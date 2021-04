906 vaksinedoser til Ullern neste uke

– I neste uke får vi 906 nye doser med vaksine, sier Giske Edvardsen. Hun har det overordnede ansvaret for koordineringen av vaksineringen i bydelen.

Publisert: 15.04.2021 kl 09:00

BYDEL ULLERN: – Det går veldig fint med vaksineringen. De som vaksineres er fornøyde, og det er fortsatt svært få som takker nei. De som har avtalt tid for vaksiner kommer etter avtale, sier Edvardsen og legger til at vaksineringen av gruppe 4a og 4b fortsetter. Det vil si dem mellom 65 og 74 år og dem mellom 18 og 64 år med alvorlige, underliggende sykdommer.

– Vi får kontakt med de aller fleste, men mangler telefonnummer til enkelte. Er det noen i aldersgruppen over 75 år som ikke har hørt fra oss - og ønsker vaksine - så ring oss gjerne på telefon 404 02 938 for å avtale tid, sier Giske Edvardsen. Hun opplyser at i bydelen setter en flest Pfizer-vaksiner, men også noen fra Moderna.

Hvorfor vaksine?

Norge vaksiner for å beskytte liv og helse. Av og til er det slik at det å få smittsomme sykdommer kan gi en viss beskyttelse – immunitet – mot å få sykdommen. Denne pandemien er vurdert slik at skal beskytte flest mulig mot å få covid-19. Det er fordi enkelte sykdommer kan hos enkelte bli så kraftige, at kroppen ikke klarer å hanskes med det. Noen blir livstruende syke og dør, andre kan få alvorlige følgetilstander. Det har kommet fram i media at folk kan slite med ettervirkninger i lang tid etterpå etter å ha vært smittet av koronaviruset. Andre slipper lettere fra det.

Ved å vaksinere seg er en med på å «trene» kroppen på noe som ligner sykdomsviruset, men som ikke gir sykdommen. Immunforsvaret blir stimulert, slik at kroppen lærer seg å kjenne igjen – og bekjempe – viruset. Vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen. Vaksiner har til oppgave å beskytte mot noen av de farlige og smittsomme sykdommene, uten at vi må utsettes for risikoen ved å ha sykdommen.

Har en lært opp kroppen til å forsvare seg - hvis den senere blir utsatt for denne smitten – er en kommet et langt skritt nærmere en åpning av samfunnet. Alle er ikke enige i dette. Akersposten traff på denne ensomme demonstranten på Fritjof Nansens plass onsdag formiddag. Hun mener at nok er nok og at samfunnet har gått altfor langt i det å hindre sykdom og død. Nå er tiden inne for å åpne opp igjen.

Lite smitte hos fullvaksinerte

I en pressemelding opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at det er påvist få smittetilfeller hos fullvaksinerte personer, ifølge tall fra registrene SYSVAK og MSIS.

Totalt er mer enn 296 141 personer vaksinert med to doser koronavaksine per 12. april. Av disse, har 199 personer (0.07%) fått påvist coronavirus.

Vaksiner gir aldri 100 prosent beskyttelse mot smitte eller sykdommen det vaksineres mot. Det betyr at selv om en person er fullvaksinert mot coronavirus, kan koronaviruset - SARS-CoV-2 – påvises.

Ifølge FHI vil de fleste vaksinerte personene som smittes av koronaviruset, få kun mildere symptomer av kortere varighet enn hos uvaksinerte. Kun noen få personer utvikler symptomer på covid-19-sykdom.

FHIs fem mål

FHI har satt opp følgende fem mål for koronavaksinasjonen:



1. Redusere risiko for død

2. Redusere risiko for alvorlig sykdom

3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

4. Beskytte sysselsettingen og økonomien

5. Gjenåpne samfunnet

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Alvorlig svikt

Onsdag la koronakommisjonens fram sine konklusjoner. Dommen ble som følger: Alvorlig svikt at vi ikke var forberedt på pandemi.

Kommisjonen mener at Regjeringen håndtert pandemien godt, men gransking har også avdekket kritikkverdige forhold. Lederen for Koronakommisjonen, Stener Kvinnsland, har sagt at særlig var ved beredskapen for dårlig.

Kommisjonen sier:



For dårlig forberedt

Manglet pandemiplan

Manglet plan for å begrense og hindre importsmitte

Gjenåpning preget av hastverk

Lot seg påvirke av interesseorganisasjoner

Sviktende kommunikasjon med næringslivet

Uklar rollefordeling mellom departementet, Helsedirektoratet og FHI

PS! Akersposten kommer med tilsvarende tall fra Bydel Vestre Aker senere torsdag. Red.