De er kommet for å bli. Vi må bare klare å beskytte oss mot dem – enten ved hjelp av vaksine eller med medisiner som helbreder oss hvis vi har kommet korona-viruset for nært.

Vi skal respektere smittevernsreglene, men politiske ytringer og demokratiske rettigheter må alltid forsvares. Ytringsfriheten er så viktig at den er skrevet inn i grunnloven vår. Allerede da Eidsvoldmennene signerte grunnloven 17. mai i 1814, sto det å kunne ytre seg fritt helt sentralt.

Et levende demokrati trumfer viruset.

Bjørg Duve

journalist

