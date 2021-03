630 vaksinedoser til Bydel Ullern neste uke

– Vi får 630 vaksinedoser i neste uke, sier Siri Dobloug, kommunikasjonsrådgiver i Bydel Ullern. Hun legger til at det legges opp til vaksinering på tirsdag, onsdag og skjærtorsdag.

Publisert: 25.03.2021 kl 16:55

BYDEL ULLERN: – Vi har allerede vaksinert 3237 innbyggere i aldersgruppen totalt. Av disse er 1639 personer fullvaksinert, fortsetter Dobloug og legger til at i tillegg kommer helsepersonell og sykehjemsbeboere i bydelen.

– Det vil si at per i dag er i alt 3764 personer fått vaksine.

Før påske

Bydelen har nå begynt å vaksinere innbyggere født i 1945 og 1946.

– Allerede i morgen er det flere som er født i 1946 som blir vaksinert. Nå går det fort fremover.

Bydelen forventer å innkalle resten av gruppen i alderen fra 75 til 84 år før påske.

Dobloug legger til at en regner med å komme i gang med innkalling av neste grupper – det vil si dem mellom 65 og 74 år samt gruppen 18 til 64 år i høyrisikogruppen - i nær framtid.

– Vi vaksinerer også i påskeuken så hold deg i nærheten av telefonen dersom du er født i 1946 og ikke har blitt innkalt, eller er i neste prioriteringsgruppe.

Vårt bookingsteam vil fortløpende ringe innbyggere for avtale om time for vaksinering.

Lurer du på noe ta kontakt på e-post ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no eller ring vaksinesenter på telefon 404 02 938.

– Vaksinesenteret holder til i Noreveien 26. Lokalet ligger inne på Hafslunds område på Montebello, sier Dobloug og opplyser at dette ikke er langt fra T-banestasjonen Montebello.

– Det er godt med parkeringsplasser ved vaksinesenteret, sier Siri Dobloug. Siste døgn ble det registrert 12 nye smittede i Bydel Ullern.

Norske bloddråper overrasker

I dag tidlig kom budskapet om en stor koronavaksine. Den viser at det er lite skjult smitte i den norske befolkningen. Folkehelseinstituttet hadde fryktet at det sto dårligere til – at mørketallene var verre.

Undersøkelsen, som ble gjennomført for første gang her i landet, ble gjort ved hjelp av hjemme-testing. Deltakerne sendte inn bloddråpene som skulle analyseres.

Resultatene viser at Norge skiller seg positivt ut, sammenlignet med andre land i verden, slik at det kan tyde på at det norske arbeidet med å slå ned pandemien, faktisk har vært ganske effektivt.

Verden har levd med covid-19 i over ett år. 121 millioner mennesker har testet positivt på viruset. Det er grunn til å tro at antall smittede er høyere - delvis på grunn av underrapportering og testkapasitet. Mange kan ha hatt sykdommen uten at de er klar over det.

Ifølge forskerne er det mer smitte blant unge mennesker – men enn en har trodd. I Oslo og Bergen var det skjulte smittetallet høyere enn landsgjennomsnittet.

Globalt: 124.894.108 påvist smittet. 2.745.702 er døde. 106.489.078 er fullvaksinerte.

Ny plan etter påske

Regjeringen har bedt om å få orientere Stortinget rett over påske. Der håper statsministeren at hun kan presentere en gjenåpningsplan for Norge. Tanken var å komme med dette før påske, men så spredde viruset seg – og det ble nedstenging i stedet for. Det er ingen tvil om at smittesituasjonen etter den stille uke, påvirker gjenåpningen. Smittesituasjonen må være under kontroll.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen har nylig varslet at også han jobber med en gjenåpningsplan for hovedstaden.