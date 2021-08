Nå haster det med god valgkamp for partiene. Velgerne strømmer til lokalene for forhåndstemming.

Publisert: 12.08.2021 kl 16:25

OSLO: Etter to dager har 11815 velgere forlkeregistrert i Oslo bestemt seg og avlagt stemme i Oslo. Det er en betydelig økning i antall stemmer, sammenliknet med de to første dagene med forhåndsstemming ved stortingsvalget 2017. Da var det 6843 som hadde forhåndsstemt.

En økning på 73 prosent

Det betyr at det er en økning av antall forhåndsstemmer på 73 prosent. Under valget i 2017 var det cirka 48 prosent av velgerne fra Oslo som avla forhåndsstemme. Hvis tendensen under årets forhåndsstemming fortsetter, er det all grunn for partiene som stiller til valg å legge bredsiden til, i hvert fall i Oslo. For første gang kan vi oppleve at forhåndsstemmene i Oslo utgjør langt over 50 prosent av totalen, før selve valgdagene 12. og 13. september.

Les også: Forhåndsstemming: Når, hvor og hvordan

Folk er flinke

På Røa er det hele tiden pågang av velgere som vil forhåndsstemme. Valgmedarbeider Tuva Eid er overrasket over den store pågangen, men forsikrer om at alt går greit.

- Folk er flinke til å holde avstand. Noen ganger må de vente litt, da det bare et to velgere som kan være inne om gangen. Jeg synes det er bra at mange bruker forhåndsstemmen. Da blir det ikke så stort press på selve valgdagene, sier Eid, som holder orden på dem som strømmer til med inngangsreplikken, er du folkeregistrert i Oslo?

- Det må vi spørre om, for det er en litt annen prosedyre når de er folkeregistrert i en annen kommune sier Eid.

Mistet navnet

Akersposten spurte velgere på vei ut av valglokalene om hvorfor de var så tidlig ute, nesten før selve valgkampen har tatt ordentlig av og om forholdene rundt valglokalet. Det skal sies at det var mange som svarte greit om dette, men å få bilde og navn i avisen var noe helt annet.

- Dette gjør jeg hvert stortingsvalg. Ingen kan rokke ved mitt partivalg svarer en.

- Jeg liker å gjøre det i ro og mak. Folk er veldig hyggelige her og valget er godt og trygt forberedt. Jeg er konservativ og er sikker på hva jeg vil stemme, valgkamp eller ikke. Det er viktig at alle avgir stemme, sier en annen

- Det er bare å følge med på vår regjering, så vet du hva du skal stemme. Jeg er glad for at vi lever i et samfunn med trygge valg, sier en tredje, som synes forholdene ved valglokalet er gode.

Så treffer vi på en kvinne, bosatt på Røa, som stiller opp på både bilde og vil uttale seg. Det som er litt synd, er at hun må løpe til bussen før vi får navnet.

- Jeg er veldig interessert i politikk. Jeg stemmer nå, fordi jeg har bestemt meg for lenge siden. Jeg føler litt svik med dagens regjering og vil ha et skifte. Jeg synes ikke regjeringsmedlemmer har gått foran med et godt eksempel når det gjelder å forholde seg til koronaen. De som sliter med psykisk helse i denne tiden er ikke ivaretatt. Klasseforskjellene er også for store. De rike får mer, mens de som sliter ikke blir sett og hørt. Du kan godt få vite hva jeg stemte. Det ble MDG, sier hun, mens bussen venter.

Følg Akersposten på Facebook