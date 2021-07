86 prosent i Ullern og 80 prosent i Vestre Aker har fått vaksine

– Hele 86 prosent av innbyggere over 18 år, er vaksinert i Ullern, sier bydelsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.

Publisert: 09.07.2021 kl 09:41

ULLERN/VESTRE AKER: – Det vil si over 25.000 personer har fått én eller to vaksinesprøyter, fortsetter Edvardsen.

– Hvor mange doser kommer til uken?



– Kun 320 doser – alle er førstegangsdoser, sier Edvardsen og legger til at bydelen er helt i sluttfasen med å gi tilbud om førstegangsdoser.

– Vi har fortsatt ledige timer i uken som begynner med mandag 12. juli.

– Hvem kalles inn nå?



– De resterende i gruppe 11. Det vil si dem mellom 25 og 39 år.

– Er det mange som bare uteblir fra vaksineringen?



– Nei, ikke så mange, men vi merker at det er en del på ferie og det tar litt lenger tid å fylle opp ledige timer, sier Giske Edvardsen.

33 263 i Vestre Aker

– Det totale antallet vaksinerte innbyggere i Vestre Aker, er 33 263 personer. Av disse har 17.148 fått første dose, mens 16.115 personer er fullvaksinert. Dette utgjør 80 prosent av befolkningen i Vestre Aker over 18 år, som da enten er del- eller fullvaksinerte, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1 til 11, samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen.

2182 doser til uken

Denne uken mottar Oslo kommune cirka 47.000 doser koronavaksine.

– Bydelen har fått tildelt 2182 av disse dosene, samtlige er førstegangsdoser. For tiden er det personer i prioriteringsgruppe 11 - de i alderen 25 til 39 år - som vaksineres, sier Thommessen og legger til at det finnes rundt 9800 innbyggere i denne aldersgruppen.

– Nå skal alle som tilhører denne prioriteringsgruppen ha mottatt SMS med timeinnkalling. Dersom du ikke har fått innkalling til time ber vi deg kontakte vaksinesenteret på følgende epost: koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Sjekk kontaktinformasjonen

Bydelen oppfordrer alle i prioriteringsgruppe 11 om å logge seg inn på helsenorge.no og sjekke at kontaktinformasjonen som er registrert på deg, er riktig! En vil motta en SMS til oppgitt telefonnummer med link til helseboka for å booke time. Dersom ingen av tidspunktene passer, kan en avvente å booke time.

– Vi vil da sende ut en ny SMS til deg innen kort tid når ytterligere datoer og tidspunkter er tilgjengeliggjort.

Kun i 24 timer

– Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka. SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på - dette er ikke spam! Lenken tar deg til helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2. SMS-linken er kun gyldig i 24 timer, sier Thommessen.

Du kan lese mer om SMS-innkalling her: https://www.oslo.kommune.no/.../koronavaksine-i-bydel.../...

– Innbyggere som ikke booker time via lenken i helseboka blir ikke glemt! Dersom en ikke har åpnet linken eller fått booket time, vil vaksinesenteret forsøke å oppnå kontakt med deg på andre måter. Slik sørger vi for å nå både de digitale og ikke-digitale innbyggerne i Vestre Aker med vaksinetilbud Har du problemer med å få booket time via lenken, kan du sende en epost til koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Kan ta tid

Dersom man har booket vaksinetime er det svært viktig at en møter opp til avtalen.

– Hvis du imidlertid ikke kan komme til avtalt time, må du ringe vaksinesenteret.

Det er for tiden stort trykk på vaksinesenterets e-post. Dersom en har sendt vaksinesenteret en e-post, kan det derfor ta noe tid før en får svar.

– Vi oppfordrer innstendig våre innbyggere om å møte alene til sin vaksinetime, slik at vi kan følge avstandsbestemmelser og ivareta godt smittevern på vaksinesenteret. Den siste tiden har flere tatt med barn og barnevogner inn på vaksinesenteret, og dette skaper utfordringer for flyt og drift. Vennligst unngå dette så langt det lar seg gjøre , sier Inger Thommessen og legger til at hvis en er i karantene, skal en ikke møte opp til timen ved vaksinesenteret! Blir en satt i karantene, ring vaksinesenteret i bydelen og informer om dette. Når en er kommet ut av karantene, ta kontakt med vaksinesenteret på nytt og de vil tilby et snarlig tidspunkt for vaksinering.

Kunne noe vært unngått?

Nedstengingene av Norge hadde ikke trengt å være så kraftige, hvis Folkehelseinstituttet (FHI) hadde fått forsket på ulike tiltak underveis i pandemien, mener direktør Camilla Stoltenberg. Hun har uttalt at det var lite forskning på innføring og avvikling av strenge tiltak. Som vi vet nå, fikk det store konsekvenser. Til NRK har hun uttalt.

– Vi iverksatte store pakker med inngripende tiltak, uten å vite sikkert på forhånd hvilke av dem som virker. Det vi har sett er at hele pakken virker, alle tiltakene sammen. Men vi vet fortsatt ikke hvilke av enkelttiltakene som virket. Vi vet ikke hvor mye vi trenger av hvert enkelt tiltak. Er det noe vi kunne klart oss uten? Hva er de langsiktige konsekvensene? Er det noen tiltak vi ikke har tatt i bruk som burde vært iverksatt? Noen av konsekvensene er jo åpenbare: mange av tiltakene skader økonomien og tar fra folk friheten. Men hadde vi hatt mer - og bedre - forskning kunne vi vektet fordelene mot de uønskede virkningene og målrettet tiltak bedre.

Virus fire meter unna

Forsvarets forskningsinstitutt fant coronavirus i luftpartikler fire meter unna syke personer i sine undersøkelser.

– Vi forventet ikke det. Vi forventet egentlig ikke å finne så mye, i hvert fall ikke på fire meter, men vi gjorde faktisk det, sier seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Jostein Gohli. Han har ledet forskningsprosjektet «NorCov2», som har undersøkt hvordan coronaviruset opptrer i miljøet det siste året.

Det var Romerikes Blad som omtalte forskningen først.

Gohli understreker at bare fordi maskinene deres klarte å plukke opp viruset i luften på den avstanden, betyr ikke det at det smitter på fire meters avstand.

I samarbeid med Oslo universitetssykehus og «Koronastudien» undersøkte FFI-forskerne luften rundt smittede personer. Her fikk de inn 14 personer med påvist coronavirus. De kunne teste luften rundt personer, som hadde milde symptomer.

Delta vil dominere

I sin siste risikorapport anslår FHI at den fryktede deltavarianten kan ta over i Norge i løpet av sommeren, og ber regjeringen nøye vurdere tempoet i gjenåpningen. Assisterende helsedirektør forteller at vi nå vet mye mer om den såkalte delta-varianten. Spredningen kan forsinkes, men det er ikke lenger noe spørsmål om deltavarianten kommer til å dominere i Norge.

FHI peker på en rekke land hvor den såkalte alfavarianten - tidligere kjent som den britiske varianten – har blitt utkonkurrert av deltavarianten. FHI er kommet til at det er uunngåelige at det samme skjer i Norge – og det kan gå raskt. I Norge vil det kanskje skje i løpet av tre til seks uker, heter det i rapporten.

Det er lyspunkter å spore i FHIs rapport. Der trekker en fram at godt smittevernarbeid i kommunene, kan bidra - og har bidratt til - å forsinke spredningen av deltavarianten, som først ble oppdaget i India og forårsaket en katastrofal smittebølge.

Fullvaksinert i Norge, men …

Delta-varianten kan påvirke ferieplanene. Mandag åpnet store deler av EU for reiselystne nordmenn, men selv om du anses som fullvaksinert i norske øyne, er det ikke sikkert at EU er enig.

For mens en i Norge anses som fullvaksinert en uke etter at en har fått andre dose, regner EU to uker. Derfor gjelder det å holde tunga rett i munnen og et klart blikk på kalenderen når utenlandsferien planlegges.

Hvis det er kortere enn to uker siden siste stikk, må en enten ha en PCR-test som er ferskere enn 72 timer eller en hurtigtest som er maks 48 timer gammel. Det samme gjelder hvis en ikke har tatt noen vaksiner i det hele tatt.