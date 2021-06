I motsetning til en del sykkelveier i Oslo som kommer i rekordtempo, så går det svært sakte med den planlagte gang- og sykkelveien i Griniveien. Problemene står i kø.

RØA: I 2018 hadde Akersposten en sak om ni år gamle Phelix, som hver dag måtte krysse den sterkt trafikkerte Griniveien. På den siden hvor han bor er det ikke fortau, så «redningen» ligger på andre siden. Det var en risikosport i seg selv og hans mor la ut et innlegg på Facebokk, hvor hun tryglet bilistene om å ta hensyn.

De første høringsrundene om gang- og sykkelvei i Griniveien, mellom broen ved kommunegrensen og Røakrysset, startet allerede i 2008. Først i 2015 ble det vedtatt en reguleringsplan.

2018

Saken ble liggende hos Bymiljøetaten, uten at det kunne spores noen fremdrift de neste tre årene. Selv om Oslo kommune har ansvaret for denne delen av Griniveien, så tok Statens vegvesen i 2018 ansvaret for finansiering, prosjektering og utbygging av gang- og sykkelveien. Statens vegvesen sa i den forbindelse at gang- og sykkelveien hadde høy prioritet, men det var flere skjær i sjøen, som manglende finansieringsplan og problemer knyttet til ekspropriering av eiendom langs Griniveien.

2019

I 2019 kom gladnyheten at regjeringen hadde bevilget penger til gang- og sykkelveien og Statens vegvesen var dialog med Bymiljøetaten for å tilrettelegge prosjektet.

2020

Så dukket nye skjær opp i 2020. Reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015 lar seg rett og slett ikke gjennomføre, fordi den vil gå for tett på boligene på den siden som gang- og sykkelveien skal legges. Den må gjøres smalere. Dermed starter en ny runde med Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Statens vegvesen håper på en ny plan vedtatt med dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan og med oppstart av arbeidet i 2021.

Byggestart i 2023?

Blir det så start av arbeidet i 2021. Definitivt ikke, etter å ha bedt Statens Vegvesen om status i saken.

- Vi er nå godt i gang med prosjektering av byggeplanen. Byggeplanprosjekteringen vil vare i omtrent et år, men med alt som skal være på plass før bygging av gang- og sykkelvegløsning langs Grinivegen, antas oppstart bygging i Griniveien å bli våren 2023, sier Marta Skibnes, som er byggeleder for prosjektet hos Statens vegvesen.

- Som tidligere nevnt i Akersposten er ikke vedtatt reguleringsplan gjennomførbar i praksis, hovedsakelig på grunn av plassmangel og for store høydeforskjeller langs vegen. For å unngå endring av vedtatt reguleringsplan, har Statens vegvesen vært i dialog med Bymiljøetaten og studert andre gang- og sykkelvegløsinger innenfor grensene til vedtatt reguleringsplan. Det må i den forbindelse søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen til Plan- og bygningsetaten, fortsetter Skibnes.

Vann- og avløpsetaten i veien

Statens vegvesen har landet på å videreføre gang- og sykkelvegløsningen fra andre siden av broen over Lysakerelva. Hovedsakelig har terrenginngrep og adkomster til eiendommene langs Grinivegen ligget til grunn for valg av løsning med en tre meter bred gang- og sykkelveg med omtrent en meter rabatt mellom kjørebane og gang- og sykkelveg langs sørsiden av Grinivegen. Langs nordsiden av Grinivegen er det planlagt et fortau med bredde på omtrent to meter.

Men det er kommet flere utfordringer, som kan forlenge opparbeidelsen av ny gang- og sykkelvei.

- I forbindelse med at Statens vegvesen utlyste graveplanene for øvrig infrastruktur i Grinivegen, har Vann- og Avløpsetaten fanget opp graveplanene. De meldte derfor interesse for å samkjøre byggeplanlegging og entreprise med Statens vegvesen. Vann- og avløpsetaten har planer om å oppgradere vann- og avløpsnettet i samme runde som bygging av gang- og sykkelvegen. Dagens vann- og avløpsnett består av to parallelle ledningsanlegg fra 1941 og er klart for utskiftning. Med 27 abonnenter/stikkledninger langs ledningsanlegget og forholdsvis dyptliggende ledninger, forventes det å bli et ganske komplisert prosjekt. Byggeperioden i Griniveien vil detfor bli lengre, sier Skibnes.

Trafikken i Griniveien er også et problem

- Grinivegen er svært trafikkert, så etter at Statens vegvesen inntil nylig hovedsakelig har studert gang- og sykkelvegløsninger, går nå mye av byggeplanlegginga ut på å vurdere trafikkavvikling og koordinere øvrig infrastruktur på byggeplan.

- Det mange lurer på da, når er det tidligste man kan forvente at gang- og sykkelveien står ferdig?

- Det er et komplisert prosjekt tett på bebyggelse, men hvis alt går etter planen vil jeg forsiktig anta at anlegget er ferdig i løpet av 2025, avslutter Skibnes.

