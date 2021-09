– Å knuse det som skjer i Bjørvika, det er jo veldig gøy!

Røa-folk har vist at de elsker sitt nye møtested. Røa Torg ble stemt frem til seier mot kjente prosjekter i Bjørvika, og det var folket som avgjorde.

Publisert: 10.09.2021 kl 15:35

RØA: Vi møter en veldig blid daglig leder i Røa Centrum AS, Jarle Johansen, dagen derpå. Torsdag kveld ble det klart at Røa Torg har vunnet prisen Årets bylivsprosjekt på Oslo Urban Week. Det er Oslo Metropolitan Area som står bak prisen.

Det var tre nominerte prosjekter, og de to andre var Stasjonsallmenningen i Bjørvika og Sukkerbiten.

En forvandling

Røa Torg midt i hjertet av Røa har preget Røa i mange år. De litt triste 50-tallsblokkene og en litt kjedelig plass ble omgjort til en byggeplass i flere år, og prosjektet ble også grundig forsinket. Røa sentrum var lett kaotisk i en lang periode, men Røa-folket visste at de hadde bedre tider i vente.

Høsten 2020 flyttet så de første beboerne inn i leilighetene på sørsiden av Tore Hals Mejdells vei, og like før jul åpnet selve torget og butikkene over og under bakkeplan i Røa Torg. På våren i år var det endelig klart for åpning av selve «hjertet», Åpent Bakeri og Lofthus Samvirkelag i glasshuset - med tilhørende uteservering på torget.



Sommeren og høsten har vist at torget fungerer fra start. Små og store trives rundt kyrne til Nico Widerberg på torget. Kritikken som har vært mot den langvarige byggeprosessen, trafikk- og parkeringsutfordringene og tidvis ufremkommelighet for myke trafikanter, har stilnet.

Nå har Røa-folket trykket «Nye Røa» til sitt bryst, og smilene er på plass.

Økt byliv

OMA skriver etter kåringen torsdag kveld om Røa Torg:

«Fra å være en flate man kun krysset over fra et sted til et annet, er torget nå et sted der folk stopper opp, sitter ned og barn leker og det utgjør et helt nytt samlingspunkt på Røa. Det blå handelssenteret fra 1950-tallet er med på å fortelle en del av Røas utbyggingshistorie, og det nye glassbygget relaterer seg til skalaen i den eldre næringsbebyggelsen i både form og volum. Torget ligger som en naturlig nedskalering av bebyggelsen på begge sider: den eldre bebyggelsen på den ene siden og den nye boligbebyggelsen langs Vækerøveien på den andre. Vinneren av Årets bylivsprosjekt har på imponerende vis lykkes med å oppfylle ambisjoner om økt byliv. Dette på en måte som har skapt aktivitet og liv i et revitalisert område.»



I juryen som valgte ut de tre kandidatene, satt Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Maria Kielland Krag, antikvar og arkitekt hos Byantikvaren, Johanne Borthne, partner og arkitekt i Powerhouse Company, og Maren Bjerkeng, direktør utvikling i Aspelin Ramm. Så var det altså folket som stemte frem vinneren på nett.



(Saken fortsetter under bildet.)



Torsdag kveld fikk Jarle Johansen prisen i hendene. Røa Torg har vunnet prisen under OMA Awards, som Årets bylivsprosjekt. Her sammen med Line Beate Løvlien hos Norconsult og Tim Kvingedal hos LPO Arkitekter. Foto: OMA Awards

– Moro!

Daglig leder i Røa Centrum AS, Jarle Johansen, har jobbet med utviklingen av Røa Torg i mange år. Det har vært noen tøffe tak, som corona-pandemien som kom midt i byggeprosessen og bidro til forsinkelser, men nå er han en fornøyd mann.

– Det er moro å vinne denne prisen. Å knuse det som skjer i Bjørvika, det er jo veldig gøy! sier han med et smil. – Der går det jo 100.000 mennesker daglig. Her på Røa er det kanskje 25.000 i uken.

– Men bare det i seg selv er jo fantastisk hyggelig å se, tilføyer han.

Vi møter Johansen til en kaffekopp på Åpent Bakeri inne i glasshuset. Midt på en fredag er det mye folk på kafeen, både ute og inne.

– Denne prisen gjelder jo torget, bylivet som er skapt på denne nye møteplassen, med skulpturene til Widerberg og alt sammen, sier han. – Det er byrommet som er stemt og premiert, sier han.



Johansen er rask til å trekke frem både arkitektene hos LPO Arkitekter og ingeniørfirmaet Norconsult.

– Landskapsarkitekt Line Beate Løvlien hos Norconsult er blant dem som har bidratt veldig mye, sier han. – Og ikke minst Imke Tørper og Tim Kvingedal hos LPO Arkitekter.

Takker Røa-folk

Prisen viser at det er mange Røa-folk som setter pris på sitt nye møtested. I sin takketale torsdag kveld rettet han en stor takk til alle dem som har stemt frem Røa Torg i denne kåringen.

– At et lokalmiljø som Røa vinner en slik pris i konkurranse med sentrumsnære kandidater, viser først og fremst hva et lokalt engasjement og eierskapsfølelse betyr, sa Johansen i sin tale.