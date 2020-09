28 lastebiler hver time i Lilleakerveien

27.000 bil-lass med stein. 28 lastebiler i timen. I minst to år. Det er tallene for Lilleakerveien når Fornebubanen begynner å gnage seg ned i fjelldypet på Lysaker. 300.000 m3 (fast berg) skal tas ut og fraktes bort med lastebiler fra Lysaker, videre opp Lilleakerveien og ned i Granfosstunnelen. Startskuddet går i februar 2022.

LILLEAKER/LYSAKER: Lysaker blir et gedigent anleggsområde i flere år fremover. Som kjent er det snart anleggsstart på Sollerudstranda for tunnelen fra vannbehandlingsanlegget på Huseby.

Vækerø ble forkastet

Det er nå vedtatt at en tverrslagstunnel for uttak av masse i forbindelse med Fornebubanen kommer ut i dagen helt nederst i Lilleakerveien – nærmere bestemt Lilleakerveien 2. Tverrslagstunnelen var opprinnelig planlagt på Vækerø, noe som ville medføre senking av Vennersborgveien under jernbanen.

Dette alternativet ble så forkastet etter lengre dialog med Bane NOR, hvor man konkluderte med at det ville bli utfordrende med tanke på nødvendig sikkerhet og stabilitet for jernbanesporet.



Andre alternativer ble også vurdert, men man falt ned på at Lilleakerveien 2 var det beste. Tverrslaget vil drives fra et påhugg i fjellet ved Lilleakerveien 2. Tunnelen går deretter i nord-østlig retning i omtrent 50 meter, før den krummer noe og går østover i 75 meter før den dreier nordover til tverrslaget treffer den planlagte togtunnelen under adressen Sollerudveien 8.

Tverrslagstunnelen vil ha en lengde på 175 meter fra påhugg (Lilleakerveien 2) til den treffer tog-tunnelen. Omtrent 45 meter inn i tverrslagstunnelen vil det etableres en omlastestasjon under adressen Kirkehaugsveien 2 - og 45 meter i nord-vestlig retning.

Tunnelen vil ligge 6,5 meter under Lilleakerveien, for så øke til over 20 meter under bakken. Påslaget til togtunnelen vil befinne seg 26,5 meter under Sollerudveien 8 . Sprengningsarbeidet vil altså foregå langt under eiendommene, men det er åpenbart at man vil merke sprengningene – men man vet ikke i hvilken grad.

Om dette sier kommunikasjonssjef i Fornebubanen, Line Fredriksen: – Vi vil gå forsiktig frem, og det blir 1-2 salver i døgnet av noen sekunders varighet. Det blir også mulig å melde seg på sms-varsling for sprengningene, sier Fredriksen.

Det grå feltet er tunnelen for Fornebubanen. Den tynne linjen markerer tverrslagstunnelen fra området Lilelakerveien 2 som blir 175 meter lang til den treffer selve togtunnelen under Sollerudveien 8. (Fornebubanen)

Forventer støy

Men støy og støv vil det bli. Dette medgir Fornebubanen og sier at «det forventes anleggsstøy fra hjullaster, gravemaskiner, borerigg, betongpumpe, pigging og massetransport. Det er spesielt i starten av anleggsperioden dette er aktuelt . Det vil bli bedre etter hvert som arbeidet flytter seg innover i tunnelen».

Om transporten i Lilleakerveien sies det «Massetransporten vil bidra til økt trafikk i Lilleakerveien og påvirke beboerne i veien».



Så legger man til at «anleggstrafikken vil ikke forbedre støysituasjonen, men går på en vei med mye trafikk fra før».

Det er nok til liten trøst for de som bor langs veien. Med 28 lastebiler hver time vil man selvsagt merke den økte tungtrafikken.

Line Fredriksen, kommunikasjonssjef i Fornebobanen.

Rushtid eller nattekjøring?

Line Fredriksen i Fornebubanen sier til Akersposten på spørsmål om man vil unngå transport i rushtid morgen/ettermiddag: – Dette er foreløpig ikke helt fastlagt, og vil avhenge av restriksjoner. Fornebubanen vil holde seg innenfor lovlige grenser. Vi vil forsøke å holde ulempene for naboer og omgivelser på et lavest mulig nivå, men vi er nødt til å transportere ut masser via eksisterende veinett for å kunne realisere Fornebubanen.

– Kan det bli aktuelt med kjøring kveld/natt?



– Det kan bli muligheter for det, men vi har foreløpig ikke detaljert informasjon om tider. Vi vil forsøke å berøre naboer i minst mulig grad, men samtidig må vi opprettholde en viss frekvens for å gjøre anleggsperioden kortest mulig, sier Line Fredriksen.

Slik blir transporten av masse ut fra Lilleakerveien 2 og opp i Granfosstunnelen. Det er snakk om totalt ca 28 000 lastebil-lass. Det grønne feltet er riggområdet, hvor tverrslagstunnelen kommer ut i dag. (Fornebubanen)

Riggområde

Nederst i Lilleakerveien ved påslaget til tunnelen blir det etablert riggområde, og et ganske stort område avsperret. Det vil følgelig heller ikke bli mulig å kjøre inn til området fra nederst i Lilleakerveien. Fra riggområdet blir det etablert en provisorisk bro over Lysakerelva.

Line Fredriksen sier: – Det kan bli aktuelt å legge om gangveien fra rundkjøringen ved enden av Lilleakerveien, og det vil bli ytterligere planlegging med fokus på sikkerhet. Inn- og utkjøring vil skje via nåværende adkomst til stasjon. Når anleggstrafikk møter ordinær trafikk, kreves ekstra varsomhet, og Fornebubanen vil ha stort fokus på trafikksikkerhet, avslutter kommunikasjonssjefen.

«Sur-søt» sak

Adm.direktør Olav Line hos grunneier Mustad Eiendom i Lilleakerveien 2, sier det slik til Akersposten:

– Dette er en litt «sur-søt» sak. Vi ønsker Fornebubanen velkommen og tror banen er et verdifullt og viktig bidrag til utviklingen av Lysaker og Lilleaker. Det er ingen tvil om at dette har en pris også for oss. Vårt prosjekt Trehusrekka (i Lilleakerveien 2) er utsatt på grunn av dette, og tunnelinnslaget til der massene tas ut, båndlegger en del av vår tomt i Lilleakerveien 2. I tillegg vil økt trafikkbelastning i Lilleakerveien ikke være gunstig. Det hadde vært mindre problematisk, paradoksalt nok, hvis det hadde vært en løsning på trikkekryssingen på Lilleaker.



– Til tross for dette er vi likevel positive, og ønsker som nabo å være konstruktive/samspillende med Fornebubanen slik at gjennomføringen blir så smidig som mulig, sier Line.

Så stille i veien som på dette bildet er det dessverre ikke alltid, sier Hasan på Kaktus Restaurant. Særlig i rushtiden står det jo stille forbi. Tungtrafikk og busser er nesten det verste. Og med 28 lastebiler i timen i tillegg til alt annet kan dette blir ille for oss, sier han og håper man unngår rushtrafikken i det minste. Foto: Reidar Martinsen

Bekymring hos Kaktus

En som bekymrer seg for enda mer trafikk i Lilleakerveien, er innehaver av Kaktus Restaurant, Hasan Kocakulak.

– Det er ille som det er i dag. Ofte står trafikken stille her i møtet med rundkjøringen, og med mane tunge lastebiler i timen kan det bli ganske ille, er jeg redd. Vi får i det minste håpe at man unngår å kjøre i rushtioden, sier han.



Det er bare å konstatere at Lysaker med Lilleakerveien blir sterkt preget av anleggsvirksomhet i flere år. Både Fornebubanen og anlegget på Sollerudstranda vil påvirke bo- og trafikkmiljøet i området i lang tid. Blant annet vil mange beboere ikke bare få én, men to tunneler der nede i dypet under seg.

Fakta Fornebubanen:

T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu med følgende stasjoner: Majorstuen – Skøyen – Vækerø – Lysaker – Fornebuporten – Flytårnet – Fornebu.

Tas i bruk i 2027

Hele strekningen går under bakken

Vil koste 16 milliarder kroner

2 100 000 m3 sprengt fjell skal tas ut, og 500 000 m3 løsmasse

Anleggsarbeidet har oppstart i 2020

