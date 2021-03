«1500 myke trafikanter i et av Norges største veikryss»

«Det som er oppsiktsvekkende er at barna må betale prisen for etatens manglende vilje til å planlegge for en vekst de visste ville komme,» skriver Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Smestad skole.

Et steinkast fra Smestadkrysset planlegger nå den etter hvert så beryktede Utdanningsetaten (UDE) i Oslo å bygge Oslos største grunnskole. Vi som bor i området har lenge ventet på en oppgradering av vår nærskole, så ved første øyekast er ikke dette en utelukkende dårlig idé.

Det som er oppsiktsvekkende, er at barna må betale prisen for etatens manglende vilje til å planlegge for en vekst de visste ville komme. En rekke skolebehovsplaner har blitt behandlet og vedtatt i Oslo bystyre - med både blått og rødgrønt flertall - med den samme virkelighetsbeskrivelsen: Det er ikke kapasitet i områdene som kalles 5 (Ullern - Bygdøy), 6 (Vestre Aker vest) og 7 (Vestre Aker øst). Ungdomskolenes kapasitet er sprengt, midlertidige paviljonger settes opp og reguleringsplaner blir utsatt. Skolen på Hoff står fortsatt på vent, mens etaten som har som en av sine hovedoppgaver å planlegge og for at skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn ser ut til å ha klødd seg i hodet så lenge at de nå virker desperate.

For rett ved et av Norges mest trafikkerte veikryss skal det altså presses inn 6 ungdomstrinn på en liten tomt som i tillegg til barneskolen også huser en byomfattende spesialklasse og 2 barnehager. Det betyr at mer enn 600 nye elever, i tillegg til de 700 som går på skolen i dag skal til og fra et allerede trafikkfarlig område. På toppen av dette må 180 barnehagebarn regnes med. For å toppe det hele skal også grunnmasse fra bygging av nytt vannanlegg på Huseby og den nye Fornebubanen passere i skolens nærområde frem til 2028 – kanskje lenger hvis ikke alt går etter planen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten fremholder at god stedskunnskap er avgjørende for en bærekraftig byutvikling. Det ser ut til at dette er glemt på Smestad.

Som alle andre med barn i grunnskolen, ønsker vi at barna våre skal ha en trygg skolevei, et godt læringsmiljø og en skole som bidrar til lek, kultur, idrett og gode nabolag. Dette er ikke ulikt de målene byrådet tegner seg i budsjettet for 2021, eller det bystyret stilte seg bak i forrige skolebehovsplan.

Vår tids honnørord for utvikling av offentlige tjenester og kommunale planer er medvirkning og involvering. Vi savner å bli spurt og hørt før beslutninger presses frem. Foreldre, elever, rektorer, barnehageledere og naboer har mest sannsynlig gode innspill. Alle er villige til å strekke seg langt for å nå de omforente målene om gode nabolag og gode skoler.

Vi venter spent på en invitasjon til å spille inn gode ideer til en åpen prosess.

FAU Smestad skole