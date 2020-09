2 til 7 etasjer og 165 leiligheter

Det er store utbyggingsplaner på Lilleaker og nå er detaljregulering for området fra nedsiden av Lilleaker skole og ned til trikkelinjen klar.

Publisert: 28.09.2020 kl 15:50

LILLEAKER: Planforslaget innebærer riving av eksisterende småhusbebyggelse og oppføring av 10 nye boligblokker som åpner for omtrentlig 165 ny boliger. Ullernchausséen 117/119 er i dag regulert til bevaring. Dette videreføres i forslaget. Det tilrettelegges for fire nye boenheter på loft på eksisterende bygning i Lilleakerveien 45. Høydene på ny bebyggelse varierer mellom 2 og 7 etasjer. Ingen av byggene er høyere enn Ullernhjemmets kotehøyder.

Les om detaljreguleringen ved å følge denne linken

BLIR ERSTATTET: Småhusbebyggelsen innenfor området vil bli erstattet med nye blokker. Google Maps

SETT FRA ØST: I planen inngår blokkbebyggelse i ulike høyder. Lilleakerbanen til venstre i bildet. Ill.: Niels Torp AS Arkitekter MNAL

Det legges opp til parkeringskjellere, delvis under terreng. Deler av Jonas Dahls vei, Lilleakerveien og Ullernchausséen omreguleres for å få en mer hensiktsmessig utforming med fokus på trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende. To smale felt nord-vest for Lilleakerveien reguleres til bolig. Disse arealene er i dag i privat eie og benyttes som boligareal, men er regulert til veg. Forbindelsene mellom Jonas Dahls vei og Ullernchausséen og Lilleakerveien ivaretas og det er sikret i rekkefølgebestemmelsene at disse skal utbedres.

Planforslaget legger til rette for bygging av ca. 165 nye boliger i et stasjonsnært område. Planforslaget innebærer riving av Lilleakerveien 47 som vurderes av Byantikvaren som en bevaringsverdig bygning.

VIL BEVARE: Byantikvaren vil bevare det gule huset i Lilleakerveien 47. Arkivfoto

Videre vil planforslaget innebære terrenginngrep langs Jonas Dahls vei for å få plass til fortau. Eksisterende parkeringsplasser på terreng i Lilleakerveien 33 må fjernes/flyttes. Krysset Jonas Dahls vei/Dr. Baches vei/Sollerudveien blir strammet opp og mer oversiktlig.

Plan-og bygningsetatens vurdering og foreløpige konklusjon:

PBE anbefaler planforslaget med forbehold om at deres tilbakemeldinger om reduserte høyder og større avstand mellom blokkene, bevaring av Lilleakerveien 47 og at parkeringskjellere skal ligge helt under terreng implementeres i planforslaget.

