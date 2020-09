– Å droppe min første låt var kult

«Vibes», låta til Hovseter-gutten Tayza (15) aka T.N, fikk flere tusen visninger da den ble droppet i sommer. Med et løft fra flere kjente artistnavn fikk låta hundrevis av likes og kommentarer, noe som er ikke hverdagskost for et purungt talent.

Publisert: 08.09.2020 kl 12:00

HOVSETER: – Låta fikk props av mange kjente, og jeg har mye å takke både Balita og Prince på B7, sier 15-åringen til Akersposten.

Balita Serge Buhendwa (36) er én av B7´s helter. (B7 er ungdomsklubben på Hovseter, red.anm.) Med musikalsk talent, sosial samvittighet og en revolusjonerende sjel meldes det at han har gått inn i oppgaven, som prosjektmedarbeider og ressurs, med hud, hår og hjerte. Han er der for ungdommene, ser ikke på klokka, eller om han er stemplet inn når de tar kontakt.

– Jeg ble ansatt her for å bygge studio, og selv har jeg erfaring fra å skrive tekster til hip hop beats. Med tiden på B7 fikk jeg mer ansvar for dans, media og rekruttering, forteller den erfarne pedagogen, opprinnelig fra Rwanda og Kongo.



Balita er med i gruppen African Sunz. Han meddeler med smittende latter at dette er samfunnsengasjerte saker.

Med pedagogutdanning hviler det en stor kunnskap over rollen som produsent og sanger, og Balita har beveget seg i ulike musikalske landskaper, alt fra reggae, blues, afro-beat og jazz.

Prince er et annet av Hovseters multitalenter. Han er et musikkikon og inspirator på B7. Låtskriver, rapper, danser, produsent. Han er limet som samler det som skal til for at ungdom finner troen på egne ferdigheter. Prince har et formidabelt nettverk, som også sørget for å løfte låta til Tayza, bestående av rapper og låtskriver Hkeem, Abdijunior, Oslo-rapperen Britz, duoen og tvillingbrødrene Eddy og Zino, og ikke minst Sero og Mahamed.

Sistnevnte er de to ungdommene som spilte i serien «17», og nå «18», på NRK TV. Kulissene utspiller seg rundt Emrah som er 18 år og på vei inn i et farlig gjengmiljø. Et hardt ytre og penger betyr makt, og lojalitet er et absolutt krav.

Tayzas drøm

Nå er det 15 år gamle Tayza fra Hovseter som skal få prøve seg. Hans tanker, verdier, erfaringer og følelser finne veien ut i beats. Med norske forbilder som inspirasjon. Hkeem og resten av eliten startet også et sted, og det har gitt 15 år gamle Tayza troen på at hans egen drøm kan bli mulig. Med seg på laget har han Prince Omane (21). Han kan kodene, og nå skal han gi Tayza de verktøyene han trenger for å nå nye høyder.

Prince Omane. Foto: Privat

– Tayza møtte Prince på B7, og Prince så at han trengte mer veiledning og hjelp som var mer en det B7 kan tilby, han tok derfor Tayza til seg og ble hans manager.



Før den tid brukte Tayza ungdomsklubben B7 som plattform til å utvikle seg. Før B7 åpnet, brukte 15-åringen mye tid hjemme, hvor han blant annet lærte seg beat-produksjon. Både Balita og Prince forteller at Tayza har klart seg godt på egenhånd, tross sin unge alder, og denne erfaringen kan han nå bruke på å lære andre ungdommer litt om musikkproduksjon.

– Tayza har nå fått jobb på B7, hver mandag fra 16 til 18. Her kan ungdommene i vår bydel booke seg inn via Instagram (B7studio), og lære hvordan man lager beats, eller hvordan lage en beat til en sang de har lyst å spille inn, supplerer Balita.

Finner seg selv på B7

Prince ble ansatt som erfaringskonsulent ved ungdomsklubben i fjor sommer, som et forbilde for de yngre, og samtidig en som samler alle på tvers av alder. Det er sterke krefter i sving når Prince vekker musikktalent hos de unge. Med sitt store nettverk og unike evne til å samle, sørger han for at nykomlinger får drahjelp av store navn som Abdulhakim Hassane aka Hkeem. Selv fikk Hkeem livet snudd på hodet da han slapp debutsingelen «Fy Faen», sammen med ungdomsvennen Temur Baig.

– Jeg ble sett og hørt på B7, smiler Tayza fornøyd. Klubben ga meg mulighet til å finne min plass i musikken. Prince og Balita kan mye om musikk, og de har hjulpet meg med å skrive tekster som jeg tror folk kan kjenne seg igjen i.

Den viktige klubben

Innenfor veggene på B7 i Landingsveien 10 finnes trygghet og stabilitet – noe ungdom trenger for å finne ut hva de vil her i livet. For å utvikle seg er fritid er like viktig som skole. En ungdomsklubb på Hovseter var øverst på ønskelisten til Hovseter-beboerne i lang tid. Det kom tydelig frem da områdesatsingen Hovseterløftet ble satt i gang for tre år siden. Når de nå gjør opp regnskap for ett års drift av B7, priser de dansen, musikken og samholdet.

– Det handler om å jobbe forebyggende i områder hvor ungdom er bosatt. Vi må være synkroniserte med de unge og sørge for at ungdommen involveres, at de får et eierskap, og at de møter trygge voksne, fortsetter Balita.

Med energisk positivitet og smittende liv bidrar han til å få unge inn på sitt spor. Han mener klubben gir de unge muligheter og tilhørighet. Det gir læring. De utvikler sosiale ferdigheter. Selv er han musiker, noe det har vært lite tid til å prioritere det siste året.



– Jeg møter barn og unge på skoler, fritidsklubber og asylmottak gjennom ulike prosjekter. De siste årene har jeg i jobbet med å opprette en positiv og kreativ arena for barn og unge i Kenya og Rwanda, under prosjektet Juatoto.

Balita blir omtalt som en kjernekar, en som er viktig for miljøet. Og han gjør sitt beste i sin 80 prosent stilling. I en rolle som spenner i alt fra genuint engasjement for ungdom som trenger han, tilrettelegging for ungdom som mangler holdepunkter eller trenger flere rollemodeller, til de praktiske gjøremålene som stillingen krever. Som sosialarbeider med hjerte for ungdom er han tilgjengelig omtrent 24/4. 37 åringen har bodd på Hovseter i 2,5 år.

– Alt er nytt, sier 36-åringen og legger til at han lærer mye av ungdommene.

– Ungdom kan ringe klokken 23 på kvelden, og da må jeg være tilstede i praten. Jeg må gi av meg selv. Det følger med et helhjertet ansvar, erkjenner han i det han legger til at rollen krever mye.

Purungt talent

Det er flere eksempler på ungdom som har startet artistkarrieren på en fritidsklubb med studio. Akkurat nå er det Tayza. Et purungt musikktalent med velutviklet teft og identitet. Med god hjelp fra inspirerende omgivelser har unggutten fra Hovseter både produsert beats og skrevet tekster selv.

– Å droppe min første låt var kult. Det er godt å vite at noe er i gang, og det har vært en utrolig god følelse når den blir godt tatt i mot, sier han.

– Tayza viser et eksplosivt potensiale, fortsetter manager og produsent Prince før han legger til at det er en spennende prosess å jobbe med Tayza.

Samarbeidet med Prince har vært en god erfaring. Tayza er en av ungdommene som nyter godt av tilbudene på B7. For Tayza var møte med klubben, Prince og Balita avgjørende, og han opplever å ha funnet et sted som inspirerer og motiverer slik at han kunne finne sin retning. Debutlåten «vibes» viser en låt om å tro på seg selv, og det er den aller første låta Tayza skrev. Han forteller at den ble til underveis, og etter at denne ble sluppet har det gått slag i slag for Hovseter-gutten.

– Noen ganger føler man at det er riktig, og så går det av seg selv i en fin flow. Låtene handler om alt fra fremtidstro, personlige erfaringer og følelser, legger han til.



Han slipper en ny låt allerede til høsten. «Shine», som den heter, handler om å bygge seg opp uten å bry seg om hva andre sier og mener. Med dette ønsker han å motivere andre til å gå for drømmene sine. Musikkinteressen har fulgt han lenge, men ikke i den formen det har nå. Som unggutt spilte han fiolin, men den rakk aldri opp til musikken som i dag booster selvtilliten og gir motivasjon til å nå nye høyder.

Tayza. Foto: Privat

– Jeg bruker mye tid på musikk, men spiller også fotball. Det er viktig for meg å balansere dette. Men etter at noen så potensiale i meg, har jeg jobbet med musikken min daglig.

Tayza forteller at han ikke var så bevisst på talentet sitt før han traff Prince, og opplever at Prince så noe større i han. Han understreker selv verdien av klubben, og hvilken vekst den gir til ungdom.

– Jeg kan definitiv anbefale klubben. Den hjelper oss virkelig mye. Etter at jeg fikk anbefalt B7 av noen venner, fordi de har studio her, ble jeg veldig interessert, og siden har jeg blitt her, smiler han.

Sammen med Prince i studioet har Hovseter-gutten utviklet sitt talent på kort tid samt funnet ut av hvordan han kan gi låtene flere dimensjoner. Han opplever at klubben gir noe man ikke får andre steder, og møte med Prince har gitt en anerkjennelse som har blitt en viktig og stor del av livet hans.

–Det at så mange liker «Vibes», gir meg ekstra motivasjon til å skrive mye ny musikk, oppsummerer han.

Han takker foreldrene for å ha latt lidenskap for musikk spire, de er også hans største forbilder og drivkraft. Selv hører han på hip-hop, RnB og afrobeats. Det er mange forskjellige sjangere som kan ha påvirket og trigget en musikalsk interesse.

Prince har i ung alder klart å etablere seg i det musikalske sporet. Med talent for å lage gode beats, og ellers mye rytme i blodet, er han ansatt i en deltidsstilling på B7. Men med seg har han Hovseter i blodet.

– Jeg har alltid hatt en stor lidenskap for musikk, sier han.

– I tillegg er han er ressurs ganger tusen. Han er veldig viktig for ungdommene, B7 og området, supplerer Balita Buhendwa.

Gjøre noe for andre

Alle produserer de musikk med budskap om at man kan komme langt hvis man ønsker det. «Livets skole» innen denne bransjen er viktig. Som låtskrivere og produsenter kommer de seg oppover ved å gi hverandre et dytt i riktig retning. Det er viktig med inspirerende forbilder og Prince har både Hkeem og Oslorapperen Britz som sine.

– De har kunnskap og dype tekster, nikker Prince og fremholder at dette er artister med et budskap. De bruker sine erfaringer og sitt liv til å gjøre noe godt for andre. Gjennom musikk.



Det gjør de også på B7 på Hovseter. De bruker livsvisdom og medmenneskelighet på ungdom. De gir unge mennesker en arena der de kan skinne. En ny generasjon har funnet veien inn til B7. Det handler om tilhørighet, og klubben leverer, midt mellom Hovseter ungdomsskole og Hovseterhjemmet. Om det så er for et fåtall unge for tiden. For både knappe ressurser, korona-restriksjoner og innskrenkete åpningstider står i veien for et optimalt tilbud til alle ungdommer.

– Men selv om klubben gir disse ungdommene gode muligheter, klarer vi ikke favne alle. Med både smitterestriksjoner og begrensede åpningstider, tilbud som legges ned ellers, føler vi at vi ikke når opp. Jeg mener det fremover blir viktig å jobbe for å få til dette. Vi må først og fremst ha som mål at klubben er et åpent tiltak, trekker Balita frem avslutningsvis.

Her kan du se og høre Tayza og hans "Vibes" på Youtube

Tilbud rettet til jenter

Tiltaket UKM (Ung Kultur Møtes), som er en viktig arena hvor unge mellom 13 og 20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk, skulle arrangeres i mars, men måtte kanselleres grunnet Covid-19. Når håper B7 at dette kan gjennomføres i 2021.

– Da kan vi vise resten av Norge hvilke talenter og kreative sjeler som finnes i vår bydel, meddeler Balita stolt.

Avslutningsvis trekker Balita frem nyansettelsen av den erfarne dansepedagog, Anne Golberg Stavn, og Sagal som ble ansatt samtidig som Prince. Anne har en tre-årig høyskoleutdannelse i dans og kulturformidling, og hun jobber som skapende og utøvende dansekunstner sammen med dansegruppen på B7.



– De gjør et fantastisk arbeid, og de er viktige for klubben. Sagal jobber med rekruttering, og hun er en viktig brobygger mellom B7 og lokalmiljøet. Hun går sitt første året på universitet og har derfor litt lite tid på B7, men ungdommen treffer henne i helgene, avslutter Balita.

Her kan du se og høre Tayza og hans "Vibes" på Youtube

Følg Akersposten på Facebook