3,9 millioner besøkte CC Vest

3,9 millioner besøkende, 2,5 milliarder i omsetning og en vekst på nesten 12 prosent. Det er de harde fakta for CC Vest i pandemiåret 2020.

Publisert: 31.12.2020 kl 09:10

LILLEAKER: Det er første gang senteret passerer 2,5 milliarder kroner i omsetning. Rekorder ble satt både hos Meny og på Vinmonopolet. Celine Waldjac er en svært godt fornøyd senterleder.

– Vi ligger godt over snittet i kjøpesenterbransjen, sier hun.

– Under julehandelen i år, uke 45 til 52, har CC Vest hatt en omsetningsvekst på 11,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Dette følger den positive tendensen for året for øvrig der vi så langt har 11,9 prosent høyere omsetning enn samme tid i fjor. Med dette har senteret for første gang passert 2,5 milliarder i omsetning, og det forventes at CC Vest runder av året med en omsetning i overkant av dette, sier hun.

Endelige tall for kjøpesenterbransjen totalt foreligger ikke ennå, men det ser ut til å ende på mellom 3,5 og 4 prosent vekst.



– Slik sett har vi kommet styrket ut av krisen, selv om dette annerledesåret har slått høyst ulikt ut for de ulike bransjene, sier Celine Waldjac.

– Hvor er det størst vekst?



– Kategoriene mat & drikke med 22,9 prosent vekst, hus & hjem med 20,4 prosent og spesialbutikker med 19,3 prosent er tydelige vekstvinnere.

Annen detaljhandel avslutter også året med en fin vekst. Kategoriene klær, sko & reiseeffekter og servering har hatt skiftende resultater gjennom året, i takt med restriksjonene.



Hardest rammet er service & tjenesteytende virksomheter. Blant disse var det flere som ble pålagt stengt av helsemyndighetene i den første smittebølgen, sier senterlederen.

Senterleder Celine Waldjac.

– Året 2020 har vært krevende. Vi har gjort vårt ytterste for å skape mest mulig trygge rammer for kundene våre. Dette ser ut til å ha blitt verdsatt av våre kunder. Så langt i år har vi hatt en besøksvekst på 13 prosent, sier Celine Waldjac.

Hun legger til at kundene har vært tilpasningsdyktige.

– Allerede samme dag som påbudet ble innført brukte 95 prosent av kundene på CC Vest munnbind, og folk har faktisk tatt i bruk hele åpningstiden slik at vi har unngått det aller mest hektiske rushet. Det har vært helt avgjørende for at vi har kunnet opprettholde den sømløse kundeopplevelsen gjennom hele denne utfordrende perioden, avslutter Celine Waldjac.

Mat og vin

Matbutikken Meny, for øvrig Norges største, har hatt 17,5 prosent økning og nærmer seg med det 500 millioner kroner i omsetning. Daglig leder Christer Thorne forteller om hektiske juledager, men faktisk ikke like strabasiøst som i fjor.

– I år hadde vi en ekstra dag i juleuka i forhold til i fjor, og det gjorde trykket noe mindre. En utfordring var det at vi måtte begrense antallet kunder inne i butikken til 190 – noe som skjedde hver eneste dag de siste dagene før jul. Dette førte til at vi hadde færre kunder enn tidligere, men tiltaket var jo helt nødvendig i disse pandemitider, sier Thorne.

– Vi har også merket oss at folk har hatt færre juleselskaper hjemme ved at etterspørselen etter øl og for eksempel pinnekjøtt som hører slike selskaper til, ble noe mindre enn året før. Men totalt sett er vi veldig fornøyd med julen og året, sier Thorne.



Vinmonopolet på CC Vest har også hatt det travelt i julen – og i og for seg gjennom hele året, og ender på en vekst på 30 prosent med totalt 1.4 millioner liter. Med slike tall er dette Norges klart største vinmonopol – men akkurat det er ingen nyhet. Slik har det vært de siste 20 årene.

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet sier til Akersposten at det er flere årsaker til dette.

– CC Vest er et stort og veldrevet senter med mange attraktive butikker. Det ligger i et kjøpesterkt område med god tilgjengelighet – og med godt med parkeringsplasser er det et populært sted å handle. Jeg må også berømme betjeningen i vårt utsalg på CC Vest. Dette er flinke fagfolk, og jeg tror kundene opplever å bli tatt godt vare på og får god service, sier Nordahl.

Vinmonopolet på CC Vest omsetter i 2020 for 330 millioner kroner – noe som er rekord for et enkelt utsalg i Vinmonopolets historie. 361.000 kunder har vært innom i år, men dette gir «bare» en 2. plass i antall besøkende. Oslo City hadde 5000 flere kunder – men havner godt bak CC Vest i omsetning.