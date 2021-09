88 smittet i Ullern og Vestre Aker siste døgn

Det er registrert 677 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Nå har kommunen bedt nasjonale helsemyndighetene om råd.

Publisert: 01.09.2021 kl 08:40

OSLO: 677 nye registrerte smittede er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien. Tallet for tirsdagen er 305 høyere enn det var for mandagen. Snittet for den siste uka er 341 smittende per døgn, mens snittet for de siste to ukene ligger på 239.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen sier til NTB at det ikke er noen tvil om at smittesituasjonen nå er krevende for foreldre, elever og skoler.

– Det er den også for Oslo kommune. Vi har ikke hatt så mange smittetilfeller i løpet av pandemien som vi har nå, sier Johansen.



Han sier smitten har steget mer etter skolestart enn analysene til de nasjonale myndighetene tilsa, og nå er så høy at Oslo og en rekke andre kommuner forrige uke ba om endringer i de nasjonale kravene til hvordan kommunene skal teste skoleelever og spore koronasmitten.

Ba om råd

– Det fikk vi, og derfor går vi denne uken og neste over fra å gjennomføre smittesporing og testing av alle nærkontakter i skolene, til å innføre regelmessig hurtigtesting av alle elever. Dette vil gi bedre løpende oversikt og kontroll over smittesituasjonen. I tillegg fortsetter arbeidet med smittesporing i husstandene med uforminsket styrke, sier byrådslederen.

Johansen sier de følger situasjonen tett, og har løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter.

– Vi ba tirsdag om råd fra de nasjonale helsemyndighetene om vi bør sette inn flere tiltak. Vi vil vurdere rådene så snart vi får dem.



– Det viktigste fremover vil nok uansett ikke være tiltak, men å fortsette fullvaksineringen av de over 18 år, og begynne vaksineringen av 16- og 17-åringer. I tillegg trenger vi en snarlig avklaring om vaksinering av de som er mellom 12 og 15 år, sier Johansen.

Høyest i Nordre Aker

Smittetallene i Oslo er høyest i Bydel Nordre Aker. Der ligger smittetrykket på 876 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 63 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Alna med 791 og Søndre Nordstrand med 756.

Bydel Vestre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 417 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 41 nye smittede i bydelen siste døgn.



Bydel Ullern har 596 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Det er meldt om 47 nye smittede i Ullern siste døgn, 41 i Vestre Aker.

Totalt er 43.675 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppen 10–19 år, der det er registrert 1.780 smittede. Så følger gruppen 20–29 år, med 741.

(©NTB)

LES OGSÅ: Én er død etter stort smitteutbrudd på Ullern helsehus