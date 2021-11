Mange har reagert på økende tungtrafikk gjennom Røakrysset og det blir ikke bedre med dette.

Publisert: 10.11.2021 kl 16:12

FOSSUM: Vannbehandlingsanlegget trenger betong og betongelementer. Nå foreligger det planer om hvor produksjonen skal ligge, nemlig på Fossum, rett på andre siden av bygrensen.

Skedsmo Betong AS/Fossum Eiendom AS vil etablere et midlertidig produksjonsanlegg for betong og en midlertidig elementfabrikk på Fossum industriområde. Det er i forbindelse med prosjektet «Ny Vannforsyning Oslo» til Vann- og avløpsetaten at produksjonsanlegget planlegges. Det er snakk om en produksjonstid på 6-8 år.

Kjøretøy

I nabovarselet som ansvarlig søker Norconsult har sendt ut, står det at det er snakk om 200 kjøretøy per dag som skal til vannbehandlingsanlegget på Huseby. Det er usikkert om dette er snakk om kjøretøybevegelser eller kjøretøy. Hvis det er snakk om 200 kjøretøy, er det snakk om 400 kjøretøybevegelser ved Huseby skole, gjennom Røakrysset og Griniveien. Halvparten av disse kjøretøyene vil bestå av tungtransport.

Vi stilte spørsmålet per telefon til ansvarlig søker, Norconsult, om dette. I tillegg ville vi vite om hvilke vurderinger det er gjort med hensyn til faren for forurensning, med betongprodukesjon tett inntil Bogstadvannet og utløpet for Lysakerelva. Representanten for Norconsult vil ikke bli sitert og ønsket spørsmål på e-post. Disse er ikke besvart et døgn etter at de ble sendt. Vi velger å publisere med de fakta som er tilgjengelig.

Hva med detaljregulering?

Området omfattes av områdereguleringen for Fossum, vedtatt 30.04.2019. Området er regulert til boligbebyggelse. Tiltakene er avhengig av dispensasjon fra høydebestemmelser i pbl § 29-4 og fra plankrav og formål i områdereguleringen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver i en uttalelse i saken blant annet:

"I utgangspunktet mener vi at både denne dispensasjonssøknaden og søknaden om etablering av betongproduksjon på samme eiendom burde inngått i detaljreguleringen til vannforsyningstunnelen."

Vi har spurt Vann- og avløpsetaten om hvorfor dette ikke er inngått i detaljreguleringen. Gro Haldis Elden, Kommunikasjonsleder Ny vannforsyning Oslo, svarer på e-post:

I planleggingen av Ny vannforsyning Oslo er det lagt til grunn at betong vil leveres fra godkjente anlegg i Osloområdet. Dette har altså ikke vært en forutsetning fra Vann- og avløpsetatens side, eller en regulering vi har tatt initiativ til. Leveransen av betong er entreprenørens ansvar. For spørsmål rundt anlegget på Fossum viser vi til tiltakshaver Fossum eiendom og ansvarlig søker Norconsult.

